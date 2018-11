“Aquí no es Miami” para entendernos mejor

Aquí no es Miami” no es el libro más reciente de Fernanda Melchor, pero quizá sí sea el más determinante, pues según afirma la autora, escribir estas crónicas le ayudó para llevar a buen puerto otras obras como “Falsa Liebre” o “Temporada de huracanes”.

Sin embargo, más allá del beneficio personal que le dejó cronicar estas historias de violencia y narcotráfico, su libro también cumple con el objetivo de ayudar a comprender el actuar de una sociedad como la veracruzana, quien a raíz de la violencia dejó, de alguna manera, de ser como era y de vivir como vivía.

“La mayor parte de estas crónicas fueron escritas entre 2007 y 2011, cuando vivía en Veracruz. En ese lapso comenzaron a pasar muchísimos sucesos violentos que los medios no estaban abordando. Se comenzaron a escuchar las historias de la llegada de Los Zetas, de cómo la gente comenzó a trabajar con ellos. Fueron cosas que le pasaban a la vecina, a la prima de la cuñada”.

“Uno de los objetivos de este libro es que las historias no se perdieran, que quedara consignado de alguna manera lo que los veracruzanos vivimos en este periodo, que quedara consignada la manera en que la ciudad cambió, porque los jarochos somos fiesteros, damos la bienvenida y de alguna manera el espíritu de la ciudad ha cambiado por lo que vivimos. Ya es muy distinto todo en Veracruz, las cosas han cambiado muchísimo, antes caminabas por la calle y veías a señoras que sacaban su sillita para chismear, ahora ya no lo ves o muy difícilmente sucede”, compartió.

Fiel a un estilo que retrata de manera amena -si es que cabe el término- algunas de las historias más obscuras de un Estado como Veracruz, Fernanda Melchor también trata de exponer que la violencia en México no comenzó con el sexenio de Felipe Calderón, sino que es una problemática mucho más añeja en nuestro país.

“Siento que este libro te ayuda a entender que las raíces de la violencia en el país no están en el 2007 o 2006, con (Felipe) Calderón, porque a pesar de que ahí hubo un recrudecimiento espantoso hay casos que son de los 80, de los 70, de los 2000; el narco ya estaba presente, se fue exacerbando, no fue una invasión zombie que de repente nos llegó. Hay responsabilidades desde más atrás. El problema del narco no se dio por un cambio de partido ni se terminará con otro cambio de partido”, finalizó, casi en un tono de advertencia la nacida en Veracruz.