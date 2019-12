Abrir la habitación de la narrativa

El escritor tapatío Alberto Mendoza ganó la edición 2019 del Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila, por su colección de relatos “Habitaciones”: “Siempre me llamó la atención el cuarto como un espacio de intimidad, un espacio muy personal donde la gente deja las apariencias de lado. Este libro nunca lo aterricé, trabajando solo en el libro para publicarlo. Fue un tema recurrente, poco a poco escribí textos desde hace muchos años por el tema que me llamó la atención. No pensaba en reunirlo en un libro. Con el material suficiente los trabajé para enviarlos al premio”.

En estos espacios narrados se desarrollan las relaciones humanas, de las cuales el autor platicó: “Creo que todos los textos hablan de la condición humana desde el momento en que se establece el diálogo en los personajes, cuando interactúan en alguna acción. Está ese atisbo de mostrar lo que no se ve en todos lados. A veces las relaciones son más rígidas, otras veces son frívolas, en otros casos crueles. Creo que todo libro es un entramado sobre la condición humana”.

El premio fue publicado por la editorial que ganó la convocatoria para darle cabida al libro premiado, el sello tapatío Paraíso Perdido: “Conozco la editorial, he comprado sus libros, los he leído. Fue una sorpresa bastante grata ver que Paraíso Perdido ganó en la convocatoria para publicar el libro. Fue una gran coincidencia que tanto el autor, yo, como la editorial, seamos de Guadalajara. Eso me dio una sensación agradable. Me gusta lo que publican, me agradan los autores que publican”.

De su obra previa, el escritor dijo: “He publicado en algunas revistas, unos cuentos. Formalmente este es mi primer libro publicado, por eso fue sorpresivo todo lo que conllevó, desde el viaje a San Luis Potosí. Fue el primer libro que cerré para buscar publicarlo. Hasta los 30 años me sentí más cómodo para empezar a mandar textos a revistas, a otras publicaciones. Mi relación fue con el trabajo, la disciplina y buscar publicar los textos hasta haber escrito lo que realmente quería escribir. Empecé a escribir en la preparatoria, cuando descubrí la literatura y comencé a escribir de manera ávida. Fue con una maestra de literatura, al verla cómo hablaba, su pasión por los libros, cómo trasmitía su gusto. Estudié letras, he buscado que mis trabajos estén relacionados con la palabra escrita”.