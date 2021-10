Arte mexicano hace poesía en Nueva York 

“A Poet in New York or New York in a Poet” es una exposición que reúne el trabajo de once artistas contemporáneos mexicanos que viven o han vivido en Nueva York para revisar la narrativa que persiste en torno a esta ciudad como una plataforma definitiva para el arte latinoamericano y mexicano. La muestra se encuentra en exhibición en el centro cultural The Clemente, dentro de la galería Abrazo Interno. Estará disponible hasta el 5 de noviembre.

Este abanico de creativos son: Mauricio Alejo, Alejandro Almanza Pereda, Balam Bartolomé, Tania Candiani, Livia Corona Benjamin, Gabriela Galván, Pablo Helguera, Mario Navarro, Claudia Peña Salinas, Adrián S. Bará, Bosco Sodi, quienes muestran su obra gracias a la curaduría de Alejandro Cámara Frías.

El título de la exposición retoma las palabras pronunciadas por el poeta Federico García Lorca en una conferencia que dictó a su regreso a España tras un viaje por Cuba y Nueva York entre 1929 y 1930. Durante su estancia de nueve meses como estudiante en la Columbia University, escribiría “Poeta en Nueva York”, un libro que no sólo cambiaría el curso de su vida y su carrera, sino que renovaría también la expresión poética en España y América. El libro sería publicado póstumamente por exiliados españoles en México en 1940, cuatro años después de la muerte de García Lorca a manos de un pelotón de fusilamiento de extrema derecha, debido a sus ideas progresistas.

Las vivencias de García Lorca en Nueva York en esa época resumen la experiencia prototípica del artista moderno, fascinado e igualmente perturbado por la belleza y la miseria de la gran ciudad. La construcción canónica del “artista mexicano en Nueva York” podría rastrearse desde las magnas exposiciones de arte mexicano celebradas en Nueva York durante el siglo XX, como "Twenty Centuries of Mexican Art", inaugurada coincidentemente en el año 1940 en el MoMA; así como la muestra itinerante "Mexico: Splendors of Thirty Centuries" que albergó el MET en 1990 y fue promovida por los gobiernos de México y Estados Unidos en medio de las negociaciones del TLCAN; además de la actividad en el contexto neoyorquino de figuras como Tablada, Covarrubias, Izquierdo, Orozco, Rivera, Kahlo, Siqueiros y Tamayo, por nombrar algunos.

“He dicho un poeta en Nueva York, y he debido decir: Nueva York en un poeta”, fueron las palabras de García Lorca para referirse a su estadía. De manera paralela, los artistas incluidos en esta exposición han establecido un diálogo específico con barrios como el Lower East Side o Chinatown, interviniendo y dejándose influenciar por el espacio urbano que habitan, e involucrándose también con las relaciones y dinámicas que allí tienen lugar. Las obras seleccionadas parecen funcionar como síntesis de un periodo formativo de los artistas, como piezas relacionadas con su asentamiento en Nueva York, o como un punto de inflexión en sus carreras. El uso de materiales naturales o artesanales, en contraste con objetos de consumo o formas y estructuras abstractas y geométricas; la fascinación por el estudio de la arquitectura, la percepción del espacio y la conciencia del trabajo manual, combinada con un sentimiento ambiguo de nostalgia y desplazamiento, o de estar en dos lugares al mismo tiempo (una dialéctica de ausencia y presencia), son algunas de las estéticas en común que se despliegan en la exposición

Esta exposición es posible gracias al apoyo de The Clemente, el Instituto Cultural Mexicano de México en Nueva York (MCINY) y la Galería CURRO.

