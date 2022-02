Ana Luisa Rébora muestra la profundidad de sus memorias

Respaldada por Galería Bruna, la artista Ana Luisa Rébora presenta “Antologías de la memoria”, exposición que, a partir del 1 de marzo y hasta el 1 de mayo, ofrecerá una peculiar retrospectiva sobre los últimos dos años de trabajo de la creadora tapatía enfocado en la pintura, la cerámica y las monotipias.

Ultimando los detalles del montaje, Ana Luisa Rébora comparte los ejes principales de esta muestra que será la primera en albergarse en los muros y pasillos del restaurante OCTO (Lerdo de Tejada 2420), mediante 22 piezas que exponen la mirada de la artista hacia sus propias memorias, a los personajes y paisajes que tienen un vaivén en su entorno y de las experiencias que la han marcado en su trayectoria durante 41 años.

“Cuando me preguntaron cómo se iba a llamar la exposición tuve bastante dudas, porque es un rompimiento, un cambio un poco brusco en el color. Llegué a la conclusión de que casi todo mi trabajo es de memoria, soy una pintora que, conforme voy viviendo voy pintando, es como un diario. Cuando digo ‘Antologías de la memoria’ es como un recuerdo añejado, olvidado, de lo que yo ya viví”, indica Ana Luisa, quien tras su última exhibición con “El fuego y el hielo”, en el Museo de las Artes (MUSA) de 2015, retoma sus exposiciones individuales.

Apegada al ritmo y el instinto de la pincelada que se manifiesta al estar ante el lienzo en blanco, Ana Luisa Rébora indica que si algo siempre procura es que sus personajes y cada espacio retratado en las piezas encuentren la luz.

“Creo que todos tenemos en nuestra memoria un recuerdo de lugares y espacios. Mi pintura ha cambiado muchísimo, porque empiezo a pintar con arenas, haciendo texturas, pasan los años y me hago más intuitiva, quito personajes, hasta el día de hoy que todavía se borran y me peleo con ellos, llego al estudio y digo que no me gusta, pero siempre creo que aprendo de ellos”, expresa Ana Luisa Rébora al describir cómo es ahora su proceso de creación.

“Cuando estoy pintando en el silencio y sola, a veces no soy yo la que está pintando, es mi mano la que pone el color, pero yo estoy disfrutando sin la preocupación de cómo va a quedar o qué va a pasar, sino más bien es como un regalo de muchos años que ya se plasman (…) ahorita me cuesta mucho confrontarme con cuadro de hace muchos años que me sorprenden, porque sí era mucho más alegre, con mucho más color”.

Una exploración constante

Ana Luisa Rébora menciona cómo ha evolucionado su búsqueda de entornos y personajes en su obra, estos elementos que recuerda presentes desde exposiciones como la que llevó al entonces Centro de Arte Moderno (hoy Museo Raúl Anguiano) en 1983, por ejemplo, ya estaban esas siluetas que se siguen manifestando en cada cuadro.

“Estamos en el 2022 y esos fantasmas siguen apareciendo pero con la cara, ya hay muchos personajes amontonados, ya no es solo ella caminando solitaria. Aparecen por ahí estos personajes, que normalmente no daban la cara, ahora con las monotipias -que realiza desde hace 14 años- sí voltean, sí dan señales. La mayoría de las veces hay un interrogatorio sobre la vida”.

Respecto a las lecturas que ella como espectadora de su propia obra y cómo los demás pueden percibir y entender el resultado final de sus piezas, Ana Luisa Rébora relata cómo le han expresado los sentimientos de temor o extrañeza que han provocado sus pinceladas.

“Si ves mis cuadros, a veces se puede sentir un poco como el infierno. Yo traigo un conflicto a veces con mis cuadros, me aparece un personaje y a veces me asusta y lo borro, y veo que llega gente y me dice ‘me gusta muchísimo, pero me asusta, me da miedo’. Los cuadros te hablan, es una cosa bien extraña cuando ya vives diario con ellos”.

LA AGENDA

No te lo puedes perder

La exposición “Antologías de la memoria” de Ana Luisa Rébora, estará del 1 de marzo al 1 de mayo, en el restaurante OCTO, ubicado en calle Lerdo de Tejada 2420 -junto al restaurante y galería Bruna- en la colonia Lafayette, Guadalajara.

La inauguración será este 28 de febrero a las 18:00 horas y para asistir debes solicitar el código de confirmación a través de las redes sociales de Galería Bruna, al WhatsApp 33-2312-2916 y al correo: info@galeriabruna.com