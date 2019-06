"1984", un reflejo de la manipulación actual

La ficción siempre supera a la realidad, y la novela “1984” sigue siendo un referente de lo que la manipulación puede causar en la sociedad cuando el gobierno quiere sacar provecho únicamente para sí.

George Orwell es el autor de esta novela que ahora es adaptada en el teatro mexicano bajo la dirección José Manuel López Velarde (“Mentiras” y “Si nos dejan”), quien estrenará a nivel nacional este montaje protagonizado por Antón Araiza, Constantino Morán, Vanesa Restrepo, Terence Strickman, Angie Vega, Alfredo Herrera, Alberto Eliseo y Evan Regueira, este 28 de junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Aunque la obra ha sido adaptada en diversas ocasiones en Inglaterra y posteriormente en Broadway, esta nueva producción es completamente de manufactura mexicana y con un toque bastante vanguardista que retoma la frescura y la visión futurista que el autor inglés fijó en los diferentes escenarios políticos y sociales que desarrolla en la novela sobre el impacto que el gobierno generó al intervenir cada uno de los movimientos de su estructura social a su antojo.

Antón Araiza señala que si bien los argumentos e hilo conductor de la obra es crudo al desmenuzar las tácticas de manipulación del gobierno, el montaje permite al espectador enfrentarse a su realidad actual de una manera reflexiva y bastante ligera, pues aunque los personajes hacen brincos en el tiempo de una época pasada, hay guiños que recuerdan lo que acontece en México y en los países vecinos:

“El personaje principal, ‘Winston Smith’, abre una libreta que se convierte en el diario en el que narra la época que está viviendo. 1984 es la época en la que el gobierno controla absolutamente todo, en donde todos los ciudadanos de ese lugar son una cáscara. ‘Winston’ va encontrándose con dudas, recuerdos e historias que le van abriendo esa memoria sobre el Partido Interior, el que gobierna esa zona del mundo”.

ESPECIAL

Memoria prohibida

El actor señala que sin poner referencias actuales de los gobiernos en curso de cualquier país del mundo, hay situaciones y análisis de “1984” que demuestran lo poco que ha avanzado la sociedad y los sistemas políticos.

“Estaba prohibido pensar o imaginar, no puedes amar, no puedes hacer nada si no es con permiso de este partido. ‘Winston’ pone esa pluma y comienza a escribir sus recuerdos, le da rienda a esa memoria prohibida”, explica al actor al considerar que para quienes han leído la novela de George Orwell, esta adaptación teatral reforzará ese primer encuentro con la obra literaria, en tanto que quienes no han leído “1984”, se toparán con un mundo fascinante sobre la reflexión y el uso de la información actual.

“Para quienes no han leído la novela, esta obra de teatro los va a mantener al filo de la butaca, esperando qué más va a suceder. La obra brinca de ese 1984 con el año 2050 que se plantea en el apéndice de la obra literaria y también con nuestro 2019”.

No te lo pierdas

ESPECIAL

“1984”, bajo la dirección de José Manuel López Velarde. Basada en la novela literaria de George Orwell. Estreno el 28 de junio en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, a las 20:30 horas. 29 de junio a las 17:30 y 20:00 horas y 30 de junio a las 17:30 horas. Boletos: desde $150 a $350 pesos.