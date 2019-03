El domingo pasado se impartió la primera clase de apreciación musical a personas con alguna discapacidad visual. El evento realizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco (SCJ) en relación al eje de Cultura con Enfoque ocurrió en la Sala de Cámara del Teatro Degollado con la asistencia de 30 alumnos.

La sesión fue guiada por Daniel Lona, coordinador de ECOS, Música para el Desarrollo, de la SCJ. Lona se enfocó en el reconocimiento e identificación de sonidos de la familia de cuerdas (violín, viola, chelo y violonchelo), a partir de las piezas incluidas en el repertorio del Programa 2, de la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el cual incluye el concierto para violín de Tchaikovsky, que destaca por su romanticismo.

Las clases de apreciación musical para personas con discapacidad visual continuarán, por lo que si estás interesado en asistir, no dudes en participar en las siguientes sesiones, que se llevarán a cabo el domingo 24 de marzo y el 7 de abril. La cita es en la Sala de Cámara del Teatro Degollado (ubicado en Calle Degollado s/n, Zona Centro), a partir de las 11:15 horas y con una duración de 45 minutos, por lo que finalizan a medio día. Para asistir no es necesario realizar un registro, basta con presentarse el día y la hora del curso. Además, no hay límite de aforo. Si deseas mayor información, comunícate al teléfono 30 30 45 00 ext. 54738, de la Secretaría de Cultura de Jalisco.