Galería Manifesto contará con una sede, a partir de este jueves 16 por la noche, cuando sea inaugurada “U”, la exposición colectiva que reúne obra de Sofía Crimen, Sergio Garval, Juan Carlos Macías y Rocío Sáenz; esto tendrá lugar en la colonia Americana (Av. de la Paz 2133), un recinto histórico, una casa porfiriana es patrimonio cultural de la ciudad.

En este sentido, Manifesto se convertirá un espacio ideal para aquellas personas dotadas de sensibilidad para las artes plásticas y la cultura mexicana; la premisa es que quien asista a este recinto expositivo viva una experiencia para que aprecie y disfrute con lo exhibido en los distintos salones y próximos eventos.

Gran conjunto de obra

En cuanto a la exposición, “U” se conforma de un cuerpo de más de 50 obras de los artistas participantes, y se enfoca en la convivencia de sus estéticas, técnicas, discursos y lenguajes pictóricos. La exposición estará abierta al público a partir del 17 de marzo y permanece hasta el 2 mayo próximo.

En este sentido, para Juan Carlos Macías, esto “no es cualquier proyecto” y, además, “me siento halagado por estar al lado de artistas muy importantes, como Rocío Sáenz, Sergio Garval y Sofía Crimen; es un orgullo y, de igual modo, agradezco que se hallan fijado en mi trabajo para esta inauguración, la galería tiene años de existir y he participado con ellos en algunos eventos. La galería es un gran escaparate para la exhibición de obra y va por buen camino”.

EL INFORMADOR / A. Camacho

Se ha hecho un gran trabajo

Por su parte, aclara el pintor, presenta “algunas piezas que datan de 2018, otras de 2021 y algunas de este año; esto es, pertenecen a tres series diferentes de trabajo pero comparten un mismo hilo conductor. Son pinturas que tratan acerca de la condición humana, son obras figurativas, con personajes que viven en mundos paralelos a éste. Las obras que voy a presentar en esta ocasión, en su mayoría, son de mediano formato, elaboradas al acrílico”.

Asimismo, Macías no oculta que “esta vez, creo, es cuando más me ha entusiasmado un proyecto con ellos, el lugar está increíble y, la verdad, cuando me invitaron no me esperaba que fuera precisamente este sitio, señal de que se ha realizado un gran trabajo”.

“U”/ Exposición

Artistas: Sofía Crimen/ Sergio Garval/ Juan Carlos Macías/ Rocío Sáenz

Fecha: jueves 16 de febrero/ 19:00 horas

Sede: Galería Manifesto (Av. La Paz 2133, colonia Americana, GDL)

Nueva sede

La nueva sede de Manifesto contará con 10 salones expositivos, incluyendo el primer Art & Tasting Room, cuya función es ser un hospitality privado para coleccionistas; un salón dedicado a subastas mensuales con cupo para 50 personas; y el Lighting Room, sitio que permite a los coleccionistas tener un acercamiento íntimo y personalizado con obras de arte.

A detalle, el salón de subastas tiene una vocación de usos múltiples, tendrá una agenda de 9 subastas anuales y será también sala expositiva, salón de conferencias y Movie night de contenido cultural, aunque también se programarán Artist Talks y mesas de diálogo con expertos y críticos.

La agenda de los eventos programados en la galería, se podrá consultar en la página de Manifesto (www.manifestoart.com), y en sus redes sociales (IG:@manifesto.mx y fb:@manifestomx).