Antonio Ortuño: una novela no se escribe en tres, cuatro semanas

Parte del programa que promueven los organizadores –el gobierno municipal entre ellos– para Guadalajara Capital Mundial del Libro (GCML) se dedica a cuestiones formativas que contribuyen a la profesionalización del talento local, donde destaca la realización de siete Talleres de Creación Literaria en diferentes géneros que estará a cargo de destacados especialistas en la materia; uno de ellos es el de Novela, que impartirá durante un año el narrador jalisciense Antonio Ortuño.

Así, tras anunciarse de manera oficial que se ampliaba la vigencia de la convocatoria para los talleres (en los que pueden participar todos los escritores y escritoras, publicados o inéditos, que deseen desarrollar un proyecto literario), el reloj continúa su marcha y el registro cerrará este lunes 11 de julio próximo; los resultados se darán a conocer el 29 de julio y las sesiones comenzarán en agosto.

Fines prácticos

Como establece el autor de ‘Recursos humanos’ (2007), en entrevista con El Informador, “la mayor parte de los talleres que he dado son expositivos, no se ha trabajado tanto obra dentro de ellos porque han sido breves, y en ese caso me enfoco más bien en hablar acerca de los puntos que yo considero centrales en la narrativa. Ahora, se trata de un taller de casi un año, que sí incluye impulsar en el marco del curso la creación o proyecto de los participantes, e irlo desarrollando para que cada mes se revisen avances, a partir de comentarios y sugerencias”.

Consciente de que una novela “no se escribe en tres, cuatro semanas”, refiere Ortuño, este taller brinda un espacio “para el trabajo sostenido y que los participantes vayan dando una buena ‘cucharada’ a lo que significa la labor del novelista”; de este modo, con esta dirección y enfoque, “no había dado antes un taller por tanto tiempo”.

De esta forma, se persigue que una de cada dos sesiones mensuales para el taller se dedique “a lo expositivo, revisar las etapas del trabajo novelístico y, la otra, por supuesto, se centrará en la revisión de los trabajos que vayan presentando los participantes”.

Inquietudes primordiales

Por otra parte, como escritores invitados para este taller de novela se hallan Emiliano Monge, Fernanda Melchor y el brasileño Marçal Aquino; “claro que esto depende de las agendas e invitaciones a actividades generales de GCML, pero la idea es que den una corta charla a los asistentes, que además tendrán la oportunidad de hacerles algunas preguntas sobre el arte de la novela y su propio trabajo; todo con el propósito de nutrir el taller”, establece Ortuño.

Con una experiencia nada desdeñable en cuanto a impartir talleres, el novelista sabe que “alguien puede iniciarse en arte de la novela en distintos momentos, cada quien tiene sus inquietudes primordiales, pero lo que más suelo topar entre quienes apenas empiezan a escribir son las dudas acerca de aquellos proyectos que tienen en su cabeza pero que al momento de escribirlos, todo se descompone, es decir, la imposibilidad de cristalizar sus ideas y darles una forma literaria a la altura de lo que imaginan. Y ese trabajo es esencial, todo lo que cuesta acercarse a esa imagen original que, muchas veces, en el fango de la escritura, no se alcanza”.

Otra duda frecuente, detalla Ortuño, con personas que incluso tienen una o dos publicaciones, “es esa ansiedad respecto del acabado de los textos, lo que ocurre cuando los han acabado o se acercan a la terminación. Y hay un estado intermedio, el de aquellos que llevan bien su proyecto de texto y, en un momento determinado, sienten que se cae, que se pierde, y no saben ya hacia dónde moverse”.

No es club de lectura

Lo que queda muy claro para el escritor zapopano es que el taller “no es un club de lectura, no es un curso de historia de la novela ni tiene una idea académica de análisis crítico; ese no es mi enfoque. Doy por sentado que cualquiera que desee escribir novela, se asume ya como parte de una tradición que tiene que ver con sus lecturas y está enfocado en el proyecto que quiere hacer. Para mí lo importante de un novelista es, precisamente, desprenderse de esas influencias. El perfil que buscamos en el taller es el de aquellos que ya tienen ideas, que tienen proyectos de novela y los quiere llevar adelante”.

Lo que se hará en el taller, indica Ortuño, “es una revisión, crítica y con referencias, pero no con lecturas obligatorias; se ven aspectos básicos como el inicio de la redacción, el cuidado del lenguaje y sus posibilidades, la corrección y las ópticas a que atiende. Son cosas básicas para un novelista; no es cosa de cargarlos de referencias sino que puedan concluir su novela”.

Novela / Talleres GMCL

Escritores invitados:

Emiliano Monge

Fernanda Melchor

Marçal Aquino

Consideraciones:

Aspirantes deben enviar dossier de candidatura al correo tallereslitgcml@guadalajara.gob.mx e indicar en el asunto en cuál taller desean inscribirse. La selección de alumnos correrá a cargo de un comité de especialistas (participan coordinadores de cada taller). Serán 15 alumnos presenciales, 15 oyentes presenciales , más 30 oyentes adicionales que participan de modo virtual.

Los mejores trabajos serán publicados. Detalles de la convocatoria para los talleres pueden leerse en https://gdlee.mx/convocatoria-de-creacion-literaria/. El programa completo de actividades de GCML está en www.glee.mx.

MF