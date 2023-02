Desde el 1 de agosto de 2021, la verificación vehicular es obligatoria en Jalisco. A más de un año y medio del inicio del programa “Verificación Responsable”, éste todavía no se ve reflejado en la calidad del aire en la ciudad.

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico, en 2022 los días con mala calidad del aire en la metrópoli crecieron. Mientras en 2021 hubo 658 episodios con registros por arriba de los 100 puntos Imeca (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), el año anterior fueron 806.

La zona Sur de la ciudad fue la que más incidencia tuvo: en Las Pintas, Santa Fe y Miravalle se notificaron 211, 171 y 155 días en esta situación, respectivamente.

El año pasado se verificaron 312 mil 897 vehículos en Jalisco. Y en este año se proyectan un millón 178 mil 496.

Hermes Ulises Ramírez, investigador de la UdeG, dijo que este programa no ayuda a bajar la contaminación. “No es tan efectivo como dice el Gobierno, porque una sola medida no disminuye la contaminación en el aire”.

Beneficios

Aunque no hay una meta precisa para disminuir la contaminación con el programa, la autoridad dice que la Verificación Responsable regula las emisiones vehiculares de Ozono (C3), que afecta el aparato respiratorio. También baja el monóxido de carbono (CO), que reduce la capacidad de transportar oxígeno en la sangre y en altas concentraciones causa la muerte.

Antonio Correa es uno de los automovilistas que cumplió con la verificación vehicular. Las multas por no hacerlo comenzarán en marzo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Verificación obligatoria divide opiniones entre conductores

Algunos automovilistas entrevistados en la Zona Metropolitana de Guadalajara dividen su opinión sobre la obligatoriedad del programa de verificación, así como por el pago. Hace unos días el programa fue criticado por el partido Hagamos, que sostiene que responde a una lógica de negocio antes de tratarse de una acción orientada al cuidado y protección del medio ambiente de la ciudad. Esto respondieron los ciudadanos:

“Para los vehículos está bien, para que no anden contaminando”, dijo José Corona, quien ayer fue al centro de Verificación Responsable ubicado en avenida Colón.

Daniel Antonio Correa, otro automovilista, consideró que el costo de 500 pesos que se cobra por la verificación no es tan elevado y recomienda a otros automovilistas que realicen la verificación. “Yo creo que este programa sí ayuda a bajar la contaminación en la ciudad, porque se controlan más las emisiones de contaminantes y los obligas a realizar la verificación”, dijo.

José Polanco Roque es otro automovilista que considera que el programa es positivo. “Hay que hacerlo para apoyar el medio ambiente, se dice mucho que es recaudatorio, pero yo lo veo bien, el precio no es tan caro, es accesible”, afirmó.

Luis Barragán es otro tapatío que vino ayer a realizar la verificación. “Se me hace muy bueno, es por el bien de todos, yo no creo que sea recaudatorio, es algo necesario yo invito a todas las personas que lo hagan, es por el bien de todos”, dijo.

Otras personas como Carlos Santiago, un automovilista que ayer llevó su vehículo a verificar, cuestiona la veracidad del programa y señaló que se trata de un programa recaudatorio. “El programa está bien, nada más que yo veo que hay carros que están en buen estado y no pasan, eso está raro”, dijo.

“Yo creo que sí es recaudatorio, los 500 pesos que paga uno, yo creo que sí hay que afinar los carros, pero no la verificación”, añadió el propietario de una camioneta 2022.

Francisco Javier Arámbula es otra persona que cuestionó la obligatoriedad del programa.

“Yo opinó que esto es para sacar dinero, sí es recaudatorio, no es tanto porque los carros estén contaminando, a mí se me hace caro, es negocio del Gobierno”, aseguró.

INGRESOS Y DESCUENTOS

¿Qué dice la ley?

El Transitorio Décimo quinto de la Ley de Ingresos de Jalisco 2023 establece que a los contribuyentes que cumplieron con la verificación de emisiones contaminantes a la atmósfera de cada uno de sus vehículos en el ejercicio fiscal 2022 se les aplicarán los siguientes incentivos fiscales:

I. 10% de descuento en el pago de derechos por refrendo vehicular y tarjeta de circulación. El descuento será adicional a los descuentos que se otorguen por pronto pago ya los pagos efectuados a través de internet, ventanillas bancarias y tiendas de conveniencia.

II. 20% de descuento en el derecho por dotación de placas a los vehículos foráneos que cumplieron con la verificación vehicular y deseen contar con placas del Estado de Jalisco. El descuento establecido en la fracción I sólo será aplicable en los meses de febrero y marzo del ejercicio fiscal 2023.

CLAVES

En marzo arrancan las infracciones

Ley. A partir de marzo, los vehículos con placa con terminación en 1 que no hayan realizado la verificación vehicular, podrán hacerse acreedores a una sanción económica, esto de acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

Multa. Durante 2023 las multas por no cumplir con la verificación vehicular son de 20 Unidades de Medida de Actualización (UMA) esto actualmente son dos mil 074 pesos con 80 centavos.

UMA. El Valor de la UMA es determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinada al principio de cada año, incluso la actualización de las UMA se empezó a aplicar desde el pasado 1 de febrero.

Operativos. Dentro de esta ley se establece que la única autoridad con la atribución de sancionar es la Policía Vial, sin embargo, las sanciones se aplicarán mediante operativos en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Agencia Integral de Regulación de Emisiones en compañía con agentes de vialidad.

Condonable. Este periodo será de socialización ya que las multas serán condonables si se verifica en un periodo de hasta 30 días naturales después de haber sido sancionado.

Los automovilistas que no pasaron la prueba reciben un documento que avala el proceso. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD NO TIENE COSTO

Deberá volver porque su automóvil no pasó la verificación

Después de casi una hora de espera, Leticia Torrado, propietaria de un Chevy 2010, se quedó sorprendida cuando le entregaron su comprobante que decía que su unidad no pasó la verificación.

La automovilista fue ayer a realizar la verificación de su vehículo al Centro de Verificación ubicado en avenida Colón. Consideró que el proceso fue un poco tardado y el precio de 500 pesos que pagó, se le hizo caro.

Leticia Torrado explicó que el año pasado había realizado la verificación de su vehículo y, según dijo, pasó sin problemas. “El año pasado no tuve problemas, este año no sé por qué no pasó”, cuestionó la entrevistada.

Una empleada del lugar explicó a Leticia Torrado que su unidad superó los límites de la norma, por lo que deberá realizar el segundo intento.

“Cuando lo lleve al taller lo ideal es que le den un recorrido largo para que saque todo lo que acumula malo”, recalcó la empleada.

Torrado tendrá una segunda oportunidad para llevar su vehículo a verificar con la “ventaja que ya no tendrá que realizar cita y no pagará, pero la molestia es que tendrá que perder tiempo”. Su fecha límite para la segunda revisión será hasta marzo.

Proyectan verificar más de un millón de autos este año

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), a través de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), pretende verificar durante 2023 un millón 178 mil 496 autos.

En 2021 fueron 110 mil 100 pruebas de verificación aplicadas, con un porcentaje de aprobación de 82%; en 2022 fueron 312 mil 897 pruebas, con una aprobación de 81.27 por ciento.

Del 1 al 31 de enero de 2023, se aplicaron 19 mil 696 pruebas de Verificación Responsable, con un porcentaje de aprobación general de 78.02% en su primer intento.

Actualmente se cuenta con 65 líneas en operación de las cuales tres son móviles y 62 se distribuyen en 14 centros (10 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y cuatro en el interior del Estado).

La agencia destaca que con dicha capacidad instalada, en este momento se pueden verificar 196 mil 416 vehículos al bimestre de acuerdo al calendario mes-placa, cubriendo con la demanda conforme a la aplicación de la obligatoriedad.

En información otorgada por Semadet a EL INFORMADOR, se destaca que hay cuatro centros de verificación próximos a entrar en operación en un periodo no mayor a dos meses, lo que representaría 19 líneas de verificación más en la ZMG. Además de otros siete centros en construcción (seis en la ZMG y uno en el interior del Estado) en los que habrá 22 líneas más.

Verificación por placa

Terminación Bimestre

1 Enero-Febrero

2 Febrero-Marzo

3 Marzo-Abril

4 Abril-Mayo

5 Mayo-Junio

6 Julio-Agosto

7 Agosto-Septiembre

8 Septiembre-Octubre

9 Octubre-Noviembre

0 Noviembre-Diciembre

Realizan alianza con Chivas

AIRE realizó una alianza con el Club Deportivo Guadalajara, de tal manera que a las personas que presenten su distintivo de verificación responsable vigente en el estacionamiento del estadio Akron se les otorgará un lugar preferencial durante los partidos de Chivas de local durante todo el Torneo Clausura 2023, también aplicará con Chivas Femenil.

En la primera jornada de local de Chivas asignaron 100 estacionamientos preferentes; seguirá creciendo proporcionalmente.

TELÓN DE FONDO

Ponen de modelo programa de Jalisco

El programa de verificación vehicular de Jalisco, conocido como Programa de Verificación Responsable, es un ejemplo a nivel nacional, aseguran directivos de las franquicias operadoras. Luis Navarro, gerente de Applus, una de las dos empresas operadoras de los centros de verificación, detalló que a diferencia de otros programas de verificación, el de Jalisco es más transparente y orientado en los resultados ambientales.

Tiene candados anticorrupción y su modelo tipo franquicia hace que sus revisiones sean estándar en todos los centros.

“A nivel mundial es el único, no hay programa parecido, no hay un programa que funcione de esa manera”, concluyó.

Los automovilistas deben agendar una cita y una vez en el módulo, la prueba dura aproximadamente una hora. EL INFORMADOR/A. Camacho

FAVORECE A EMPRESAS EXTRANJERAS

Inversores privados “ganan” con el programa

Por factores como los retrasos en la aplicación del programa de verificación vehicular, fueron renegociadas las tarifas pactadas por el Gobierno estatal y la empresa Worldwide Environmental Products, que es proveedora de la tecnología usada en las revisiones.

La dirección de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente detalló que de los 500 pesos que cuesta cada verificación, la empresa proveedora de la tecnología se queda con 140 (más IVA), los verificentros reciben 200 (más IVA) y el Fondo Ambiental 106.

El contrato firmado originalmente entre la administración estatal y la empresa proveedora del software y la tecnología, contemplaba el precio unitario por revisión en 99 pesos con 76 centavos, con la posibilidad de modificar ese valor en caso de que el porcentaje de cumplimiento del programa tuviera variaciones superiores al 5% de lo proyectado. La modificación en los costos se dio, pues el cálculo era que se harían 808 mil verificaciones anuales, cifra que no se ha alcanzado. Además, a propuesta del gobernador, se aprobó ampliar a 19 años el contrato con la compañía proveedora.

De acuerdo con los anexos del paquete presupuestal 2023, durante esta administración el Gobierno estatal proyecta pagarle mil 946 millones de pesos a la empresa Worldwide Environmental Products, sólo para este año se programaron 351.46 millones; cifra superior a lo registrado el año pasado, cuando se proyectaron un poco más de 346 millones de pesos.

Sobre la licitación de los centros de verificación, destaca que compañías de capital extranjero han sido las principales favorecidas. La empresa de origen alemán Dekramericas ha construido y opera al menos 49 líneas de verificación, en ocho centros.

Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, argumentó que el esquema de licitación de líneas favorece a los capitales extranjeros, entre otras cosas, por las fianzas solicitadas, lo que complica a inversionistas locales buscar operar un verificentro. Consideró que por los altos costos y los retrasos en la aplicación del programa será complicado que se logren concesionar todas las líneas proyectadas.

Algunas empresas extranjeras

Otros inversionistas extranjeros que han recibido aval para la operación de verificentros es la empresa española Applus Iteuve Technology que tiene 24 líneas en cuatro verificentros ubicados en Puerto Vallarta, Zapotlán El Grande y en la ZMG.

Una vez aprobada la prueba, se coloca el distintivo que acredita el trámite. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA MAYOR PARTE ES PARA PAGAR LA TECNOLOGÍA

Fondo Ambiental recibe sólo 110 millones de pesos

Aunque el Gobierno estatal ha reiterado que el programa de verificación no tiene fines recaudatorios y que el dinero captado será destinado al Fondo Ambiental; la mayor parte de los recursos generados con este trámite se han destinado a pagos a la empresa proveedora de la tecnología y a los concesionarios de los centros de verificación

Mientras la compañía proveedora del software recibió alrededor de 346 millones de pesos (MDP), al Fondo Ambiental llegaron 110 millones.

Según lo informado por la administración estatal, estos recursos se distribuyeron para el fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad del aire con 20 millones; 45 MDP para proyectos ambientales como el saneamiento de un río en Lagos de Moreno; el proyecto de resiliencia hídrica en Capilla de Guadalupe en Tepatitlán; acciones de protección y conservación del Estero Boca Negra y el programa de operación del estero El Salado, ambos en Puerto Vallarta. Al plan de saneamiento del río Santiago en Ocotlán, y en el programa de conservación de protección de la laguna de Zapotlán el Grande. Además de 3 MDP para el programa de conservación de la biodiversidad. No se especificó el monto por cada proyecto y el plan de trabajo.

Se anunció la conformación de una bolsa de 42 millones de pesos para crear un programa de renovación y chatarrización de vehículos, por medio del cual se ayudaría a personas en situación vulnerable a que cambien su coche viejo por uno más reciente, con una disposición adecuada de los vehículos retirados. Tampoco se han dado detalles sobre cómo o a partir de cuándo operará.

También se había considerado recurso para movilidad sustentable, mejoras en el transporte público y para los proyectos de mitigación del cambio climático, entre otras acciones. En el portal de información del Fondo sólo se reporta un curso de capacitación a 400 productores para implementar prácticas de manejo sustentable.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sin impacto real en mejora de calidad del aire

Hermes Ulises Ramírez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG.

A partir de marzo comenzarán las multas para los automovilistas que no acudan en tiempo y forma a su verificación vehicular como parte del programa Verificación Responsable, una política pública mediante la cual se pretende aminorar la contaminación ambiental que se produce a través de los automóviles. Sin embargo, los expertos aseguran que esta medida por sí sola no tiene un impacto real en la mejora de la calidad del aire.

En entrevista, Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aseguró que un programa de este estilo, en el que el único eje para sofocar la contaminación ambiental es un factor en particular, no ayuda a aminorar la contaminación.

“No es tan efectivo como dice el Gobierno, porque una sola medida no disminuye la contaminación en el aire, son muy pocas emisiones las que se disminuyen, además de que sólo sirve para autos en malas condiciones, pero no todos terminan pasando la verificación y ya no regresan”, comentó.

El académico resaltó que el exigirle a la población cumplir con una disposición única por medio de sanciones económicas merma la participación de los contribuyentes, pues termina “pareciendo más un tema recaudatorio que una disposición para mejorar la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Consideró que el cobro que se realiza por la verificación, así como las multas próximas a arrancar dejan una mala experiencia en la ciudadanía, mientras que apuntó que desde el Gobierno de Jalisco debería haber una apertura al diálogo para proponer posibles soluciones a las constantes contingencias ambientales, antes que imponer cobros y multas.