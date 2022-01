Álex Siordia, el proceso personal para la creación

Este próximo jueves 3 de febrero, a las 18:00 horas será inaugurada la exposición “Hipócrita”, del artista gráfico Álex Siordia, una muestra que se describe como “una visita a su estudio, sus procesos y sus conclusiones materializadas en diferentes medios” y se exhibirá en la Galería Vía Libertad (Colonias 221), dentro de las actividades programadas para el GDL ART WKND que se llevará a cabo en esta ciudad del 3 al 5 de febrero de este año.

Respecto del título de la exposición, destaca el artista que, “cuando me invitaron a exponer sobre mis procesos creativos, fueron justo estos procesos los que tengo más comprometidos en cuanto a trabajo, es decir, producir para el estudio de alguien más o como diseñador, por eso me pareció un poco ‘hipócrita’ referirme a mis procesos de creación cuando los he tenido un poco descuidados. Y de todos modos, sucede, por eso se trata de un juicio personal a mis prioridades como creador”.

Los procesos propios

En este orden de cosas, uno de los principales descubrimientos para el artista ha sido “el saber que, mientras más le dedicas tiempo y espacio a las cosas, mejor salen. Esta muestra me ha permitido enfocarme en lo más orgánico del diseño y del arte, y lo he disfrutado mucho. Al final, funciona porque creo que le dediqué tiempo a lo que se debe”.

Así, la exploración se da “desde donde parte mi trabajo”, esto es, refiere el artista, la exploración sobre el color y las formas, “pero es más bien un regreso a los procesos, a lo análogo, porque parto siempre de lo mínimo para tratar de comunicar lo máximo posible. Es, también, una manera de sacarme cosas de encima, por mi formación como diseñador, tan estructurada, y lo que trato es de quitar esa estructura”.

Sinceridad y plataformas

Para Siordia, “la producción de piezas de arte, al final, es algo de índole laboral y sólo orgánicamente me he visto involucrado en hacer piezas de arte. En esta muestra, creo, lo que hay son procesos muy personales. No sé si produzco para mí o los demás, y sospecho que estoy aquí porque el tiempo y el espacio lo dispusieron así. Mientras mi trabajo sea sincero -pienso- puede caber en distintos medios o plataformas”.

Y en ese contexto, el de las plataformas, el artista preparó dos piezas audiovisuales, “porque ahora los creadores debemos ser, creo, un poco multidisciplinarios porque cada vez se nos exige más para brindar diferentes contenidos. Uno de los audiovisuales es un video de Rin tin tín, y me agrada porque hago uso de la colaboración, una herramienta que empleo en el diseño, en este caso entre Ffframe, Mango Films, Rin tin tín y yo; y el resultado se da al fin de todo el proceso, como un video”.

Oportunidad y creación

Como parte de la programación de ART GDL WKND para este año, comenta Siordia que está “muy agradecido por la oportunidad, porque no esperaba llegar tan rápido a este punto. Hay nervios, pero he participado antes como espectador asistente durante años, por eso pienso que se trata de una oportunidad que hay que tomar, porque -diría mi padre- el mundo es de quienes se atreven”.

Así, el diseñador industrial se prepara para que la tarde del jueves la gente aproveche y dé una vuelta por “un espacio de galería que es, también, muy familiar (que las personas se acerquen al arte desde chicos es fundamental)”; de igual modo, agrega, “preferiría ser llamado un creador, más que artista, que mi trabajo hable más de lo que soy, no me gustan las etiquetas y pienso de deberíamos ser los primeros en buscar eliminarlas. Para eso creo que trabajamos”.

La formación adecuada

Al final, enfatiza Siordia, “la muestra es reflejo de lo que hago día a día, y funciona como una ‘escuelita’ en donde uno va tomando cosas de las personas que nos rodean, de los trabajos que se encaran, de la experiencia, porque eso es lo que pienso que nos hace crecer, profesionalmente”.

Con todo, hay piezas como “Oscuridad de la casa” en la que, dice el creador, “si pensamos que nuestro trabajo toma al final diferentes sentidos e importancia dependiendo del contexto, justo esa pieza (y otra que es su contraparte) habla de cómo el contexto puede cambiar la perspectiva de la obra y el trabajo”.

Para concluir, por lo que toca a su formación y su experiencia en este punto, Siordia afirma los ejemplos de sus padres como “los adecuados, porque todas mis decisiones las he tomado desde lo personal, sin pretensiones (creo), y por algo sigo acá y creando. Supe desde la secundaria que sería diseñador industrial y, realmente, trabajé para convertirme en eso. Haber crecido entre una diseñadora y un arquitecto, entre el barro y la pintura, me ayudó mucho a definir mi perfil como lo que soy ahora”.

