Andrés Cota Hiriart llegará a la FIL con “Fieras familiares”

El libro “Fieras familiares” (2022), del zoólogo y escritor mexicano Andrés Cota Hiriart, fue finalista del I Premio de No Ficción Libros del Asteroide y es, antes que nada, un texto divertido y original donde los recuerdos y las anécdotas se funden con la divulgación científica; así, a través de una fascinación por la naturaleza que se origina en la infancia, el autor logra contagiar su asombro y pasión por la vida circundante y su riqueza.

Programado para presentarse durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara el miércoles 30 de noviembre por la noche, el libro -dice el autor- no tiene un origen muy claro, pero supone que se debe “a dos cuestiones que se entrelazan. Viví de pequeño en los Estados Unidos y aprendí a leer y escribir en inglés; así, buena parte de mis lecturas son en inglés y si mi libro es inusual en el panorama de la letras mexicanas, no es así en la tradición anglosajona o francesa de la literatura naturalista o ‘liternatura’, como suelen llamarla hoy día”.

Un motor básico

Por otra parte, al ser finalista de un premio importante, el biólogo admite que ahora tendrá las ventajas de “la publicación y una buena distribución, en una editorial respetada y con muy buen catálogo; ahora, también pienso que la ‘No Ficción’, al menos en este país, se toma como una ‘hija menor’ de otros géneros, como si ni siquiera fuera literatura, como si la procedencia del material no permitirá hacer un libro muy bueno. Es triste, es como pensar que si un documental no pudiera ser buen cine (y claro que puede)”.

Así, el propósito para Cota Hiriart ha sido “hacer libros no convencionales; esos que no tienen sitio. Mi libro no es tanto un texto de divulgación, se liga más a lo que llaman ‘autoficción’, que lo hace una suerte de autobiografía que sucede en un entorno biológico. Y esto es confuso, porque luego en las librerías no tienen donde colocarlo. Y es que el motor que a mí me lleva a escribir, además de aquello que me sorprende (la sorpresa me parece uno de los motores básicos de nuestra interacción con el mundo), es lo que despierta mi interés en distintos temas y deseo compartir, pero también hay un ejercicio literario para contar lo que nos acontece”.

Apertura y posibilidad

En este sentido, en su mayoría el libro se conforma de historias que “siempre supe que quería escribir”, indica el biólogo, “y les fui dando salida; las que aparecen en el libro son una selección, hay muchas más. Pero cuando comencé, hace años, a publicarlas, me di cuenta que funcionaban y me permitían tener un vehículo para divulgar la ciencia, porque yo vengo de la biología y, me parece, la narrativa -o la literatura- es un buen medio para dar a conocer información, sin que sea algo muy didáctico”.

Ahora bien, establece Cota Hiriart, “en México tenemos muchos rezagos en divulgación de la ciencia; basta con saber que en la UNAM sigue siendo un departamento de Filosofía e Historia de la Ciencia, como si fueran la misma cosa, y no es así. Con todo, la situación empieza a cambiar y es algo positivo. Ahora hay una Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que hace diez años no existía, estoy ahora en la Sociedad de Científicos Anónimos y hacemos eventos para promover la ciencia en bares, cada mes, como parte de la agenda cultural; y hay más iniciativas, stand up, slam, y estos formatos divertidos y asequibles se están extendiendo. Claro, hay programas también en el Cervantino y la FIL, escaparates que prueban la apertura; y ojalá esto conlleve el interés por invertir en ellos. El problema real es vivir de esto”.

PARA SABER

Sobre el autor

Andrés Cota Hiriart (Ciudad de México, 1982) es zoólogo, naturalista y escritor. Estudió Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo un máster en Comunicación de la Ciencia en el Imperial College de Londres. Es autor de la novela “Cabeza Ajena” (2017) y de los ensayos “Faunologías” (2015) y “El ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo” (2016).