A cuatro meses y medio de que inicien las multas por no verificar los automóviles (enero de 2023), Emanuel Carrillo, gerente del Centro de Verificación 0010, ubicado en la avenida Cristóbal Colón, en Balcones de Santa María, pidió hacerlo a los ciudadanos para evitar sanciones, pero también para que los recompensen con descuentos, “porque con eso baja un porcentaje del refrendo”.

Aunque se había anunciado que los castigos comenzarían en julio pasado, tras reconocer diversas fallas que enfrentaba el sistema de citas del programa de verificación en Jalisco, se programaron para enero del próximo año. Esto, resaltó Emanuel, ocasionó que la cantidad de conductores interesados en verificar disminuyera porque están confiados: “Disminuyó un 50% (desde que anunciaron la extensión del plazo), pero invitamos a la ciudadanía a que sea responsable porque es para nuestro beneficio, para disminuir la contaminación y el impacto a la salud”.

Actualmente ya van más de 400 mil vehículos verificados.

A los conductores que acudan a verificar, les recomendó revisar las llantas, escapes y que no tengan derrame de líquidos, como el anticongelante y el aceite. Recordó que, de no aprobar, les dan 30 días para volver a verificar sin costo. Mientras que, en caso de pasar, se les pegará el distintivo en la parte superior derecha.

Pese a que las multas se aplazaron, hay personas que acuden a verificar sus automóviles. EL INFORMADOR/A. Camacho

Alistan primeros incentivos por verificar los vehículos

Para quienes cumplan con la verificación vehicular a tiempo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que habrá incentivos económicos: 10% de descuento en el refrendo 2023 y 20% menos para quienes tengan placas foráneas y deseen cambiarlas por láminas de Jalisco.

Estos beneficios son acumulables a otros como los que se otorgan a las personas con discapacidad, adultos mayores o los que se hacen por pagos anticipados.

En el Estado van más de 400 mil verificaciones realizadas, tomando en cuenta que el calendario para la ciudadanía en general inició el 1 de agosto de 2021. De ese día a la fecha, el porcentaje de aprobación es de 82%, informó la Semadet. Esto significa que sólo 43% de los autos programados para verificarse en el primer año llevaron a cabo esa acción.

Pese a que las multas se aplazaron hasta enero de 2023, la dependencia estatal recordó que el Programa de Verificación Responsable (PVR) es de carácter obligatorio para los vehículos que circulan de forma permanente (incluyendo a aquellos con placas de otros Estados) en los municipios que comprenden el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y ciudades medias como Ocotlán, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta, y se aplica según el calendario oficial y las placas.

Una de las condiciones para comenzar a multar es que se registren por lo menos 80 líneas de verificación. Sin embargo, aunque actualmente hay alrededor de 60 en 12 centros, la Semadet afirmó que cuentan con la capacidad para dar servicio al padrón vehicular obligado a verificar por número de placa, pues se pueden realizar cuatro mil 176 pruebas diarias.

Se espera que para el 31 de diciembre estén listas las 80 líneas.

Otra condición era el buen funcionamiento de la página para la realización de citas y pago. Tras los ajustes, la Secretaría aseguró que hoy en día la plataforma se encuentra en condiciones para que el usuario pueda revisar la disponibilidad de espacios a través de un calendario semaforizado.

Para ello, es necesario que se verifique dentro del calendario correspondiente (mes-placa) y se recomienda que la cita se agende con tiempo.

“El principal objetivo de este programa es contribuir a mejorar la calidad del aire que respiramos. Es indispensable que exista una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, y que quienes cuentan con un vehículo automotor sean empáticos con aquellos que no tienen ese privilegio”, señaló la Semadet.

Recaudación será para el fondo ambiental

Se espera que al término del año fiscal se hayan obtenido 110 millones de pesos de las verificaciones, que serán utilizados en un fondo ambiental.

Del total, 20 millones de pesos serán para fortalecer el sistema de Monitoreo de Calidad del Aire que necesita ser renovado.

Otros 42 serán destinados a la aplicación de un programa de renovación y chatarrización, en busca de que aquellas personas que tengan vehículos de modelos muy retrasados, que “por más que los arreglen” no logren pasar la verificación, puedan acceder a un recurso que les permita cambiar sus automotores por alguno más nuevo.

Tres millones más serán inyectados a la conservación del medio ambiente, mientras que los 45 restantes se dirigirán a un programa de resiliencia hídrica para el saneamiento del río de Lagos de Moreno y en Capilla de Guadalupe, en Tepatitlán.

También para la protección y conservación de los esteros de Boca Negra y El Salado, en Puerto Vallarta; el plan de saneamiento del río Santiago en Ocotlán, y la protección y conservación de la laguna de Zapotlán el Grande.

Rafael Durán cumplió con la obligación y llevó a verificar su auto modelo 1997. EL INFORMADOR/A. Camacho

TESTIMONIO

Los autos viejos también pasan las pruebas

Aunque existe el mito de que los autos viejos no pasan la verificación, la realidad es que tienen distintos límites de emisiones que se consideran aceptables, a diferencia de los vehículos de modelo reciente.

Un ejemplo es el Honda Civic modelo 1997 de Rafael Durán, el cual fue verificado en el Centro de Verificación Vehicular 0010, ubicado en la avenida Cristóbal Colón, en Balcones de Santa María.

Tras haber pasado la prueba, el automovilista compartió: “Si lo traes en buen estado no tienes problemas. Ahí está mi calcomanía. Simplemente hay que hacerles sus afinaciones en tiempo y forma”.

Blanca Gómez, quien también acudió a verificar su coche, resaltó que con este tipo de programas se cuida el medio ambiente: “Hay que tener el cuidado con nuestros carros, no es tardado y es práctico”.

Johan Ulises coincidió en que el proceso fue rápido y eficaz, pero también en que sirve para no contaminar tanto.

“Tarde unos 20 minutos en hacer la verificación. Recomiendo que lleguen a tiempo a su cita y con eso no los tardan”, añadió.

CLAVES

Mitos y realidades de la verificación

Costo. Aunque se dice que la verificación vehicular en Jalisco es una de las más costosas en México, la realidad es que el precio se encuentra por debajo del que se aplica en la CDMX y otros Estados. En el resto de las Entidades se paga dos veces al año, lo que supera el costo en Jalisco.

Oportunidad. Al no pasar la verificación en el primer intento, se ofrece una segunda oportunidad sin costo. En caso de no aprobar en la segunda ocasión, se cuenta con un año para realizar las reparaciones necesarias.

Viejos. Los automóviles viejos tienen distintos límites de emisiones que se consideran aceptables a diferencia de los autos más nuevos cuyos límites son más estrictos.

GUÍA

¿Cómo verificar?

Citas en línea: Para agendar una cita, los ciudadanos deben ingresar al sitio web verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, seguir los pasos que se indican para realizarla (todos los datos solicitados están en la tarjeta de circulación) y proceder al pago.

Confirmación de cita: Una vez concluido el trámite recibirán un correo electrónico con la confirmación de citas (en algunos casos este correo llega a la bandeja de spam, por lo que se sugiere revisar esa sección).

Llegar a tiempo: Al acudir a la prueba se pide llegar de manera puntual y asistir sólo una persona por vehículo, además de apegarse a los protocolos de seguridad y sanidad que hay en todos los Centros de Verificación para prevenir accidentes, así como contagios debido al virus COVID-19.

Recomendaciones: Se sugiere que antes de llevar el vehículo a verificar, se le dé mantenimiento físico-mecánico de calidad en su taller automotriz de preferencia; las llantas deben estar en buen estado, no debe presentar fugas de líquidos, el motor debe estar limpio y el vehículo no debe tener faltantes de piezas como tapones de gasolina, aceite o anticongelante, bayoneta de aceite, etcétera. Además, por sanidad se recomienda que el automotor en general esté limpio y no se dejen objetos personales en el interior, ya que durante la prueba el usuario no podrá acercarse a la unidad.

Se espera que el 31 de diciembre de este año estén listas 80 líneas de verificación. EL INFORMADOR/A. Camacho

PARA SABER

Multas por no verificar

Se aplicará una sanción que va de los mil 924 a los dos mil 405 pesos:

Al conductor que circule en un vehículo que no cuente con el comprobante de verificación vehicular vigente.

Al propietario del vehículo que no haya sido verificado dentro del plazo establecido en el programa de verificación vehicular.

Estas multas pueden ser condonadas si el vehículo es verificado dentro de los 30 días naturales siguientes a la sanción.

DATO

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular?

Verificación Responsable: 500 pesos en la fecha establecida en el calendario.

500 pesos en la fecha establecida en el calendario. Verificación extemporánea: 550 pesos fuera del periodo que corresponde.

Contingencias atmosféricas se reducen en la ciudad

Durante 2018, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tuvo 84 episodios de mala calidad del aire: 66 precontingencias, 16 contingencias fase I, una fase II y otra fase III. Para el 2019, aunque los episodios disminuyeron, los días con mala calidad del aire aumentaron.

Sin embargo, fue en 2020, año en el que arrancó la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, cuando el Gobierno de Jalisco registró la cantidad más baja: 18 contingencias y precontingencias atmosféricas.

La cantidad volvió a aumentar una vez que las actividades se normalizaron el año pasado, pues hubo 68. De estos eventos, 13 fueron contingencias atmosféricas fase I. Este año suman sólo 19 precontingencias atmosféricas. Hay menos contaminación.

