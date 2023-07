En febrero pasado, Rogelio Mendoza recibió dos fotomultas por superar el límite de velocidad permitido en el anillo Periférico.

“Trato de ir a un máximo de 80 kilómetros por hora, pero quizá le pisé más. Me dio coraje porque la notificación me llegó tarde y no pude aprovechar el descuento. Desde entonces siempre me fijo en no ir más rápido, pero sí veo a muchos conductores que no les importa”, compartió el automovilista.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) van en aumento las fotoinfracciones. De acuerdo con el Sistema de Control de Velocidad de la Agencia Metropolitana de Infraestructura, entre enero y mayo de este año sumaron cinco mil 775 diarias, en promedio. En comparación, en 2022 se documentaron cuatro mil 273 al día.

El Anillo Periférico es el corredor vial que concentra la mayoría de las sanciones por exceso de velocidad: una de cada cuatro en los primeros cinco meses de 2023. En segundo lugar está López Mateos y en tercero Camino Real a Colima.

Con la nueva Ley de Movilidad, se redujeron los límites de velocidad en calles y avenidas, con un máximo de 30 kilómetros por hora en vialidades secundarias y terciarias, de 50 kilómetros por hora en vías primarias sin acceso controlado y de 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado y en carreteras estatales o interestatales fuera de zonas urbanas.

La legislación establece sanciones desde los mil 037 hasta los tres mil 112 pesos a los conductores particulares u operadores de unidades del transporte público que excedan más de 10 kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido.

En mayo pasado, luego de que la organización “Ni Una Muerte Vial” expuso que el Periférico es la vía más mortal para peatones, ciclistas y motociclistas, el titular de la Setran, Diego Monraz, aseguró que se trabajaba en mejorar sus condiciones de seguridad.

Es recurrente que conductores que circulan por el Periférico no respeten los límites de velocidad. EL INFORMADOR/A. Navarro

Sanciones superan los tres mil pesos

La fracción VIII del Artículo 363 de la Ley de Movilidad de Jalisco establece sanciones desde las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que son mil 037 pesos hasta los 30 UMA, que equivalen a tres mil 112 pesos, a las personas conductoras o personas propietarias de los vehículos, o en su caso, personas operadoras de vehículos del servicio público de transporte o personas administradoras de ruta, que excedan en más de 10 kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, “siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad”.

“En aquellas zonas en que expresamente se restrinja el límite máximo de velocidad, como son las próximas a centros escolares y hospitales, el reglamento señalará tanto la velocidad máxima permitida en ellas como qué otras zonas se considerarán con velocidad restringida. En estos casos no habrá· tolerancia alguna y, en consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida”.

Mientras que la fracción I del Artículo 366 establece multas de 20 a 30 UMA para las personas conductoras de vehículos de carga pesada que circulen por carriles centrales o de alta velocidad o por circular en zona prohibida.

Además, según el Artículo 380, las infracciones en materia de transporte serán sancionadas administrativamente mediante cédula de notificación de infracciones por la Secretaría de Seguridad por conducto de la Policía Vial en coordinación con la Dirección General de Supervisión al Transporte Público, y se aplicarán a la persona concesionaria, permisionaria, autorizada, propietaria o conductora del vehículo.

Se debe respectar los límites de velocidad señalados. EL INFORMADOR/Archivo

Se registran 18 accidentes viales al día en Jalisco

La Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que, entre enero y mayo de 2023, se han registrado tres mil 262 choques en la Entidad, lo que representa un promedio de 18 diarios si se divide entre los 180 días transcurridos. Sobresalen los percances entre vehículos particulares en primer lugar (dos mil 056), seguido de motocicletas (663) y transporte público de pasajeros (227).

Por otro lado, en un análisis realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en colaboración con la Secretaría de Transporte, se dio a conocer que en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y El Salto se registraron 12 mil 815 siniestros viales entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020; es decir, que si se divide por los dos mil 191 días transcurridos en ese periodo, cada día se registraron seis hechos, en promedio, de acuerdo con el Mapa de Siniestralidad, aunque sólo se tomó como referencia la metrópoli y no el resto del Estado.

Llama la atención que dio a conocer que Periférico fue la avenida con más accidentes. Anteriormente López Mateos era la que registraba más percances o atropellamientos.

De acuerdo con el análisis, el cruce de Periférico y Jesús Michel-8 de Julio fue el más letal entre 2015 y 2021, con 10 muertos y 168 lesionados. Mientras que en la intersección de esa misma vialidad con Tabachines se reportaron siete muertes, pero la cantidad de lesionados fue de 193.

En esa misma temporalidad hubo mil 356 fallecidos y 19 mil 270 lesionados en siniestros donde participaron todo tipo de vehículos de transporte: aproximadamente una muerte cada dos días, y nueve lesionados diarios. Y eso que la plataforma solamente analiza los fallecimientos y lesiones registrados en sitio, “las derivadas del momento en el que ocurrió el siniestro, y no contemplan muertes y lesiones registradas después del hecho, es decir, durante su traslado, hospitalización, etcétera; por lo que esta base de datos no conforma la estadística global reportada por la Secretaría de Salud a través de los Cubos de Salud y del Inegi”, se explicó en la plataforma.

La seguridad vial contemplada en el Artículo 8 de la Ley de Movilidad

El Artículo 8 de la Ley de Movilidad de Jalisco establece que la seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos.

Para ello, las autoridades, en el marco de sus respectivas competencias, tendrán directrices como infraestructura segura, que son espacios viales en donde el diseño y la geometría contemplan la movilidad de todos los modos de transporte, logrando integrar la convivencia segura entre ellos.

“Estos espacios reducen los riesgos generados por factores externos, de los vehículos y errores humanos que provocan los siniestros de tránsito, disminuyendo la probabilidad de su ocurrencia”.

Además de velocidades seguras, que se refieren a la rapidez de desplazamiento que se adaptan a la función, nivel de seguridad y condición de cada vía.

Los accidentes en los que participan unidades del transporte público ocupan el tercer sitio de la lista de percances registrados, con 227. EL INFORMADOR/C. Zepeda

MOVILIDAD ACTIVA

Vehículos que su velocidad no supera los 25 kilómetros por hora

La clasificación de vehículos para la movilidad activa la conforman los denominados vehículos de tracción humana, como bicicleta, silla de ruedas, monociclo, triciclo, cuatriciclo, patines, patinetas y monopatines; incluye a aquellos asistidos por motor de baja potencia, que son no susceptibles de alcanzar velocidades mayores a 25 kilómetros por hora, y los que son utilizados por personas con discapacidad, incluyendo aquellos que emplean motores que alcanzan una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora.

GUÍA

Sugerencias básicas

1. Evita conducir bajo efectos del alcohol

Está comprobado que el consumo de bebidas alcohólicas, aun en dosis pequeñas, disminuye la capacidad de conducir. Para un conductor que consume bebidas alcohólicas es 17 veces mayor la probabilidad de participar en un accidente.

2. Utiliza el cinturón de seguridad

En caso de un choque o frenadas violentas, los cinturones sujetan al conductor y pasajeros. Si no se usa, los cuerpos se pueden golpear entre sí contra el interior del vehículo o ser despedidos fuera del mismo. El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en un accidente vial.

3. Utiliza los Sistemas de Retención Infantil (SRI)

Para que los niños viajen seguros en un automóvil deben ir sujetos al igual que los adultos y usar un asiento especial que, de acuerdo a su edad, tamaño o peso, sea el adecuado para que lo mantenga en su sitio. El uso de los SRI reduce entre un 50% y un 75% la mortalidad en niños de cero a cuatro años.

4. Controla la velocidad con la que conduces

Al aumentar la velocidad hay menor tiempo para maniobrar ante un peligro, aumenta la posibilidad de perder el control al frenar o esquivar y en una curva, la fuerza centrífuga empujará con fuerza al vehículo hacia afuera. A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones en caso de accidente.

5. Usa el casco si eres motociclista

El casco reduce el movimiento del cerebro, dispersa la fuerza en una superficie mayor y evita el contacto directo del cráneo y el objeto contra el que colisiona. El uso del casco disminuye un 72% el riesgo y la gravedad de los traumatismos craneales.

6. Seguridad peatonal

El usuario más vulnerable en accidentes es el peatón. Sabemos que cruzar corriendo la calle, lejos de permitir alejarse rápidamente de la situación de riesgo, compromete la atención, incrementa el riesgo de tropiezos y caídas y expone inútilmente la vida. Un atropellamiento a más de 50 kilómetros por hora resulta mortal en la mayoría de los casos.

7. Evita utilizar distractores

Escuchar música con volumen alto, hablar por celular, mandar mensajes, maquillarse, comer, cambiar de estación de radio e inclusive ir platicando, pueden ser distractores que expongan a un conductor a un accidente vial.

Fuente: Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.