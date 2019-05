Zapopan encabeza tiraderos clandestinos en el Estado

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) identificó 97 tiraderos clandestinos en Jalisco, entre enero de 2013 y mayo de 2019. Vía Transparencia, indicó que Zapopan es el municipio con la mayor problemática, con 34 sitios “donde se depositan residuos sin que la autoridad competente tuviera conocimiento de su existencia”.

El segundo lugar es Tlajomulco, con cuatro tiraderos. En Tlaquepaque encontraron tres sitios, al igual que en Tapalpa, Jocotepec, Unión de San Antonio y Tuxpan.

Además, en lo que va del año, la Proepa ya recibió 19 denuncias ciudadanas por basureros clandestinos. Los señalamientos son principalmente de tiraderos en Zapopan, Tonalá, Tequila, Tepatitlán y Degollado.

En Zapopan han denunciado basureros ilegales en Santa Ana Tepetitlán, La Experiencia, Jardines Tapatíos, Ejido Nextipac y Jardines de los Belenes.

En seis años, clausuran 97 tiraderos clandestinos

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) informó vía Transparencia que, de enero de 2013 a mayo de 2019, identificó 44 tiraderos clandestinos de basura en la metrópoli; es decir, “sitios donde se depositan residuos sin que la autoridad competente tuviera conocimiento de su existencia, o que no contaba al momento de realizarse la inspección, con la autorización expedida por la autoridad normativa”. Sin embargo, en el resto del Estado se detectaron otros 53. En total, fueron 97 sitios ilegales en los últimos seis años. Todos fueron clausurados.

Los espacios detectados son depósitos de residuos de manejo especial, de escombro, lugares de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; incluso, rellenos de escombros y bancos de material geológico, en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Tlajomulco.

La Proepa también contestó que inspeccionaron sitios de disposición final, centros de acopio de residuos, reciclaje, tratamiento, recolección, transporte y procesamiento con la autorización correspondiente, entre 2016 y mayo de 2019. De 98 revisiones encontraron que 80 lugares tampoco cumplían con la norma, por lo que llevaron a cabo 36 clausuras.

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) elaboró en 2017 indica que la aparición de tiraderos clandestinos es consecuencia de malas prácticas por parte de los generadores de residuos y “por la falta de prestación regular de los servicios de recolección de los mismos”.

Además, la Proepa ya recibió 19 denuncias por vertederos clandestinos en lo que va del año. Los señalamientos son principalmente de tiraderos en municipios como Zapopan, Tonalá, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Degollado. La cifra es alta porque en 2018 se recibieron 24 quejas en este sentido; un año anterior, 27, y en 2016, 16 señalamientos.

En Zapopan denunciaron tiraderos a en Santa Ana Tepetitlán, La Experiencia, Jardines Tapatíos, Ejido Nextipac y en Jardines de los Belenes. En Tonalá, en Residencias El Prado.

Según la Semadet, se debe diferenciar un relleno sanitario de un tiradero. El primero es un sitio dotado de infraestructura que involucra métodos y obras para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar los impactos ambientales. Por su parte, un tiradero es cualquier espacio donde depositan residuos “sin contar con los estudios, autorizaciones, obras, ni metodología de operación que establece la legislación ambiental en la materia”.

Santa Ana Tepetitlán, La Experiencia, Jardines Tapatíos, Nextipac y Jardines de los Belenes encabezan las zonas con más tiraderos clandestinos en Zapopan. ESPECIAL

Con anomalías, ocho de cada 10

Los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y manejo especial en Jalisco fallan en el cumplimiento de las reglas ambientales. Vía Transparencia, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) informó que encontró irregularidades en ocho de cada 10 inspecciones: de 112 sitios revisados entre 2016 y mayo de 2019, detectaron que había irregularidades en 96. Como resultado se realizaron 41 clausuras.

La Proepa reservó los nombres de los incumplidos al justificar que la información es clasificada, porque son “procedimientos administrativos los cuales se encuentran activos. No han causado estado; es decir, que se encuentran en periodo de instrucción, cuentan con recursos de revisión, promovieron algún medio de impugnación y/o solicitaron alguna reconsideración o conmutación de multa”.

Entre los expedientes que no reservaron se comparte que en 2018 se inspeccionó al tiradero de basura Hasar’s, localizado en el kilómetro 15.5 de la carretera a Colotlán. De acuerdo con la Procuraduría, estaban a la “espera del cumplimiento de medidas en el relleno sanitario de residuos de sólidos urbanos y de manejo especial”, a pesar de que se hallaron “irregularidades”. Sin embargo, en enero de este año se registró un incendio en el sitio, que duró más de 24 horas. Por ese motivo, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, dijo que le cobrarían más de 600 mil pesos a la empresa responsable.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) publicó que existen 51 rellenos sanitarios en la Entidad. En el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos se indica que hay registrados 136 sitios de disposición final de residuos en el Estado. La diferencia entre éstos radica en que un relleno sanitario involucra métodos y obras de ingeniería para controlar, por medio de la compactación, los impactos ambientales. Para conocer acciones al respecto, este medio buscó una entrevista con la Semadet, pero no hubo respuesta.

GUÍA

Radiografía

El diagnóstico, publicado en octubre de 2016, indica que la gestión del proceso de generación, recolección, transporte, transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos resulta costosa para los Ayuntamientos. Entre los puntos más críticos destacan que no hay un sistema formal de separación y revaloración de los materiales, las distancias que se recorren para transportar los residuos y la ausencia de pago por los servicios de recolección.

El Área Metropolitana de Guadalajara cuenta con cinco estaciones de transferencia de residuos: Matatlán, 18 de Marzo, Belenes, Sarre y Toluquilla.

Los primeros tres se encuentran a cielo abierto, lo que permite la propagación de olores.

En la metrópoli existen cinco sitios de disposición final: Los Laureles, que da servicio a El Salto, Guadalajara, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá; Picachos, que da servicio a usuarios de Zapopan; Hasar’s, que atiende a habitantes de Tlaquepaque; La Estancia, para Zapotlanejo; y Pasa, para Ixtlahuacán de los Membrillos.

Comunidades cercanas a los rellenos han resentido la contaminación, los principales vectores en orden de importancia son los lixiviados. Así como las emanaciones de olores, gases y polvos que se dispersan hacia áreas habitacionales.

Fuente: Programa de Desarrollo Metropolitano 2042.

Urge cambiar modelo

Alan Carmona afirma que es urgente cambiar el modelo de gestión de basura en la ciudad y atender la normatividad en los vertederos, principalmente en el cumplimiento de la vida útil que tiene cada espacio.

Expresa que los habitantes de los pueblos aledaños a la barranca de Huentitán son los que padecen malas prácticas.

“El modelo tiene que ver con el volumen de basura que recolectan y reciben. A mayor cantidad de basura, mayores ganancias. Cobran por tonelada recolectada, con eso incentivas llevar más volumen y olvidas la gestión de manejo sustentable, la separación de basura”.

Enfatiza que antes de llevar los residuos a un sitio de disposición final, se debe separar lo orgánico y lo que tiene potencial de reciclaje, como papel, cartón, metal o vidrio.

Remarca que es importante hacer la revisión de los vertederos para evitar incendios.

“Si se aprovechara, las autoridades pudieran tener más fuentes de ingresos. En otros países procesan los manejos, hacen composta y la venden, separan los residuos valorizables”.

En el Programa de Desarrollo 2042, elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), se indica que la actual valorización de los residuos no permite una factibilidad económica para su aprovechamiento.

“El mercado privado de reciclaje es incipiente y no se cuenta con la infraestructura adecuada y suficiente para el reciclaje. De esto, resulta un incremento de la cantidad de residuos que llegan a sitios de disposición final, aumentando sus impactos ambientales y económicos”.

“No hay información para cuantificar el impacto económico y ambiental de depositar en estos rellenos los residuos que podrían ser peligrosos. También se favorece la recuperación de residuos dentro del relleno sanitario sin tener sistemas de seguridad, lo que resulta ineficiente y riesgoso”.

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente identificó y clausuró 97 tiraderos clandestinos en Jalisco, entre enero de 2013 y mayo de 2019. ESPECIAL

Claves

Lixiviados

Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos. Contienen sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos. Tienen la posibilidad de contaminar suelos y cuerpos de agua.

Residuos sólidos

Los residuos sólidos urbanos se generan en las casas, como parte de los materiales desechados tras actividades domésticas. Y los residuos que provienen de cualquier actividad dentro de la vía pública o que tenga características domiciliarias.

Los residuos de manejo especial son aquellos generados por procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados peligrosos o sólidos, como las llantas.

Peligro

Los residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. No deben ser depositados en rellenos sanitarios ni sitios de disposición final.

Tiempo

Los sitios de disposición final tienen vida útil; es decir, el periodo de tiempo en el que el lugar será apto para recibir los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

El volumen de los desechos depositados en este periodo corresponde al volumen de diseño.

LA VOZ DEL EXPERTO

Deben revisar los vertederos

Walter Ramírez (investigador del Departamento de Ingeniería de Proyectos de la UdeG)

Walter Ramírez acentúa que es importante supervisar los vertederos incendiados. “Hay gran material de materia orgánica. Cuando se descompuso, queda tipo carbonizado y esto es un material inflamable. Se genera biogás, es metano. Muchos de los incendios son propagados por la presencia de metano. Lo que tiene que hacerse es vigilancia continua”.

El académico explica que los tiraderos son peligrosos para el ambiente, ya que los lixiviados se van directamente a los mantos freáticos de arroyos cercanos, a diferencia de los rellenos sanitarios, donde los residuos se tapan con capas de tierra y la basura se deposita en un sitio seleccionado. Alerta sobre el riesgo de que los lixiviados lleguen a los cuerpos de agua, ya que impactan en la salud de humanos y animales.

Comenta que la norma obliga a que los rellenos sanitarios cuenten con un sistema de impermeabilización en el fondo. “Se generan esos caldos (lixiviados), se colectan en un sistema de captación y se reciclan al mismo vertedero, para que se concentre y queden impregnados los residuos, que aceleren su descomposición. Se busca que se degrade, al punto que quede como una composta, un producto inocuo”.

Añade que también ayudan a mantener la humectación de la basura, que está tapada con tierra. “Y empieza el proceso de las bacterias que están presentes en la basura, ese aumento descompone la materia orgánica. Eso genera un biogás y un residuo mineralizado”.

Recuerda que los residuos peligrosos se manejan aparte, ya que son generados, principalmente, por los giros industriales, como las plantas que trabajan con materiales como metal, plomo o mercurio.

Indica que ya existen empresas acreditadas para la recolección y disposición en un cementerio de residuos peligrosos permanente. “Pero está en Nuevo León”.

“Cocinan” iniciativa para cobrar basura “excedente”

La diputada local del Partido Verde, Rosa Fregoso, adelanta que trabaja en una iniciativa para cobrar a los hogares o negocios que generen basura “excedente”. Explica que la propuesta, que presentará después del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), pretende incentivar que los ciudadanos emitan menos desechos.

“El cobro lo vamos a revisar, técnicamente hemos visto que es la única manera de que funcione. No es posible tanta cantidad de basura… hay que tener conciencia. Lo estamos viendo con técnicos y especialistas, se debe valorar, por medio de la Semadet, la gente que genere basura de más. Estamos en el estudio previo”.

Indica que las personas tendrían derecho a la recolección de basura, pero hasta cierto límite, a partir del cual empezarían a cobrarles el servicio.

“Hay que reflexionar sobre la cantidad de basura que tiene cada casa. Por medio de esa modalidad de cobro, una vez separada, todos le vamos a dar la importancia”.

Fregoso dice que actualmente la mayoría de los vertederos trabaja fuera de norma, por lo que deben reforzar los operativos de revisión.

Recalca que, por ese motivo, ampliaron el presupuesto 2019 para inspección y vigilancia de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), de 14 millones a 50 millones de pesos.

“Recordar que los rellenos sanitarios deben ir cubiertos, se compacta la basura y después le agregamos una capa de tierra. No se está haciendo por el costo, el Estado no tiene la capacidad suficiente”.

Menciona que los municipios también están rebasados, por lo que existe la opción de colaboración a través del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos (Simar). Refiere como ejemplo el trabajo que se hizo en el municipio de Mazamitla. “Es espectacular cómo hicieron el relleno, es un ejemplo de buenas prácticas”.

La Semadet informó que, en marzo de 2018, se realizó una ampliación del sitio, ya que en 2017 había llegado a su vida útil. Este lugar da servicio a los municipios de Mazamitla, Valle de Juárez, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Tizapán el Alto, Santa María del Oro, Teocuitatlán de Corona y Tuxcueca.

LA VOZ DEL EXPERTO

Disposición final, el punto más débil

Gerardo Bernache (investigador del CIESAS)

Gerardo Bernache remarca que el punto más débil en la gestión de los residuos es la disposición final de los desechos; es decir, en los sitios donde van a parar y lo que se hace con ellos.

Por ese motivo, el experto del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), dice que no le sorprende que la Semadet encuentre tantas irregularidades en las inspecciones en los vertederos.

“El común denominador son las malas prácticas de disposición, no se cumple con la norma (NOM-083-SEMARNAT-2003) que regula la operación, disposición, ni los pequeños sitios la cumplen ni los grandes”.

El investigador refiere que se trata de una situación compleja, ya que el manejo de residuos resulta caro para los Ayuntamientos.

“Hay pocos supervisores en la Proepa, entonces es un problema económico, político, de supervisión, vigilancia, educación y cultura ambiental. La basura la generamos los ciudadanos, pero si pusiéramos de nuestra parte pudiéramos hacer cambios, principalmente en la entrega de residuos”.

Sobre la propuesta del Partido Verde, de cobrar por excedentes en la recolección de basura, indica que ese asunto se contempla en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

“Políticamente no va a ser muy agradable, la población no va a estar de acuerdo. ¿Puede ser injusto para personas de ingresos bajos? Sí, pero hay que considerarlo. La recolección domiciliaria debe ser de hogares, casas habitación, pero actualmente se mezclan manejos de residuos especial, con residuos sólidos urbanos”.

También recuerda que mucha gente paga propinas para garantizar un buen servicio de recolección. Incluso, se calcula que en los hogares erogan hasta 70 pesos al mes en este concepto.

“Las personas que dan el servicio son buenas personas, pero sí se requiere un apoyo institucional, mejor dar el dinero al Ayuntamiento”.

Agrega que los vertederos que cumplen con la norma ambiental tienen menos probabilidades de presentar siniestros. “Lo contrario es una muestra clara que no se cumple con la normatividad ni con lo mínimo establecido”.

En Jalisco, los estudios indican que se genera un kilo de basura por habitante cada día, en promedio. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Heredan diagnóstico

La pasada administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial elaboró un diagnóstico para sustentar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2016-2022, en el cual propusieron un modelo de gestión de residuos adaptable a las circunstancias locales. “La disposición final de los residuos en los rellenos sanitarios ubicados, diseñados, construidos, operados, mantenidos, clausurados y monitoreados después del cierre conforme a la normatividad ambiental en la materia, representa costos que sólo pueden sufragarse si se asegura el confinamiento en éstos de una cantidad suficiente de residuos y el pago regular por tal servicio”.

En el documento también se habló de la importancia de tratar de manera diferenciada los residuos alimenticios. “Ya que representan casi 40% del total… lo que amerita desarrollar una política específica que impulse su aprovechamiento y los desvíe de los sitios de disposición final, salvo de aquellos en los que se tiene previsto la generación de electricidad”.

Además, que se debe fortalecer el mercado del reciclaje. “La experiencia ha mostrado que no es suficiente con separar, clasificar, recuperar, comercializar y reciclar los materiales valorizables contenidos en los residuos, pues si no se tienen compradores para los productos reciclados no se cierra el círculo, incluso puede dar lugar a que éstos se acumulen y terminen en los sitios de disposición final sin posibilidades de ser valorizados”.

