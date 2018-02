Y el Oscar a Mejor actor de reparto será para...

4 Christopher Plummer por "J. Paul Getty" en "Todo el dinero del mundo"

Christopher Plummer compite para ganar su segundo Oscar por su papel en "Todo el dinero del mundo" (All the Money in the World).

Es la tercera nominación que la Academia le da al actor canadiense. En 2011 ganó el máximo galardón en esta misma categoría por "Beginners, así se siente el amor".

En "Todo el dinero del mundo", Plummer suplió a Kevin Spacey en el papel de J. Paul Getty tras el escándalo que enfrentó por abuso sexual.

J. Paul Getty es un magnate del petróleo , que se niega a pagar un rescate para su nieto secuestrado, a pesar de las súplicas de la empobrecida madre del niño.

"Todo el dinero del mundo" fue dirigida por Ridley Scott y está basada en la novela de John Pearson "Painfully Rich: The Outrageous Fortunes and Misfortunes of the Heirs of J. Paul Getty".