Aunque según el Gobierno de Jalisco el programa de verificación vehicular tiene como objetivo disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire, la gran mayoría de tapatíos cuestionados sobre el tema considera que la recaudación de más recursos es la principal razón para aplicar esta estrategia.

En un sondeo realizado en la página electrónica de esta casa editorial, tres mil 406 usuarios afirman que el programa de “Verificación Responsable” es sólo para recaudar dinero, mientras sólo 272 votan que “es para mejorar la calidad del aire” y 128 que “es una medida para modernizar el parque vehicular”.

“Es otra forma de recaudar, lo de la contaminación es pretexto. Exigen al ciudadano duramente y el Gobierno ni cumple en los temas de movilidad”, dice Jesús Villalpando.

Algunos propietarios de vehículos que acudieron a verificar y sus autos no pasaron las pruebas, cuestionan los resultados. “Mi carro pasó la verificación de gases, pero por unas pequeñas fugas y un tema de las llantas, no me dieron el holograma. Fue por cosas diferentes a la emisión de gases. Es puro sacar dinero”, se queja Carolina Acosta.

En la Ley de Ingresos de este año, el Gobierno de Jalisco proyectó recaudar 769 millones de pesos por este programa.

La Secretaría de Medio Ambiente respondió ayer a las críticas a través de un comunicado. “Este programa no es recaudatorio. No sólo se tiene la oportunidad de que, en caso de reprobar en el primer intento, se pueda hacer una segunda prueba sin costo adicional. Aquellos vehículos que no pasen ninguna de las dos pruebas tienen una prórroga de un año para mejorar el estado mecánico de su vehículo y así poder pasar la verificación. Además de esto, una vez aplicada una multa por no contar con la verificación, se tendrá un periodo de 30 días para realizar la prueba y solicitar la condonación de la multa”. Las multas inician en julio próximo.

Aunque hay fallas en el cumplimiento de las líneas de verificación y tampoco hay informes cada dos meses como se prometió, Hugo Luna, jefe de Gabinete del Gobierno estatal, y quien impulsa el programa, no respondió a una solicitud de entrevista.

Habitantes señalan que no dan de forma inmediata las citas para realizar el trámite en los Centros de Verificación Responsable. EL INFORMADOR/G. Gallo

Sin dar fecha, prometen ampliar líneas de verificación en Jalisco

Sin especificar la fecha en que ya estarán dando servicio, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) informó que están en proceso de construcción y equipamiento 86 líneas de verificación, cuyo inicio de operación será en “las semanas siguientes”.

En respuesta a una solicitud de entrevista sobre el incumplimiento para ampliar la capacidad de atención, la Secretaría estatal proporcionó una “ficha informativa” en la que aseguran que los 10 verificentros que operan con 42 líneas y la unidad móvil, tienen capacidad de realizar más de tres mil 096 pruebas diarias, mientras que, en las últimas semanas, fueron solicitadas dos mil 400 citas en promedio al día.

“Sí hay fechas disponibles para agendar citas en los distintos Centros de Verificación Responsable del Área Metropolitana de Guadalajara, la recomendación para aquellos que no logran agendar en algún domicilio o ubicación en particular, es intentar en otro centro en fecha y horario distinto, así como hacerlo dentro de su periodo mes-placa”, refieren en la ficha informativa.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial no especificó los motivos en el retraso de la operación de más líneas de verificación. Sin embargo, la Coordinación de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco había planteado que al cierre del año pasado operarían al menos 60, lo cual hasta la fecha aún ocurre.

Sobre la disponibilidad de fechas para tener la cita en alguno de los centros de verificación de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el tiempo mínimo es 10 días, según la autoridad.

El Centro Oficial de Medición (COM) es el que mayor saturación presenta con tiempos de espera hasta de tres semanas.

Advierten fallas técnicas y administrativas

Las deficiencias que presenta el programa de verificación vehicular se deben a omisiones y falta de planeación de las autoridades estatales, sostuvo Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares. Argumentó que en cuestión técnica el proveedor de la tecnología para hacer las revisiones no cumple con las especificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas 047 y 041 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y explicó que esto afecta a los autos de modelo atrasado, pues les aplican parámetros diferentes a los que marca la regulación nacional.

“Por esta razón hay un rechazo de vehículos, sobre todo viejos, consideramos que están criminalizando al parque vehicular viejo y lo están justificando con que no los afinan. Nosotros tenemos documentados casos que reparamos y afinamos e igual no pasan”, comentó.

Subrayó que otro factor es la falta de capacitación al personal que labora en los centros de revisión, ya que en general son empleados que no tienen suficiente experiencia en el tema.

El representante de los talleres comentó que la inconformidad no es sólo entre los ciudadanos, pues algunos empresarios que invirtieron en la licitación de líneas de verificación y construcción de verificentros están molestos porque no han empezado a recuperar su inversión.

Agregó que ni contando con las 100 líneas de verificación que contempló la autoridad estatal en una primera etapa se garantiza la capacidad de atender a todos los autos del Estado que deben realizar el trámite. Calculó que el sistema colapsará si las personas acuden masivamente en caso de que empiece la aplicación de multas a partir de julio. Criticó los operativos de socialización porque consideró que deberían estar orientados a cómo hacer la verificación. Por último, anunció que realizarán una manifestación el próximo jueves para reiterar su inconformidad por la manera en la que se aplica el programa.

El Centro Oficial de Medición registra la mayor saturación, ya que algunos dueños de vehículos deben esperar hasta tres semanas para la cita. EL INFORMADOR/G. Gallo

Las metas incumplidas

Según el contrato del Gobierno de Jalisco con la empresa proveedora de la tecnología, estas son las metas que debían alcanzar. Sin embargo, de 2021 a marzo de 2022 apenas van 171 mil 111 verificaciones.

Año Padrón verificable Número de verificaciones Porcentaje de verificación 2020 3’369,130 808,591 24% 2021 3’419,667 1’538,850 45% 2022 3’470,962 2’082,577 60% 2023 3’523,026 2’214,473 63% 2024 3’575,871 2’349,858 66% 2025 3’629,509 2’488,806 69% 2026 3’683,952 2’631,394 71% 2027 3’739,211 2’777,700 74% 2028 3’795,299 2’927,802 77% 2029 3’852,228 3’081,782 80%

Preparan amparos por falta de capacidad

En caso de que el Gobierno de Jalisco comience en julio próximo con la aplicación de multas por no verificar, iniciará una lluvia de amparos en contra de la medida, explicó el abogado Francisco Javier Becerra. Algunos de los elementos para buscar la protección de la justicia es que la autoridad no ha cumplido con tener la capacidad suficiente para que los ciudadanos hagan el trámite, además de que la sanción es excesiva.

“Es probable que se vuelva a posponer la aplicación de multas, la autoridad sabe que si las aplica con las condiciones actuales les van a llegar una lluvia de amparos. Estamos listos para proceder en caso de que empiecen aplicar las multas”, puntualizó.

El abogado comentó que también pueden argumentar las facultades de la Policía Vial para aplicar las sanciones y los términos del convenio entre municipios y el Estado sobre las atribuciones en temas viales. Añadió que otro factor es que la aplicación de la medida no es igualitaria pues hay excepciones.

El asesor jurídico dijo que no pretenden que no haya un programa para aminorar la contaminación, pero sostuvo que el esquema de afinación de vehículos debería ser accesible para los ciudadanos y de fácil aplicación.

El año pasado, el abogado asesoró a alrededor de 300 ciudadanos que buscaron amparo contra la obligatoriedad del programa de verificación; explicó que esos casos no avanzaron porque finalmente no se aplicó la medida coercitiva.

Julio. Fecha en que inician las multas por no tener el holograma correspondiente de verificación vehicular. EL INFORMADOR/Archivo

Fracasa “blindaje” contra la corrupción

A pesar de que se presumió que el nuevo programa de “Verificación Responsable” estaría blindado contra la corrupción, están circulando hologramas falsos y desde el arranque del esquema iniciaron los señalamientos sobre gestores o “coyotes” que ofrecen realizar el trámite.

Esta casa editorial documentó, desde agosto del año pasado, han aumentado los gestores que ofrecían conseguir el holograma sin revisión del auto, con un costo de entre mil y mil 500 pesos.

“Mi conecte es una mujer, su amigo trabaja en el verificentro, tienen años de conocerse. Ella trabajó mucho tiempo en recaudadoras, es licenciada, son auténticos (los hologramas), no hay problema”, señaló el coyote.

Tras la publicación, la Fiscalía de Jalisco inició con una investigación sobre la comercialización de hologramas apócrifos, tras una denuncia presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Con el arranque del operativo de la Policía Vial para socializar el programa quedó en evidencia que circulan hologramas falsos y se ha dado cuenta de una docena de casos detectados, al menos. Las autoridades estatales no han informado el origen de esos comprobantes piratas o cómo se obtuvieron y sólo reportan que los autos son retirados de la circulación y los conductores remitidos al área de Delitos Ambientales de la Fiscalía del Estado para determinar su situación legal. Jaime David Aldrete Medina, integrante de la Asociación de Talleres Autorizados, aseveró que la corrupción se gesta desde el interior de los verificentros.

“Hay opacidad total en el programa, que haya hologramas falsos es una de las consecuencias de un programa mal planeado y ejecutado. Se tiene que hacer una investigación desde adentro de la Secretaría”, advirtió.

LA VOZ DEL EXPERTO

El programa requiere mayor transparencia

Hermes Ramírez Sánchez, profesor investigador del departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI)

Es necesario que Jalisco tenga un programa para reducir la emisión de contaminantes generados por el uso de automóviles, pero se debe mejorar y transparentar al máximo su manejo, explicó Hermes Ramírez Sánchez, profesor investigador del departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara. El especialista planteó trabajar en un mecanismo para incentivar a que las personas asuman la responsabilidad que implica usar el vehículo, sin que lo sientan como un castigo o golpe al bolsillo. Añadió que los antecedentes de corrupción registrados en este tipo de programas contribuyen a la renuencia ciudadana a aceptarlos.

“La población debe estar consciente que la verificación es necesaria y que no es sólo un trámite recaudatorio. El Estado podría plantear otros mecanismos para alentar a los ciudadanos a tener sus autos en buenas condiciones y que no sientan afectación al bolsillo”, dijo.

Mónica Garrido, académica de la facultad de Ingenierías de la Universidad Panamericana, explicó que la ciudad requiere un programa eficiente para el control de la contaminación, considerando que hasta el 80% de las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara las generan vehículos automotores, según inventarios de emisiones. Subrayó que aplicar adecuadamente las revisiones técnicas es clave para que cualquier programa de verificación cumpla con su objetivo.

“Otra manera de bajar la emisión de contaminantes es cambiar de combustibles fósiles, lo que es más complicado. Así que queda darle mantenimiento y aplicar adecuadamente las afinaciones”, argumentó.

Agregó que el ozono y las partículas menores a diez micras son los principales contaminantes que afectan a la ciudad y son emitidas, en su mayoría, por los automóviles.

