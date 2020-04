Aprende a tocar un instrumento musical

No importa si eres un niño, joven o estás ya con los años encima, toda la gente puede aprender a tocar un instrumento en cualquier momento de su vida. Aunque la verdad es que todo el mundo recomienda hacerlo cuando somos niños porque es cuando mayor facilidad tenemos para aprender todo lo que nos enseñan.

Lo primero que debes saber es qué instrumento te gustaría aprender a tocar.

Hay que tener en cuenta varios factores importantes, como tu presupuesto, ya que muchos instrumentos suelen ser muy caros; otro factor a tomar en cuenta son tus características físicas, ya que por peso y tamaño también debemos escoger el más apto y, por supuesto y más importante, cuál es el instrumento que más te apasionaría tocar a ti.

La mejor forma de aprender a tocar un instrumento es con la ayuda de un profesor y en físico. Pero la realidad es que ante la contingencia que atravesamos y la era de la WEB ahora es muy fácil encontrar tutoriales en internet que nos ahorrarían las clases, en profesor y el tiempo de estar yendo y viniendo.

Hoy en día ya no es tan importante tener a alguien que te enseñe si tenemos el internet donde podemos aprender nosotros, sólo con la ayuda de algún tutorial en línea o en vivo. Cabe recalcar que para hacer esto debemos ser muy disciplinados y recordar que la práctica hace al maestro.

¿Qué instrumentos se recomendarían para empezar a tocar por grado de dificultad?

La flauta. Todos conocemos este aparato de viento o en algún momento nos tocó aprender a tocarla de niños y la realidad es que no aprenderíamos de cero, no difícil de controlar y podrías encontrar resultados pronto.

Otro instrumento que todos hemos querido aprender a tocar es la guitarra. Aunque aquí empiezan las complicaciones. El grado de dificultad aumenta un poco y, aunque existen muchos tipos, ya sea eléctrica o acústica, la guitarra suele no ser un instrumento tan caro y quizá un poco accesible para todos. Se puede tocar en cualquier parte, así que no tendrás excusa para no practicar.

Eso sí, lo que no puede faltar nunca es la práctica. Y sea cual sea el instrumento que más te guste o llame tu atención, es de mucha importancia no dejar de practicar sólo por no ver resultados en los primeros días.