Vive Chicago desde las alturas y a través de sus museos

No cabe duda que Chicago, también conocida como la “Ciudad de los Vientos”, es una de las urbes más cosmopolitas de Estados Unidos, en esta urbe hay grandes atracciones para los amantes del arte, la arquitectura y la adrenalina. Gracias a la organización Choose Chicago, EL INFORMADOR estuvo varios días en esta mítica metrópoli para conocer algunos de sus museos y actividades turísticas.

De primera instancia se puede ver la magnitud The Loop, la zona céntrica de la ciudad donde hay restaurantes, tiendas, teatros y parques; ahí, puedes admirar la magnitud de los edificios, su arquitectura moderna y la limpieza de las calles.

Mientras recorres el área, puedes beber un café o tomarte una selfie mientras pasa el metro, lo que le dará un toque sofisticado y glamoroso a tu perfil de Instagram.

A unos pasos te encontrarás con el Millennium Park donde se encuentra la icónica escultura “Cloud Gate” del artista indo británico Anish Kapoor, la cual popularmente es conocida como “El frijol”. Esta figura es de las más retratadas a nivel global. En los alrededores de esta obra se puede caminar, correr, o comerse un snack mientras ves a la gente haciendo sus actividades cotidianas del día.

Si estás buscando un lugar donde hospedarte para vivir las maravillas de The Loop, Staypineapple, es una gran opción, es un hotel icónico ubicado en un edificio que es monumento histórico nacional de Chicago, el trato es amable, tiene un restaurante delicioso llamado Atwood con unos desayunos y comidas increíbles. La insignia del hotel es una piña y hasta los más pequeños detalles están impregnados de esta fruta.

En el Millennium Park se encuentra la escultura “Cloud Gate” de Anish Kapoor. ESPECIAL

Disfruta y ahorra en tu viaje

Para que tu experiencia sea integral, te recomendamos adquirir las entradas CityPASS, pues con éstas obtendrás importantes ahorros y los accesos a las distintas atracciones se pueden hacer mediante la aplicación de manera rápida y oportuna, así al llegar al lugar de tu interés entras de manera directa y sin complicaciones; además, te previene de la medidas de seguridad e higiene de cada lugar que necesita que te enteres de sus requerimientos.

Interior del Museo de Arte de Chicago. EL INFORMADOR/E. Esparza

Museos sensoriales e interactivos

Si eres amante de la expresión del color, no puedes dejar de visitar Color Factory Chicago, una exposición sensorial sobre las virtudes del color donde puedes oler, sentir, saborear y apreciar los colores en su máxima expresión. Esta es una gran experiencia para acudir con tu familia, amigos o en pareja, tiene unos sets increíbles donde puedes hacerte selfies geniales, las cuales mediante un código QR activas la cámara y comienzas a sacar tus mejores poses; previamente llenas un formulario para que te lleguen estas imágenes directamente a tu correo electrónico y puedas compartirlas en redes sociales.

Otro lugar icónico que no puedes perderte es el Museo de Arte de Chicago (The Art Institute of Chicago), fundado en 1879, es uno de los museos más importantes del mundo y alberga una extraordinaria colección de objetos de todos los lugares, culturas y épocas. Hay distintas salas dedicadas a las diferentes expresiones del arte como el abstracto, el art pop, impresionismo, cubismo y surrealismo donde destacadan figuras como Picasso, Remedios Varo, Andy Warhol y Claude Monet, entre otros.

Otros espacios ideales para divertirte son el Museo de las Ilusiones y el Museo de Ciencia e Industria, ambos son muy interactivos. En el primero encontrarás salas que cambian de perspectiva e instalaciones fascinantes donde nada es lo que parece. En el segundo encontrarás uno de los museos de ciencia más grandes del mundo, el cual alberga más de 400 mil pies cuadrados de exhibiciones prácticas diseñadas para estimular la investigación científica y la creatividad.

En Chicago hay atracciones para todos los gustos y presupuestos, no pierdas la oportunidad de recorrer esta magnética y cosmopolita ciudad.

Color Factory Chicago es una exposición sensorial sobre las virtudes del color donde puedes sentir y oler los colores. ESPECIAL

Siente la adrenalina

Si quieres apreciar desde las alturas la majestuosa ciudad de Chicago, no puedes perderte dos atracciones extraordinarias. Por un lado está Skydeck Chicago, en lo alto de la emblemática Willis Tower, es una de las plataformas de observación más altas de Estados Unidos. Siente la adrenalina y tómate unas impresionantes fotografías con vista panorámica.

También está el 360 Chicago Observation Deck, cuya experiencia comienza en la planta baja con una exposición itinerante que celebra la historia de Chicago y tres de sus 77 barrios culturalmente ricos. Luego, al subir por el elevador hasta el piso 94, serás recibido por impresionantes vistas de 360 grados del deslumbrante horizonte de Chicago y la majestuosa orilla de su lago desde la plataforma de observación de 17 mil pies cuadrados.

The Loop. Es la zona céntrica de la ciudad donde hay restaurantes, tiendas, teatros y parques. EL INFORMADOR/E. Esparza

Deportes y relajación

En nuestra visita también acudimos al United Center para ver un partido de basquetbol con los Chicago Bulls vs Miami Heat y un partido de hockey con los Chicago Blackhawks vs Buffalo Sabres. La experiencia es extraordinaria, los ciudadanos de Chicago se toman muy apecho el apoyar a sus equipos, las instalaciones son de primera línea con la más alta tecnología, se vive un gran ambiente festivo y la comida es deliciosa. Si buscas relajarte con tus amigos y familia en el boliche, o subirte a los autos chocones, o simplemente jugar al billar, WhirlyBall es una gran opción. Ofrece además un amplio menú de comida tipo Comfort Food y unos postres extraordinarios. Ahora que si buscas una experiencia de relajación debes acudir a AIRE Ancient Baths Chicago son baños termales donde podrás depurar el estrés, en sus distintos jacuzzis; además también hay baños de vapor, puedes ir también en pareja o con amigos.

El Museo de las Ilusiones es un espacio interactivo. EL INFORMADOR/E. Esparza

Paseo en barco

Una de las formas más originales de conocer la llamada “Ciudad de los Vientos” es recorrerla en barco por el río Chicago.

A través de estos paseos descubrirás la fantástica obra civil que hizo de Chicago la cuna de los rascacielos. El recorrido incluye los sitios más importantes a lo largo del río en un breve viaje en bote de 45 minutos, donde podrás obtener una excelente visión general de la ciudad en poco tiempo.

Durante el paseo, los guías suelen contar la historia de Chicago mientras pasan por el puente de Michigan Avenue, el edificio Wrigley y otras edificaciones famosas.

Cabe señalar que el río Chicago es un caudal de agua de más de 200 kilómetros que fluye en dirección suroeste hacia Mississippi; también es conocido por la costumbre local de teñir sus aguas de verde durante el día de San Patricio.