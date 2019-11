Ya hay invitados a Octavos de Champions

La Champions League sigue utilizada como apagafuegos por un Real Madrid en momentos de incertidumbre, y en esta ocasión Galatasaray fue la víctima en la goleada 6-0 lograda por el conjunto blanco.

Rodrygo realizó un hat-trick perfecto (gol con pierna zurda, con la cabeza y pie derecho).

Estos tres puntos afianzan a los dirigidos por “Zizou” en la segunda posición del Grupo A con siete unidades, a cinco de distancia del líder y próximo rival, París Saint-Germain; mientras el club turco sigue hundido en el último lugar con sólo un punto de los 12 posibles.

El comienzo del cotejo se desarrolló de inmejorable manera para los locales, pues apenas en el minuto cuatro la conexión brasileña Marcelo-Rodrygo entregó la ventaja para los de la capital española; el joven extremo recibió el esférico dentro del área y definió con la zurda para poner el 1-0.

Sólo tres minutos después del primer golpe conseguido, los sudamericanos volvieron a repetir la fórmula; el lateral izquierdo envió un centro, con su pierna “menos hábil”, el cual encontró destino en la testa de su compatriota, quien giró el cuello con técnica y aumentó la ventaja a dos goles.

Al 14’, tras una falta en el área sobre el teutón Toni Kroos, el capitán Sergio Ramos hizo efectiva la pena máxima con un atractivo cobro a lo “Panenka”.

Con cada minuto que transcurría, Real Madrid encontraba más espacios para desarrollar su juego y aumentó la ventaja al 45’ con un tanto del Karim Benzema tras una asistencia del ya ovacionado por el público, Rodrygo Goes.

Fue el mismo Benzema quien hizo el 5-0 para los Merengues al empujar el esférico a las redes después de una asistencia de Daniel Carvajal en el 81’.

Rodrygo redondeó su mejor partido con la camiseta blanca al marcar su tercer gol tras un pase en profundidad del mismo Benzema; este tanto lo coloca como el segundo jugador más joven en lograr un hat-trick en la historia de la competencia, sólo detrás del histórico y también merengue Raúl González Blanco.

El Atlético complica su pase

El mexicano Héctor Herrera y sus compañeros salen cabizbajos del terreno de juego, pues cargaron con la derrota. EFE

El Atlético de Madrid pudo calificarse para los Octavos de Final de la Champions League si hubiera ganado ayer al Bayer Leverkusen, pero la derrota por 2-1 complica el futuro europeo del equipo entrenado por Diego Simeone.

En un partido horroroso de los españoles, Thomas Partey (41’) en contra y Kevin Volland (55’) anotaron los goles del Bayer Leverkusen, y Álvaro Morata (90’+4) marcó para el Atlético cuando los locales ya jugaban en inferioridad por la expulsión de Nadiem Amiri (84’).

En el complemento, el “Cholo” movió sus piezas y mejoró su funcionamiento en demasía con los ingresos de Vitolo y el mexicano Héctor Herrera, pero Atlético no logró rescatar puntos en territorio teutón.

Esta derrota pone muy difícil la primera plaza del Grupo D para el Atlético, después de la victoria por 2-1 de la Juventus en Moscú contra el Lokomotiv, que clasifica a los italianos para los Octavos de manera matemática.

La Juventus suma 10 puntos, por los 7 del Atlético, mientras que Lokomotiv y Bayer quedan con tres.

“Nos costó mucho el arranque del partido, posteriormente vino el gol y nos generó más dudas en nuestro juego”, admitió Simeone tras el partido.

“El primer tiempo no fue bueno en general. Desde el entrenador a los jugadores. Tranquilidad y a mejorar. Hechos y no palabras”, insistió el DT argentino.

Por su parte, el entrenador del Leverkusen, el holandés Peter Bosz, destacó por la actuación de sus jugadores: “La diferencia con respecto a los partidos anteriores ha sido que hemos marcado goles. Creamos ocasiones y las materializamos”.

El Bayern mantiene paso invicto

El polaco puso adelante a los germanos. AFP

Tres días después del despido de su técnico Niko Kovac, el Bayern de Munich se clasificó para los Octavos de Final de la Champions tras imponerse al Olympiacos por 2-0, el primero anotado por Robert Lewandowski.

El goleador polaco perforó la portería griega en el minuto 69 en un partido en el que el arquero visitante José Sá fue el protagonista con varias intervenciones que evitaron una victoria más holgada del campeón germano, que acabó marcando un segundo tanto, por medio del croata Ivan Perisic a un minuto para el final (89’).

“La recompensa a nuestro trabajo no fue suficiente y llegó tarde. Fuimos dominadores, agresivos, aplicamos lo trabajado en el entrenamiento, no les dejamos respirar... pero no hemos sacado suficiente provecho de la presión ofensiva”, lamento el delantero Thomas Muller.

El capitán Manuel Neuer se mostró un poco más eufórico: “Hemos hecho un buen partido; defendimos bien, les presionamos, dominamos los 90 minutos y la victoria es merecida. Estoy contento de no haber recibido gol”.

Con este resultado, el Bayern Munich lidera el Grupo B con un pleno de 12 puntos, seguido por los Spurs con cuatro; tres tienen los serbios y cierra con una sola unidad el Olympiacos griego.

AFP

El City aplaza su boleto a Octavos

AP

Un penal fallado por el brasileño Gabriel Jesús evitó que Manchester City consiguiera el triunfo sobre Atalanta para sellar su boleto a los Octavos de Final y se conformó con el empate de 1-1, en la cuarta jornada de la Champions League.

Raheem Sterling (foto) adelantó al Manchester City en el minuto 7 para perfilar un compromiso sencillo en el Estadio San Siro, pero la escuadra italiana saltó con todo en el segundo tiempo y Mario Pasalic igualó el marcador al minuto 50.

Spurs acaricia la calificación

AFP

El Tottenham goleó 4-0 al Estrella Roja de Belgrado con doblete del coreano Son Heung-Min, para dar un paso más hacia la clasificación a Octavos de Final de la Champions League.

El argentino Giovani Lo Celso abrió el marcador aprovechando un barullo en el área (34’), antes de que Son hiciera el 2-0 de disparo a la escuadra (56’) y repitiera rematando en el segundo palo un centro de Harry Kane (60’), mientras que Christian Eriksen cerró la cuenta de disparo raso (85’).

El VAR decide en un final de locos

AP

El Dinamo de Zagreb y el Shakhtar Donetsk empataron 3-3 en un partido marcado por un final de locura, con cuatro goles en los últimos 15 minutos y con un tanto de penalti de Tete en el minuto 90’ +7 que decidió el VAR tras una falta sobre el portero Andriu Pyatov en el último suspiro.

Los goles de Zagreb fueron de Bruno Petkovic al 25’, Luka Ivanusec (83’) y Arijan Ademi (89’).

Por Shakhtar anotaron Alan Patrick (foto) al 13’, Moraes (90’+3) y Mateus Tete (90’+8).

El PSG sigue viento en popa

AFP

El París Saint-Germain derrotó por la mínima diferencia al Brujas belga en el Parque de los Príncipes, por lo que continúa sin conocer la derrota en el torneo en la Champions League.

Con una anotación del argentino Mauro Icardi (foto) al minuto 21, el PSG se adjudicó tres puntos con los que se mantiene invicto en la cúspide del Grupo A con 12 unidades, muy por encima del segundo lugar, Real Madrid, que llegó a siete, luego de su triunfo ante Galatasaray.