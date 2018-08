Viaductos de L3 arrancarán con 150 mil usuarios

Debido a que la Línea 3 del Tren Ligero no podrá operar en su totalidad en noviembre de este año, ya que el tramo subterráneo se mantendrá en pruebas, los viaductos 1 y 2 sí movilizarán a 150 mil usuarios por día antes de que finalice la administración de Aristóteles Sandoval.

Esto representa alrededor de 83 mil pasajeros menos con respecto a los 233 mil que se pretenden trasladar en esta línea, que cruzará los municipios de Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque, en un trazo de 21.4 kilómetros y 18 estaciones.

El titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara, aclara que la construcción finalizará antes de que concluya la actual administración; sin embargo, deberán cumplir con los protocolos de seguridad para prestar el servicio en los tres tramos.

“La obra estará concluida, toda la obra; sin embargo, lo que sigue es la puesta en operación. Primero se deben tener las certificaciones de seguridad en los viaductos elevados”.

Por los periodos de ejecución de la obra, insiste, el túnel es el que estaría en pruebas con los trenes y pocas probabilidades de que sea con pasajeros antes de diciembre. El tramo subterráneo comprende una longitud de 5.35 kilómetros, con un total de cinco estaciones. Sin embargo, sí estarían en operaciones los dos tramos elevados: el Viaducto 1, que es el más extenso, con 8.65 kilómetros de Zapopan a La Normal (con 7 estaciones), y el Viaducto 2, con una longitud de 7.45 kilómetros de la Plaza de La Bandera a la Nueva Central Camionera (seis estaciones). Los dos funcionarían con “cambiavías” para sus viajes de ida y vuelta (como operan las Líneas 1 y 2).

El mes pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, reconocieron que la Línea 3 sólo estaría en condiciones de operar en sus tramos elevados y serían inaugurados justo antes de que concluya su periodo de Gobierno, aunque la operación total le tocaría a la siguiente administración.

Pese a que en los viaductos ya se realizaron las pruebas con trenes, está pendiente que sea con pasajeros. De acuerdo con información del Siteur, éstas podrían iniciar este mes.

Otro de los temas pendientes para que la Línea 3 comience a operar es el reordenamiento de las rutas del transporte público, que si bien desde hace varios meses circulan por vías alternas en el trazo de la nueva ruta de transporte masivo, las autoridades no han anunciado de manera formal el inicio de la reestructuración de éstas.

Continúan los últimos trabajos en todas las estaciones de los viaductos. EL INFORMADOR/E. Barrera

Las tres líneas del Tren Ligero tendrán accesibilidad universal

Para noviembre próximo, las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero contarán con accesibilidad universal. El titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara, destaca que en la actual administración se decidió invertir en estas acciones para realizar adecuaciones a las dos primeras líneas, ya que en el caso de la tercera, desde su origen se concibió como un proyecto incluyente.

Actualmente, el sistema de transporte público masivo es utilizado mensualmente por alrededor de 33 mil personas que presentan alguna discapacidad. El mayor número de viajes de estos usuarios los realizan a través del Tren Ligero, el cual registra más de 21 mil traslados al mes (el resto es en el Macrobús y el SiTren).

La próxima línea contará con 130 escaleras eléctricas, 72 elevadores y guías podotáctiles. Actualmente se cuenta con ocho elevadores funcionando en las otras dos estaciones. “Son de uso preferencial, no los podemos tener como un uso exclusivo, porque no hay forma de controlar que nada más una persona lo use. Sin embargo, la mayoría de los usuarios ha sido muy respetuosa y solamente quienes los requieren usan los elevadores”.

El funcionario considera que esto sucederá también en la Línea 3, aunque reconoce que debido a la profundidad o la altura de algunas estaciones, seguramente la tendencia a utilizar las escaleras eléctricas y elevadores será más alta.

“De accesibilidad universal, vamos a hablar como un proyecto de Gobierno; es decir, se hace la Línea 3, viene accesible desde su origen. Sin embargo, las Líneas 1 y 2 no eran accesibles… pero hace dos años invertimos 42 millones de pesos junto con el DIF para hacer accesible la Línea 2”.

A través del programa “El Tren Ligero es de todos”, se instalaron 13 “salvaescaleras” de plataforma, 40 planos hápticos, siete kilómetros de guías podotáctiles y 22 reductores gálibo. En el caso de los ocho elevadores, aclara que se hizo un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara para instalarlos en las estaciones subterráneas tanto de Línea 1 como de la 2.

“¿Qué nos falta? La Línea 2 sigue pendiente y hoy tenemos en el proyecto de ampliación y modernización de la Línea 1. Hay muchos componentes de accesibilidad, nos faltaban todavía algunas cosas y en este año estamos ejecutando, estamos todavía en proceso de licitación, un proyecto de accesibilidad de siete elevadores más y ocho ‘salvoescaleras’. Con eso podemos decir que ahora sí, toda la Línea 1, la Línea 2 y la Línea 3 serán accesibles”.

Esto permitirá que todos los camiones y rutas del sistema cumplan más allá del 10% de accesibilidad que marca la norma de movilidad, “en noviembre deben estar concluidos todos los proyectos adicionales para decir que Siteur es 100% accesible”.

¿A quién beneficia la accesibilidad universal?

La accesibilidad universal beneficiará a la población con discapacidad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y ciudadanos con movilidad reducida.

Las estaciones de la L3 serán incluyentes

138 escaleras eléctricas.

72 elevadores.

Guías podotáctiles.

GUÍA

“El Tren Ligero es de todos”

40 planos hápticos

Se trata de mapas en sistema braille, fabricados en aluminio al alto relieve y con una colorimetría acorde a lo que marcan las normas internacionales. Facilita el direccionamiento y la señalización para las personas con discapacidad visual, intelectual y auditiva.

40 tótems informativos

Están ubicados en cada ingreso de las estaciones, cuentan con información actualizada de cada estación, la red de transporte del Siteur y los sitios de interés de la zona.

40 placas braille

Están colocadas en los tótems informativos al exterior de las estaciones. Cuentan con información en la que se pueden ubicar fácilmente las conexiones con los demás sistemas que opera el Siteur.

13 “salvaescaleras” de plataforma

El equipo cuenta con accionamiento automático que está sujeto a las escaleras convencionales a través de una infraestructura con riel. Las personas con discapacidad motriz o que padezcan alguna limitación física pueden utilizarla a través de una botonera especial, sin depender del apoyo de un auxiliar. Están ubicadas en las estaciones La Aurora, San Jacinto, San Andrés, Cristóbal de Oñate, Oblatos, Belisario Domínguez y San Juan de Dios.

8 elevadores

Están ubicados en la correspondencia con la Línea 1 en Juárez y en cuatro estaciones de la Línea 2: Tetlán, San Juan de Dios, Plaza Universidad y Juárez.

7 kilómetros de guías podotáctiles

Están ubicadas en las plataformas y en toda la ruta de acceso, desde el nivel hasta la zona de andenes de cada estación.

22 reductores de gálibo

Son rampas que están fijadas entre la separación del andén y la entrada del tren, para facilitar el ingreso de las personas en sillas de ruedas.

Orugas mecánicas

Este servicio se presta en la Línea 1, pueden reservarse en el teléfono: 3942-5754.

Pendiente, reordenamiento de las rutas de camiones

Aunque las obras de la Línea 3 registran un avance superior al 90% y concluirán antes de que finalice el año, las autoridades de movilidad iniciarán el reordenamiento de las rutas del transporte público que circulan por el trazo de la Línea 3 una vez que ésta entre en operaciones.

El titular del Siteur, Rodolfo Guadalajara, aclara que este tema no le corresponde al organismo. Sin embargo, sí forma parte de las acciones relacionadas al proyecto.

“Hay un proceso que no tiene que ver con el Tren Ligero, que se tendrá que ir trabajando en esas fechas, a la par, que es el reordenamiento de las rutas de camiones para que no estén en el mismo trazo de la Línea 3. Hay otras cosas más que el Instituto de Movilidad y la propia Secretaría de Movilidad estarán trabajando para ya determinar bien la operación definitiva de la línea, y tiene que ver con la puesta en marcha de la Línea 3 y, por supuesto, con el reordenamiento de rutas”.

La reestructuración de las cerca de 40 rutas que tienen sus derroteros por esta diagonal, está sujeta además al avance que registre el proyecto la ruta empresa.

En días pasados, el director de Transporte Público, Gustavo Flores, reconoció que podrían presentarse amparos por parte de algunos transportistas que pretendan seguir circulando por las rutas que tenían antes de la construcción de la Línea 3. Sin embargo, recordó que en algunos puntos sería imposible, como es el caso de la Avenida 16 de Septiembre, donde se construye el paseo Alcalde, el cual es peatonal.

“De seguro surgirá quien diga que no o que nunca se enteró. Pero no quiere decir que no se haya socializado o explicado (el reordenamiento de rutas)”.

Línea 3. El Gobierno pretende que los dos viaductos estén en operaciones antes de diciembre. Los trenes están en pruebas. EL INFORMADOR/E. Barrera

Continúa la entrega de Innovacard a los beneficiarios de Bienevales

Desde el mes pasado, el Siteur y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) comenzaron con la activación y tramitación de tarjetas Innovacard para beneficiarios del programa de Bienevales (estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores).

Debido a que el Sistema de Prepago aún no opera al 100% en las unidades del transporte público urbano, las autoridades decidieron entregar la mitad de pasajes en electrónico a través de esta tarjeta y la otra mitad en efectivo. Sin embargo, quienes decidan que todos sus pasajes sean en electrónico podrán solicitarlo durante el periodo de renovación de este beneficio.

Actualmente, más de 60% de los beneficiarios cuenta con la tarjeta, debido a que desde principios de este año se comenzó con la entrega de los plásticos, que reemplazarán el pago en efectivo, aunque los apoyos aún no se depositaban en éstas.

La renovación de los Bienevales comenzó el pasado 19 de julio para adultos mayores y personas con discapacidad, pero concluirá el próximo 29 de agosto. En esta última fecha comenzará el proceso para los estudiantes y concluirá el próximo 4 de octubre (aunque desde el pasado 19 de julio pueden apartar sus citas).

Hasta el momento, las líneas del Tren Ligero y todas las unidades del Sitren cuentan con este sistema de pago electrónico a través de la tarjeta Innovacard, así como los camiones que forman parte del modelo ruta empresa, tanto del Área Metropolitana de Guadalajara como en las ciudades de Puerto Vallarta y Tepatitlán, los cuales tienen instalados los lectores de la tarjeta electrónica.

Se proyecta que, a partir del próximo mes, las más de cinco mil unidades del transporte público urbano cuenten con los lectores de Innovacard.

Sistema de prepago

A partir del próximo mes, las más de cinco mil unidades del transporte público urbano contarán con los lectores de Innovacard. Así aplacaría por fin el sistema de prepago en la metrópoli.

Desde la administración estatal de Francisco Ramírez Acuña está pendiente este sistema, con el que se pretende reducir los accidentes entre camioneros que se disputan el pasaje o los choferes que se distraen por cobrar el boleto.

Dudas

• Para los beneficiarios que tengan dudas o requieran información sobre los trámites de Innovacard, las autoridades habilitaron la línea telefónica 01800-2869712 y el correo electrónico innovacardsoporte@outlook.es.

página web de Innovacard. • Los módulos para realizar los trámites de renovación podrán consultarse en la

Falta concluir estación en Periférico Sur de la Línea 1

A pesar de que las obras de ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero iniciaron a mediados de 2014, aún se encuentran en proceso.

El titular del Siteur, Rodolfo Guadalajara, asegura que se encuentran en trabajos finales para concluir la modernización de todas las estaciones. El mayor retraso se presenta en la estación de Periférico Sur.

“La Línea 1 del Tren Ligero prácticamente está concluida, ya estamos nada más en algunos detalles en algunas estaciones y nos falta por concluir la estación Periférico Sur, pero el resto de estaciones está prácticamente concluida”.

Apenas en julio pasado, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano lanzó la licitación para ampliar y renovar la estación ubicada al Sur de la ciudad. A principios de este año se proyectaba que los trabajos de toda la Línea 1 concluyeran en mayo pasado, luego de que el proyecto se detuviera por problemas con la primera empresa.

La ampliación y modernización de las 19 estaciones contemplaron una inversión de mil 358 millones pesos (con recursos de la iniciativa privada, autoridades federales y estatales) para la instalación de techumbres y plafones, mobiliario moderno, nueva iluminación, cristales y aluminio con nuevos acabados, cuarto de servicio y obras para lograr una accesibilidad universal, con rampas de acceso, cruceros a nivel y semáforos peatonales.

Los principales trabajos en las 19 estaciones consistieron en crecer los andenes 30 metros para pasar de 60 a 90 metros, lo que permitirá hacer frente a la alta demanda de usuarios, ya que este crecimiento permitirá operar con trenes triples.

Para la compra de los 12 vagones que se proyectaron para esta ruta, el Gobierno del Estado destinó más de 600 millones de pesos de los tres mil 800 millones de pesos del crédito contratado para diferentes proyectos de infraestructura.

Aunque hace unos meses comenzaron las pruebas de estos trenes, aún no se encuentran en operación, lo que provoca que en horas pico la gente deba esperar más de un tren para trasladarse, ante la saturación que presentan.

Los trenes triples permitirán ampliar la capacidad de 300 a 900 pasajeros por viaje, para atraer también a los cerca de 30 mil usuarios que no usan el Tren Ligero por la saturación que presenta con la operación de trenes de doble vagón.

Hace cuatro años, las autoridades pusieron en marcha las primeras obras del proyecto para la ampliación de un kilómetro de la Línea 1, para alcanzar una longitud total de 16.5 kilómetros. Las obras consistieron en la reubicación de la estación Periférico Norte, la construcción de la estación del Auditorio y el patio de maniobras, entre otras obras. La extensión de esta ruta también sigue pendiente.

Federalismo. En la Línea 1 falta concluir la Estación de Periférico Sur y la ampliación de un kilómetro en Periférico Norte. EL INFORMADOR/E. Barrera

Proyectan cinco corredores de transporte masivo

Para ampliar la oferta de transporte público masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la próxima administración de Enrique Alfaro proyecta construir cinco corredores, entre Tren Ligero y sistemas BRT, con una longitud de 142 kilómetros, que permitiría mover a 800 mil personas al día.

Durante campaña, el gobernador electo presentó la propuesta en materia de movilidad, en la que se contempla la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco, con el objetivo de conectar el Sur de la ciudad a través de una ruta de 16.6 kilómetros, prácticamente la misma longitud que tiene actualmente la Línea 1 que corre por todo Federalismo.

Otro de los principales proyectos es la construcción del Sistema Peribús, que permitirá atender una demanda de 380 mil usuarios por día, superior a los 230 mil usuarios que moverá la Línea 3 del Tren Ligero, una vez que opere al 100% con los dos viaductos elevados y el trazo subterráneo que atraviesa el Centro de Guadalajara.

Además, se contempla el corredor Lázaro Cárdenas, que a través de un trazo de 32.4 kilómetros de longitud, conectaría el Poniente de la ciudad con la Nueva Central Camionera, y movería alrededor de 140 mil usuarios diarios.

El otro proyecto es el corredor de González Gallo-Aeropuerto, el cual a través de un trazo de 18 kilómetros se conectaría la Línea 1 del Macrobus, que corre sobre Calzada Independencia, con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esta ruta permitiría atender a 100 mil personas.

En la propuesta se contempla también el corredor Juan Gil Preciado-Carretera a Colotlán para conectar la Línea 3 del Tren Ligero con Tesistán, con una interconexión hacia la Carretera a Colotlán. En total, tendría una longitud de 33 kilómetros.

Los proyectos requerirían de una bolsa de alrededor de 25 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo con Alfaro Ramírez, podrían salir de recursos federales y asociaciones público-privadas.

Durante una entrevista con este medio, a menos de dos semanas de la elección, el gobernador electo no descartó la contratación de créditos para poder cristalizar alguno de estos proyectos. Sin embargo, aclaró que debe revisar primero el estado en que se encuentren las finanzas del Estado.

Por su parte, la actual administración dejará un plan maestro con proyectos que podrían impulsarse en la próxima administración y que por falta de recursos no se pudieron impulsar en el actual sexenio, como es la ampliación de la Línea 2, que iría de Tetlán al Parque de la Solidaridad, la cual ya cuenta con proyecto.

Entre los proyectos que no pudieron concretarse, principalmente por los recortes al Fondo Metropolitano para Guadalajara, está la extensión de la Línea 1 del Tren Ligero hacia Tlajomulco a través de camiones de SiTren, y la de Zapopan, que iría de Tesistán hacia la zona de Los Molinos.

A la espera

Con relación a la Línea 3 del Tren Ligero, el Siteur dejaría pendiente los proyectos para concretar los estacionamientos disuasorios, a través de los cuales la ciudadanía podría trasladarse en su auto a alguna de las estaciones del Tren Ligero y dejarlo en estos espacios pagando una pensión, con el objetivo de reducir el número de vehículos que transita por la ciudad y que sigue el tramo de esta diagonal (Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque).

