ArpaFIL se rinde ante el talento de Owen Moss

No hay imposibles en manos de un hombre creativo. Esa es la frase que queda en el ambiente tras el arranque del encuentro de arquitectura, patrimonio y arte ArpaFIL 2019, que abrió su edición número XXV con el homenaje al arquitecto estadounidense Eric Owen Moss, quien recibió el prestigiado galardón de manos de Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Fue a través de una conferencia magistral, ofrecida en el Paraninfo Enrique Díaz de León, donde Moss expresó que aquellos que escriben y aquellos que diseñan edificios comparten un mismo punto de vista y una misma misión.

El galardonado estuvo acompañado por el doctor Francisco Javier González Madariaga, rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), la maestra María Dolores del Río López, secretario académico de este mismo centro universitario y el arquitecto Diego Vergara, miembro del comité organizador de ArpaFIL.

“¿Qué es un edificio? ¿Qué es la arquitectura? ¿Quién decide qué es la arquitectura?”, fueron las interrogantes que el galardonado dirigió a los asistentes, haciendo énfasis en que la definición de la llamada “nueva arquitectura” depende de la visión y el trabajo de los estudiantes.

Una carrera brillante

Eric Owen Moss es una de las voces más relevantes en la búsqueda de nuevas formas y contenidos que ofrece la arquitectura contemporánea. A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos docentes en diversas universidades de todo el mundo, entre las que destacan casas de estudio como Harvard, Yale, Columbia, la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y la Real Academia de Copenhague.

Su firma, Eric Owen Moss Architects, ha recibido más de 130 premios de diseño locales, nacionales e internacionales. Entre sus proyectos están The Stealth (Culver City, California, Estados Unidos, 2002), The Box (Culver City, California, Estados Unidos, 1994) y The Umbrella (Culver City, California, Estados Unidos, 2009).

Sabér más

Owen Moss abrió su propio despacho “Eric Owen Moss Architecture”, en 1973, en Los Ángeles, California. Estudió la carrera en Artes, en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) .