El pintor tapatío Juan Pedro Ponce abre las puertas de su imaginación con la exposición “Ser Portales”, una muestra que explora los mundos intrínsecos que cada ser alberga. La exhibición será inaugurada el próximo 24 de enero a las 18:00 horas en la Galería Javier Arévalo, en el centro de Zapopan.

Con un enfoque en los aspectos esenciales de la existencia, “Ser Portales” reflexiona sobre conceptos universales como el pensamiento, la transformación y la convivencia. “Cada persona, cada flor, cada animal e incluso cada piedra tiene un universo dentro. Esta exposición es una invitación para ingresar a estos mundos nuevos que existen en cada ser”, explica el artista en entrevista con EL INFORMADOR.

La colección está integrada por 27 piezas: siete pinturas de gran formato, cinco de tamaño mediano, tres de pequeño formato y 12 obras gráficas trabajadas con diversas técnicas, entre las que destacan el grabado en linóleo, el aguafuerte y el aguatinta. “Hay desde esculturas de 10 centímetros hasta pinturas al óleo de dos metros. La mayoría son al óleo sobre tela, pero también incluimos piezas gráficas para ofrecer una experiencia más completa”, detalla Ponce.

Aunque todas las piezas exhibidas ya han sido adquiridas, el pintor decidió compartir su obra con el público antes de que éstas encuentren su destino final. “Se me hizo mal que la gente no pudiera verlas, porque en cuanto las termino se van con su nuevo dueño. Quería que la gente conociera mi trabajo y disfrutara estas piezas de gran formato que me llevan meses realizar. Por eso, esta muestra no tiene fines de lucro, es solo para enseñar mi trabajo y que la gente pueda apreciarlo”, señala.

El estilo de Ponce se inscribe en el surrealismo, un movimiento artístico que, según el propio creador, le permite construir universos únicos nacidos completamente de su imaginación. “Mi trabajo no tiene ninguna referencia, todo lo invento yo. La inspiración llega de lo que vivo día a día: un libro, una experiencia, o incluso de los encargos que me piden los clientes. Todo fluye de manera muy natural porque siempre estoy trabajando con mi creatividad”, comenta.

El pintor enfatiza que su enfoque se aleja de la idea romántica del artista bohemio. “Trabajo como cualquier persona, con un horario fijo. Soy muy disciplinado porque creo que eso es fundamental en este medio. De lunes a sábado, estoy en mi estudio de 10:00 a 19:00 horas. Ahora, por la exposición, trabajo hasta 10 horas diarias. No espero a que me llegue la musa, porque ya la tengo. Tengo cuadernos llenos de bocetos de pinturas que he hecho y otras que aún no realizo”, añade.

Lo básico sobre el artista

El camino de Juan Pedro Ponce en el arte comenzó de manera autodidacta entre 2013 y 2017. Posteriormente, decidió dejar la carrera de diseño integral en el ITESO para dedicarse de lleno al arte. Durante cinco años, trabajó como aprendiz del pintor surrealista Juan Carlos Navarro, experiencia que marcó profundamente su desarrollo profesional.

En 2018, ingresó a la Universidad de Guadalajara para estudiar artes visuales, de donde se graduó con honores en 2022. Tiene experiencia académica fuera del país, ya que tomó un curso intensivo de tres meses en la Academia de Arte de Madrid, donde perfeccionó técnicas de dibujo, pintura y escultura.

Desde entonces, ha colaborado con ocho galerías de arte en México, participado en 20 exposiciones colectivas y presentado dos individuales, consolidándose como una figura destacada en la escena artística nacional.

“Ser Portales” estará abierta al público hasta el 27 de febrero en el Centro Cultural Javier Arévalo, ubicado en Vicente Guerrero #233, Zona Centro, Zapopan, Jalisco.

