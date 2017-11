4 3 2 1… Auster está aquí

Auster es autor de obras clave en la literatura estadounidense de finales del siglo XX y comienzos del XXI, como la “Trilogía de Nueva York”, “Leviatán”, “Viajes por el Scriptorium” o “Mr. Vértigo”, entre muchas otras. Paul también ha escrito guiones para cine. En su palmarés cuenta con el Premio Médicis, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Independent Spirit Award por el guión de Smoke, entre otros. Ha sido nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras Francesa, además de ser miembro de la American Academy of Arts and Letters.

El escritor estadounidense arriba a la ciudad para dar a conocer a sus lectores tapatíos “4 3 2 1”, su nueva novela publicada por Seix Barral en español. El libro, platicó, “es la vida de una persona contada cuatro veces, cuatro variaciones. En esencia es la historia de hacerse mayor. Esos años de nuestra vida temprana son los que nos definen”.

Uno de los episodios tiene una referencia autobiográfica: “Vi morir a un chico cuando ambos teníamos 14 años, le cayó un rayo. Supe que cualquier cosa nos puede pasar... Ya había escrito sobre el tema, pero nunca de esta forma. Esa es la parte autobiográfica, el resto es todo imaginación”. Aunque las viste versiones de Ferguson, el protagonista, guardan cierta similitud con su vida: “Me siento igual de cercano a todos, son igual de importantes, pero ninguno es como yo cuando tenía esa edad”. El libro entra dentro del género de novela de formación, al contar los primeros años de vida de Ferguson en cuatro versiones distintas.

Sobre su escritura, apuntó que esta novela tuvo por primera vez un formato distinto: “Nunca antes había tenido la forma antes del contenido”. Por ello lo escribió improvisando cada vez que se sentaba en el escritorio: “No sabía exactamente qué iba a hacer. Estaba en un extraño estado de aceleración y energía, como si las palabras estuvieran bailando alrededor del escritorio y las tomara con la mano para colocarlas en la página. Fue una experiencia extraña”. Agregó que ya trabaja en un nuevo libro.

Periodismo, un oficio vital

A propósito de los turbulentos tiempos actuales a nivel político y social, Auster afirmó que la única obligación de los escritores es escribir bien. La responsabilidad, dijo, está del lado de los reporteros: “En estos momentos tienen el trabajo más importante: decir lo que sucede. Sin periodistas estamos expuestos a las mentiras, la demagogia y el terrorismo”. Auster mencionó también que en México se arriesga la vida en este oficio.

Al hablar sobre el tema frente a periodistas, concluyó: “Quiero hacer un exhorto para que tomen su trabajo en serio, no sean flojos. Los novelistas hacen su trabajo, contamos historias; pero ustedes cuentan historias de lo que sucede ahora: si no lo hacen no lo podemos juzgar, y no podemos pensar sobre ellas”. De Donald Trump, comentó: “Ni siquiera menciono su nombre. Me refiero a él como el número 45, por ser el presidente número 45”. Auster criticó el ánimo fascista que impera en la política internacional, con ciertas semejanzas a lo que se vivió en la década de 1930, pero todavía sin la certeza de saber qué sucederá en los próximos años.