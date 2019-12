“A través de la poesía nos reconocemos humanos”: Silvia Eugenia Castillero

La poeta Silvia Eugenia Castillero publicó este 2019 su nuevo poemario titulado “En esa delgada separación”, dentro del sello editorial de la Universidad Veracruzana. Sobre el título que eligió, la escritora y editora comentó en entrevista: “Hace la alusión a la separación entre los países, las fronteras, las razas y entre la vida y la muerte. El libro parte de historias que recuperé de gente, de libros, de películas. Estuve hablando con la gente. Guadalajara es una ciudad donde hay muchos migrantes”.

El libro se escribió en un largo periodo (del 2011 al 2019) y la recopilación duró cerca de un año para después llevarlo a la forma poética. De su proceso de escritura, Silvia comentó: “Soy muy de guardar los manuscritos, los escribo y luego los meto al cajón. Después los releo para ver si sirven, retrabajo, vuelvo a pulir, quito cosas”.

La estructura del libro son siete partes, con siete poemas cada uno: “El libro está estructurado en siete cantos. Hago un juego con ‘Las moradas’ de Santa Teresa. Hago esta relación con las moradas, una cosa mística hacia la gloria, al cielo, el paraíso, la idea de llegar al destino más elevado. En este caso el objetivo de los migrantes es llegar a Estados Unidos”. La esperanza y el viaje son algunos de los temas, contrastados con las violaciones, las muertes y la trata de personas: “En el camino les pasa todo a los migrantes. El robo es lo menos terrible”.

Durante el proceso de escritura, el tema de la migración se ha agravado no solo en México y Centroamérica, además de que ha tenido otros factores (la violencia contra la mujer, el cambio climático y las desigualdades sociales). Para la poeta, frente a estas crisis “la poesía no tiene un rol. Creo que el arte no tiene un rol: lo que sucede es que a través de la poesía y la literatura, en el arte, es en lo único en lo que nos podemos reconocer verdaderamente humanos. El arte nos hace nosotros. Considero que en cuanto a la migración, en el libro reflejo lo humano”.

Para la presentación del libro a Silvia Eugenia en la FIL, la acompañarán otros poetas, José Luis Rivas, Verónica Grossi y Víctor Ortiz Partida.

Presentación de “En esa delgada separación”, con José Luis Rivas, Verónica Grossi y Víctor Ortiz Partida, sábado 7 de diciembre, 19:00 horas, Salón Alfredo R. Placencia.