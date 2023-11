El Gobierno de Jalisco lanzó el programa de deschatarrización, con el cual otorga apoyos por 20 mil pesos a cambio de sacar de la circulación a los vehículos viejos y contaminantes que no pasaron las dos pruebas de verificación. La autoridad estima otorgar hasta mil 700 compensaciones distribuidas entre el mismo número de solicitantes.

Sin embargo, la cifra queda corta si se compara con los vehículos que se deben renovar, tanto los que no pasaron los exámenes de verificación como los que tienen mayor antigüedad. Israel García, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ya informó que suman 44 mil vehículos los que no han aprobado la verificación. Pero el parque vehicular viejo y contaminante es mayor.

La Secretaría de la Hacienda Pública tiene registrados 4.3 millones de vehículos verificables, de los cuales 57% tienen una antigüedad mayor a 16 años. “Lo cual implica que cuentan con sistemas de control de emisiones obsoletos o nulos”, publicó la Secretaría de Medio Ambiente el 28 de febrero. García justificó que el programa no pretende llegar al 100% de los vehículos chatarra, sino que es una opción para quienes lo necesiten.

Hermes Ulises Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, opina que es una buena apuesta. “Pero la cantidad que se pretende dar para deshacerse de ese auto es insuficiente para que las personas puedan tener acceso al menos a un enganche”.

Lorena Hernández maneja un automóvil del año 2003, lo que significa que ya cumplió los 20 años. Aunque recientemente ha tenido fallas en el motor, indicó que no le alcanza para adquirir uno nuevo o seminuevo. Considera que aunque el programa de deschatarrización es bueno, en su caso no sería suficiente. “De lo que he cotizado de autos nuevos, los 20 mil pesos no me alcanza ni para el enganche. Actualmente no tengo ahorros”.

Acentuó que, además, debe dinero en multas. “Yo utilizo el carro para mi negocio, me es indispensable para moverme. Quizá consideraría cambiarlo por ese dinero pero que me condonaran las multas, aceptaría un estudio socioeconómico para comprobar lo que digo”.

Al igual que Lorena, otros ciudadanos se quejaron del programa. En las redes sociales de este medio, indicaron que era una cantidad baja, principalmente porque no condonaba los adeudos. “Mejor quiten su verificación y por ende ese programa de deschatarrización, y que pongan uno de afinación”.

Por su parte, Jessica Jiménez opinó que 40 mil pesos era una cantidad suficiente para el enganche de un auto.

Alberto Romo remarcó que esa sería una buena cantidad para que mejor los vehículos cambiaran su motor o sistema de escape. Y Alejandra Gómez agregó que la propuesta es buena, pero con reglas más claras y ajustes.

Al programa se le destinarán hasta 34 millones de pesos provenientes del Fondo Verde, que es alimentado con una parte del dinero de la verificación vehicular. En comparación, el programa de apoyo para la renovación del parque vehicular de transporte de pasajeros, que es para camioneros, tiene un presupuesto de hasta 629 millones de pesos este año, según la plataforma Mis programas Jalisco.

El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) señala que, entre 2000 y 2019, el parque vehicular registró un incremento importante en el Estado, pasando de un millón 303 mil vehículos a tres millones 910 mil.

Hasta 2022, en Jalisco existían dos millones 508 mil 039 autos, 733 mil 824 motocicletas, un millón 115 mil camiones de carga, cinco mil 864 camiones de pasajeros de uso privado y, únicamente, seis mil 571 camiones de transporte público, lo que representa un parque vehicular superior a los 4.3 millones de unidades.

Participan los que no pasaron la verificación responsable

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) resaltó que los automovilistas tienen la obligación de responsabilizarse por sus vehículos, mantenerlos en buenas condiciones, afinarlos y verificarlos, de esta manera se adhieren a la normativa vigente en materia de regulación de emisiones por fuentes móviles, por lo que el programa se enfoca en ellos.

“Para aquellas personas físicas dueñas de vehículos que no han aprobado la Verificación Responsable en dos ocasiones, se les brinda este programa de chatarrización, que es un proceso mediante el cual se desintegran totalmente aquellos vehículos, buscando revalorizar la mayor cantidad de materiales y componentes”.

El programa tiene un presupuesto de hasta 34 millones de pesos del Fondo Verde, con el que otorgará hasta mil 700 compensaciones distribuidas entre personas solicitantes.

“Los apoyos económicos serán de 20 mil pesos a cambio de vehículos particulares”.

Según la Semadet, este programa es una de las medidas de mitigación en el marco de la gestión de la calidad del aire.

Afirman que Fondo Verde dará seguimiento

En los lineamientos del programa, se afirmó que el Fondo Verde llevará a cabo el seguimiento y monitoreo de la aplicación de la compensación material de los presentes, “a fin de que los mismos se implementen de manera transparente en su distribución y comprobación, verificando que sean canalizados correctamente para los fines que le fueron otorgados a los solicitantes seleccionados, se realizará un seguimiento a las distintas etapas del proceso para la chatarrización vehicular, con la finalidad de verificar la correcta aplicación de los recursos que le fueron otorgados”.

Para ello, publicaron que los solicitantes y público en general podrán conocer la información relevante a través del portal https://fepaj.jalisco.gob.mx/. Así como el avance de los indicadores que se establecen para el seguimiento de las metas.

VOZ DEL EXPERTO

La gente sigue en contra de cambiar autos antiguos

Hermes Ulises Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara

El investigador considera que hacen falta estrategias reales para incentivar que las personas logren cambiar sus autos antiguos.

“Habría que dar maneras más eficientes para que se logtara el objetivo. Además que sustituir mil 700 automóviles no garantiza que las demás personas vayan a cumplir con la verificación responsable. Además la percepción que tiene la población del programa de verificación responsable es recaudatorio y que no le interesa mejorar el medio ambiente al Gobierno del Estado”.

Destaca que una opción sería apoyar en arreglar los motores de los automóviles, que se pudieran sustituir sus máquinas. “Ver si hay carros que tienen esas características. Creo que ya es la última acción que está tomando el Gobierno para tratar de convencer a la gente, pero tampoco la va a convencer con mil 700 autos, si se compara con el gran grueso de autos, no va a tener un impacto importante. Van a seguir padeciendo la verificación”.

DATO

Los lineamientos se encuentran disponibles para su consulta en:

https://gobjal.mx/Chatarrizacion y en las páginas oficiales: https://semadet.jalisco.gob.mx y https://fepaj.jalisco.gob.mx.

Contacto

Para resolver dudas y obtener más información, es necesario enviar correo a: recepcion.fepaj@jalisco.gob.mx, o comunicarse a los números telefónicos: 33-31-23-44-93 y 33 31 23 44 97 del Fepaj y al 33-30-30-82-50 extensiones: 55773, 55727 y 55648 en la Semadet.

Requisitos

Las personas físicas que deseen postular a esta convocatoria deben contar con un vehículo con certificado o distintivo de no aprobación en el Programa de Verificación Responsable.

Registrarse en ventanilla digital Jalisco y llenar los formatos correspondientes: https://ventanilladigital.jalisco.gob.mx/tramites.jalisco.

Una vez registrado, deberán ubicar en su pantalla y acceder a los lineamientos de Chatarrización de Vehículos Contaminantes 2023.

Seguir las instrucciones de llenado y envío.

Las autoridades recibirán solicitudes hasta el 15 de diciembre de 2023 y los resultados se publicarán el 29 de diciembre de este mismo año, mientras que las jornadas de chatarrización y entregas de compensación se realizarán durante enero de 2024.

GUÍA

El programa estatal

Vehículos registrados en Jalisco con más de 10 años de antigüedad.

2.- Vehículos que cuenten con el certificado o distintivo de no aprobación del Programa de Verificación Vehicular Responsable.

3.- Que los conductores estén dentro de la cobertura geográfica aplicable:

Zona Metropolitana de Guadalajara: El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

Área Metropolitana de Ocotlán: Jamay, Poncitlán y Ocotlán.

Área Metropolitana del Sur: Gómez Farías, Zapotiltic y Zapotlán El Grande.

Puerto Vallarta y ciudades medias de Los Altos Sur: Tepatitlán.

4.- El vehículo a chatarrizar deberá estar libre de gravamen.

5.- El vehículo deberá de llegar circulando por su propio impulso y completo al Centro Autorizado de Tratamiento y Revalorización de Vehículos al final de su vida útil para su chatarrización.