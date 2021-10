Abdulrazak Gurnah: Un Nobel para la literatura sobre los refugiados

Ayer jueves se anunció el Premio Nobel de Literatura 2021 para Abdulrazak Gurnah, que por primera vez fue otorgado a un autor originario de Tanzania. Nacido en 1948 en la región de Zanzíbar (región semiautónoma de Tanzania), Gurnah reside desde los años sesenta en el Reino Unido, donde ejerció la docencia y la escritura en inglés. El anuncio hecho al mediodía en Suecia destacó su “inexorable y empática aprehensión de los efectos del colonialismo, además del destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes”. Las historias de los refugiados y un contexto postcolonial son parte del escenario de sus historias, siendo él mismo un refugiado desde su juventud.

Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca y encargado de dar el anuncio, comentó que la llamada tomó al autor en la cocina. Brevemente discutieron temas prácticos, como la imposibilidad de que los galardonados acudan a Estocolmo en diciembre. Los laureados en los años 2020 y 2021 están invitados a la ceremonia de entrega de premios, cuando sea posible realizarse de manera presencial.

Abdulrazak habló sobre el cambio que tendrá su vida: “Creo que es inevitable, es un gran premio”. Sobre el momento en que recibió la noticia, comentó la llamada con el secretario permanente: “Me habló y pensé que era una broma”. Sobre la migración y los refugiados, el autor abundó: “La gente, por supuesto, se ha movido por todo el mundo. Esta ola particular de gente africana viniendo a Europa es nueva, pero por siglos hemos visto a europeos ir a otros lados… Mucha gente que viene lo hace con algo que dar, no vienen con las manos vacías. Hay gente talentosa, llena de energía. Es otra manera de pensarlo… No se trata solo de dar asilo a gente que lo necesita, sino a gente que también puede contribuir en algo”.

La bibliografía del autor cuenta con diez novelas, tres libros de cuentos y ensayos. Predominantemente novelista, su libro más celebrado es “Paradise”, publicado en 1994 y finalista del Premio Booker (certamen británico más importante para novelas publicadas). “En la orilla”, novela de 2001, fue elegida en la lista larga del mismo Booker. Junto con “Silencio”, estas son los únicos tres libros publicados en español del autor. Actualmente se encuentran descatalogados, habiendo sido publicados por editoriales que ya desaparecieron (El Aleph y Poliedro), en traducciones de Carmen Aguilar y Sofía Carlota Noguera Mendia. Los lectores en español esperan que pronto se anuncie quién será la editorial que retome la obra del nuevo Nobel.

Con múltiples talentos

Como ensayista, Gurnah ha escrito sobre autores como el keniano Ngugiĩ wa Thiong’o o Salman Rushdie, de quien editó una antología general. Además de estos ensayos literarios, Gurnah tuvo intereses como académico en el mismo tema del postcolonialismo en la literatura (con énfasis en el Caribe, África e India). También editó un par de volúmenes con el título de “Essays on African Writing”. Como docente impartió cátedra de inglés y literaturas africanas en la Universidad de Kent, en Canterbury.

Su literatura, destacó la Academia Sueca, presenta un retrato de un África poco conocida por muchos lectores, un área costera marcada por regímenes que han impuesto la represión, colonialismo y esclavismo. En la breve semblanza al anunciar el Nobel se comentó el hecho de que Gurnah tenía 18 años cuando llegó a Inglaterra como refugiado. Su llegada sucedió luego de los levantamientos violentos en Zanzíbar, en 1964, con terrorismo de Estado y persecución de minorías de origen árabe (a las que Gurnah pertenece): “Es un compasivo observador del predicamento humano”, resaltó la semblanza al final.

El premio recae por segunda vez consecutiva a un autor de lengua inglesa (con la estadounidense Louise Glück en 2020). Esta es la ocasión número 32 en la que un escritor en el idioma de Shakespeare recibe el Nobel en Literatura, siendo el idioma más premiado (seguido del francés, con 15 galardonados).

Visión africana

En términos de continente, Gurnah es el quinto escritor con nacionalidad de un país africano en recibir el Premio Nobel de Literatura. Otros de los ganadores son Wole Soyinka (Nigeria, 1986), Naguib Mahfouz (Egipto, 1988), Nadine Gordimer (Sudáfrica, 1991) y J. M. Coetzee (Sudáfrica, 2003).

Un par de autores franceses receptores del Nobel también nacieron en África: Albert Camus (nacido en Algeria, premiado en 1957) y Claude Simon (nacido en Madagascar, premiado en 1985).