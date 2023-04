Aunque tenía una medida de protección a su favor, el año pasado el agresor de Sonia se acercó a ella y la afectó gravemente. La mujer, quien vive en Guadalajara, cuenta que pidió que la fuera a socorrer una ambulancia a través del Pulso de Vida, pero no apareció, por lo que tuvo que trasladarse por sus propios medios a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Dirección General en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Delitos en Razón de Género y Trata de Personas de la Fiscalía del Estado contestó por Transparencia que, entre 2021 y 2022, 91 personas fueron detenidas por desacatar las medidas de protección impuestas y acercarse a las protegidas.

Saira Alejandra Franco, comisaria de la División Especializada en la Atención a la Violencia Contra las Mujeres en Razón de Género (DEAViM) de Guadalajara, remarcó que de 2019 a la fecha han detenido a 30 agresores por incumplir las medidas.

Este medio buscó una entrevista con la Secretaría de Igualdad, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

Tardan en investigaciones por agresión sexual

Pese a que fue víctima de una violación el año pasado, Sonia afirma que todavía no se ha realizado la audiencia inicial de su caso. Dice que la primera audiencia no se pudo desarrollar porque ella estaba en el hospital, y en las otras convocatorias los señalados faltaron.

“En la audiencia anterior no se presentaron ni llevaron justificantes. Y la juez había dictaminado que iban a traerlos y al final no hicieron nada. Estoy con defensoría pública porque no puedo solventar el costo de un abogado privado”.

Por otro lado, resalta que ella ha tenido que ir a recabar pruebas porque no se ha realizado correctamente la investigación.

“Tal cual sacaban las capturas de los domicilios de la pantalla del Google Maps. Tengo el conocimiento de que las personas que me agredieron se drogan, se alcoholizan y consumen sustancias, y aún con ello no admitieron la orden de cateo. Donde me agredieron sexualmente era mi casa, son muchas las irregularidades que he notado en el proceso”.

Dice que personal del Centro de Justicia para las Mujeres le ha comentado que por los errores detectados en su carpeta de investigación le podrían tirar su denuncia. Subraya que también le han perdido documentos importantes, como un dictamen de un psiquiatra del IMSS que tenía validez como prueba.

“Y lo perdieron. Que no estaba en mi carpeta de investigación. No fue agregado”.

Explica que además ha sido víctima de otro tipo de ataques, los cuales atribuye a sus agresores.

“Hackearon mi teléfono y a muchos de mis contactos les mandaron imágenes con mi identificación, que yo era una ratera. Fue tanto el acoso y la presión psicológica que me detonó una recaída… tuve una crisis convulsiva y vi a los tipos cerca de mi domicilio, activé el botón (Pulso de Vida) y nunca llegaron”.

Agrega que la mayoría de las agresiones ocurrieron en el 2022, aunque hace dos meses volvieron a hackear su teléfono.

“Se aplacaron porque vieron que sigo con el proceso porque a pesar de que las cosas no pintan para una condena, sigo presentando pruebas. Pero todo el año pasado fue un infierno por completo: eran ataques físicos, no podía salir a la calle porque amigos de estas personas me seguían, o llamaban para amenazas y no solamente a mí, sino a mi familia”.

Pide mejorar atención en Centro de Justicia

Sonia cuenta que, el día que fue a poner su denuncia por la agresión sexual que sufrió, llegó a las 9:00 de la mañana al Centro de Justicia para las Mujeres.

“Y salí a las 5:00 de la mañana del día siguiente. Llega una mujer agredida, violentada sexualmente y tardas todo eso”.

Menciona que también hace falta sensibilizar al personal. En su caso, dice que al momento de que estaba poniendo su denuncia, el trabajador que la estaba atendiendo estaba haciendo bromas.

“Llorando le dije al Ministerio Público que fui víctima de abuso sexual y él riéndose como si nada. Y como solicité el apoyo de una de las psicólogas hasta ella lo volteó a ver con gesto reprobatorio”.

Comenta que aunque las psicólogas que trabajan allí son muy buenas, los horarios deberían ser más amplios.

“Porque los horarios que te ofrecen son de oficina, y si trabajas o estudias no se te acomoda. Yo salgo de trabajar a las seis o siete de la tarde y ya no alcanzo a ir”.

También opina que se piden muchos trámites para acceder al Pulso de Vida, por lo que en general seguir adelante con todo se vuelve complicado.

“Es un proceso tedioso, doloroso, tremendamente cansado y al final no da muchos resultados. Resaltaría la falta de profesionalismo, hace falta mucho lado humano para atender adecuadamente las situaciones de las mujeres y pasión por lo que están haciendo. O que le dejen el trabajo a los que sí quieran ayudar a que tengamos justicia”.

El Centro de Justicia para las Mujeres se encuentra en Álvaro Alcázar No. 5869, colonia Jardines Alcalde. Teléfono: 3030 5450. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Numeralia

Atención en Jalisco

19.9 es la tasa de mujeres ingresadas por primera vez a los Centros de Justicia para las Mujeres por cada 10 mil habitantes en Jalisco.

por primera vez a los Centros de Justicia para las Mujeres por cada 10 mil habitantes en Jalisco. 21 mujeres atendidas al día en el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Guadalajara en el año 2019.

al día en el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Guadalajara en el año 2019. 24 horas promedio de atención diaria que brindaron los Centros de Justicia para las Mujeres de la Entidad.

de atención diaria que brindaron los Centros de Justicia para las Mujeres de la Entidad. 26 mujeres atendidas al día en el Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Guadalajara en el año 2020.

Fuente: Inegi



Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque niegan datos

Las Comisarías de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá negaron los datos sobre agresores que han desacatado las órdenes y medidas de protección hacia las mujeres que habitan en su municipio, y tampoco ofrecieron entrevista al respecto.

En el caso de El Salto, respondió que de enero de 2020 a la fecha, un total de 13 hombres han sido capturados por incumplir con las medidas de protección, en colonias como Centro, Cima Serena, Parques Castillo y La Esperanza.

La recomendación para las personas con medidas y órdenes de protección es memorizar un plan de emergencia, realizado en conjunto con psicóloga o psicólogo especializado, así como el teléfono de emergencia en caso de que lo necesites.

“Permanece en constante comunicación con la autoridad policial que te asignaron como contacto por el tiempo que necesites estar protegida. Reúne a tus familiares y amistades cercanas; coméntales que te han dictado una orden o medida de protección y en qué consiste. De esta forma tendrás una red de apoyo fortalecida a quién recurrir”, sugiere el Gobierno estatal. Además se debe compartir la orden o medida de protección, junto con la fotografía del agresor en el lugar de trabajo, con vecinos, familiares y amistades; así podrán dar aviso tanto a ti como a la policía en caso de que lo vean merodear por los lugares que frecuentas. “Si tienes hijas o hijos, comparte la orden o medida de protección, junto con la fotografía del agresor, en la escuela a la que acuden. De esta forma podrán dar parte a la policía si lo ven cerca del lugar”.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

¿Qué dice la Ley sobre medidas de protección?

El Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la imposición de medios de apremio, indica que el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones:

a) Amonestación;

b) Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso;

c) Auxilio de la fuerza pública, o

d) Arresto hasta por treinta y seis horas;

El órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. “La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada.

Por su parte el Gobierno estatal enfatiza que si la persona generadora de violencia infringe o vulnera alguna de las acciones, la ley establece sanciones tales como, apercibimiento, multa o arresto, independientemente de los delitos que se puedan configurar al momento de incumplir con la orden o medida de protección.

Guía

Servicios en Centros de Justicia