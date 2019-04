Ai Weiwei presenta exposición en el MUAC

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) exhibirá desde el sábado 13 de abril "Ai Weiwei. Restablecer memorias" una exposición que explora los traumas históricos y de cara a sus culturas ancestrales, de China y México, y traza un relato que busca construir la memoria social. La muestra se presentará del 13 de abril al 6 de octubre en el MUAC y del 28 de noviembre a marzo de 2020 en el MARCO de Monterrey.

En conferencia de prensa el artista chino aseguró que "todo artista es activista", aunque pidió que olvidaran que él es un creador pues antes es un ser humano. El artista indicó que hace tres años visitó el MUAC para empezar a planear la exposición, aunque tenía dudas sobre qué exhibir en México porque no tenía mucho conocimiento del país hasta que se enteró del caso Ayotzinapa.

El proyecto de "Restablecer memorias" empezó cuando visitó el Centro Prodh y conoció a algunos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Además, paralelo a esta muestra, realizó un documental llamado "Human Flow" sobre la crisis humanitaria de los refugiados.

Ai Weiwei indicó que el funcionamiento del raciocinio viene de nuestra memoria y dijo que los Estados le tienen miedo a la verdad "porque la verdad forma nuestra integridad y el Estado quiere robarla". "Tratan de borrar y reconstruir la memoria contando historias largas. Esto realmente es sobre la lucha y cómo afecta nuestra integridad", agregó.

"Yo en mi vida nunca pensé en estar cómodo. Estar cómodo es una de las condiciones más bajas del ser humano", destacó el artista cuya obra se ha expuesto en varios de los recintos más importantes del mundo.

Recordó que desde 2009 su nombre no podía aparecer en ningún sitio de Internet en China sin ser inhabilitado y para referirse a él usaban la clave "That fat guy". Comentó que la censura es tal que no permite que su trabajo se discuta.

"Olviden el arte. En China hay miles de universidades y ninguna tiene libertad como en la UNAM", resaltó. Cuestionado por el uso de piezas Lego para la pieza ex profeso para "Restablecer memorias" comentó: "Tal vez soy un maestro del Lego o del Selfie mientras Warhol de la serigrafía, ¿qué más da? Soy humano. Uso el medio que me toca. No es un asunto de elección, es lo que me toca".

EFE/M. Guzmán

Entre las obras que presentará se incluyen los avances del documental "To be" acerca de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y un monumento visual creado con más de un millón de piezas de lego también sobre los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Estos trabajos buscan hablar de la vida de quienes se han quedado a sufrir la ausencia de sus seres queridos, informó el MUAC. En la exposición, el artista y activista chino retoma su obra "Salón ancestral de la familia Wang", que analiza el tema de los artefactos históricos.

Por primera vez expuesta en América Latina, se trata de una estructura de mil 300 piezas que pesa cerca de 50 toneladas. Se trata de un templo familiar del clan Wang de la dinastía Ming cuya historia fue rota durante la Revolución Comunista China. En 2014, el artista adquirió la estructura y con ella ha desarrollado un trabajo en torno del destino de la cultura bajo el régimen comunista y la coerción de la liberad que el propio Ai Weiwei sufrió en China, tras ser detenido por parte del Estado chino en 2011.

JM