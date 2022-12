Luego de año y medio de que la medida fuera obligatoria, pero sin sanciones, en 2023 arrancarán las multas a los automovilistas que no realicen su verificación vehicular.

Se comenzará desde cero. Es decir, se castigará a los que no cumplan con el calendario establecido para el siguiente año.

De acuerdo con el jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, se empezará con los autos que tengan placas que terminen en 1. Sus propietarios deben verificar en enero y febrero. Los que ignoren el llamado serán castigados a partir de marzo. En febrero y marzo tendrán que hacerlo los que tengan placas que concluyan en 2 (las multas para ese apartado iniciarán en abril), y así sucesivamente con el resto de las terminaciones.

El funcionario estatal refirió que la Policía Vial sólo podrá levantar folios por esta razón en operativos especiales y no en inspecciones individuales.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Israel García, recordó que las multas por no verificar van de los mil 924 a los dos mil 405 pesos. Hacerlo cuesta 500.

La obligatoriedad de verificar los vehículos entró en vigor desde agosto de 2021, pero la aplicación de las infracciones se aplazó porque no había la capacidad suficiente de líneas para realizar el procedimiento.

El transporte de carga pesada que no tenga la verificación o que al ser inspeccionado emita gases contaminantes que rebasen los límites establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas, recibirá una sanción que va de los tres mil 848 a los cinco mil 773 pesos.

Los híbridos y eléctricos están exentos de la revisión. Los coches que tengan placas de otros Estados deben tramitar un Pase de Estancia Temporal, que tiene vigencia de 30 días por semestre. Si superan ese periodo tienen que verificarse.

Las citas se pueden hacer en la plataforma https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/.

El programa de verificación vehicular es una de las principales medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de Jalisco para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana de Guadalajara. EL INFORMADOR/A. Camacho

¿Cómo hacer la verificación?

A continuación, te presentamos los pasos para realizar la verificación vehicular en Jalisco:

Ingresar a la página web: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ Seleccionar la opción “Haz tu cita”. Seleccionar el Centro de Verificación Responsable más cercano, o buscar en el mapa interactivo. En caso de vehículos pesados, asegurarse que el centro atienda este tipo de vehículos. Ingresar los datos del propietario del vehículo, añadir los datos del automóvil a verificar, y seleccionar la fecha y hora. Realizar el pago: Verificación Responsable dentro del periodo asignado en el calendario. Después de realizar el pago correspondiente, al correo de registro llegará la confirmación de la cita. Debes acudir a la hora de la cita con el comprobante de pago y la tarjeta de circulación.

ANTES DE LA CITA

Recomendaciones antes de la cita

Realiza previamente el mantenimiento físico-mecánico de tu vehículo.

Haz tu cita y paga.

Preséntate 15 minutos antes de tu cita.

Lleva tu tarjeta de circulación o póliza de seguro.

PREVISIONES

Cuando acudas al Centro de Verificación

Lleva tu vehículo limpio.

Evita dejar objetos de valor y otras pertenencias al interior de tu vehículo.

Permanece en la sala de espera durante el proceso, este no tomará más de 20 minutos.

Retírate después de recibir tus resultados para evitar saturar el patio de maniobras.

Autos con placas de otros Estados que residen en Jalisco están obligados a cumplir con la verificación o serán sancionados como marca la ley. EL INFORMADOR/A. Camacho

Foráneos también deben verificar

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, a partir de 2023 los vehículos con placas foráneas que residan en Jalisco también estarán obligados a la Verificación Responsable. Dicen autoridades estatales que se ha comenzado con pláticas con el resto de los Estados del país para poder generar un esquema mediante el cual se les pueda aplicar la multa, aunque tengan una placa de otro lugar, siempre y cuando se compruebe que residen en Jalisco o es la Entidad el lugar habitual donde circula el automotor.

En el caso de visitantes en tránsito o turistas no es obligatoria la Verificación Responsable, en esos casos pueden disponer del trámite de Pase de Estancia Temporal que se puede realizar de forma gratuita en el portal del programa, así el vehículo puede ingresar o circular por el Estado de manera temporal por hasta por 30 días naturales en seis meses, mismos que pueden administrarse en varios periodos de acuerdo a lo que mejor le convenga a cada automovilista.

Para los automovilistas foráneos que circulen por más de 30 días naturales, serán considerados de estancia permanente y deberán verificar para cumplir con la Ley de Movilidad y Transporte.

Actualmente la obligatoriedad es para todos los vehículos que circulan de manera permanente (incluyendo a aquellos con placas de otros Estados) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG): Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo; Área Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán; Área Metropolitana del Sur (Ciudad Guzmán): Zapotlán el Grande, Gómez Farías y Zapotiltic; así como Ocotlán, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta.

Si un vehículo no pasa la prueba de verificación, tiene derecho a una segunda prueba sin costo extra; deberá llevar el automóvil a su taller mecánico de confianza, corregir las causas y acudir al mismo Centro en el que no pasó en la primera ocasión en un periodo de 30 días naturales, en caso de no pasar en el segundo intento, el usuario recibirá un distintivo de “no aprobado“ con el que podrá circular por un año sin hacerse acreedor a una sanción, dando tiempo para realizar las correcciones mecánicas mayores para poder cumplir con la obligación como automovilista. Adicionalmente, en el primer trimestre del 2023 se publicarán las reglas de operación de un programa para la renovación del parque vehicular.

Relanzan plataforma para agilizar citas

Con la finalidad de hacer más sencillo el proceso para que los automovilistas puedan hacer su cita para acudir a la verificación de sus autos, las autoridades estatales relanzaron la plataforma https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/.

Ahora las personas podrán agendar su cita para acudir el mismo día, además de incluir nuevos métodos de pago, incluyendo pagos en línea. Los automovilistas podrán hacer uso de estas actualizaciones para agendar sus citas a partir del 1 de enero próximo.

El 8% del parque vehicular ya cuenta con el holograma

Del 1 de enero al 17 de diciembre de este año se verificaron 300 mil 954 vehículos, de los cuales 81.34% pasaron la prueba. Lo anterior quiere decir que este año, y aun siendo obligatorio desde agosto de 2020, sólo 8.3% del total de los vehículos verificables presentaron la prueba. Hay en el Estado unos 244 mil 795 vehículos que ya cumplieron con el trámite y aprobaron satisfactoriamente.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Israel García Ochoa, en Jalisco hay registrados 4.3 millones de vehículos, la gran mayoría de uso particular. Sin embargo, sólo pueden ser verificables 3.6 millones.

Según explicó el titular de la Semadet, las fuentes móviles son generadoras de monóxido y de óxidos de nitrógeno, por lo cual se convierten en un foco de problemas y afectaciones a la salud. Cuando se tenga la mayoría de autos verificados en Jalisco, dijo, se reducirían porcentajes de los contaminantes generados en el Estado, según estimaciones de la dependencia.

El número ha sido bajo, sin embargo, se espera que una vez que se amplíen las líneas de verificación más automovilistas puedan sumarse a verificar, sobre todo ahora que comenzarán a aplicarse las multas.

Aseguran autoridades estatales que no se trata de una medida recaudatoria, sino que se busca generar conciencia para que los automovilistas se sumen a la estrategia impulsada por el Estado para tener una mejor calidad del aire para todos.

Llaman a la corresponsabilidad

El llamado a la corresponsabilidad es claro, los propietarios de vehículos tienen la obligación de dar un correcto mantenimiento periódico a sus automotores y así cuidar la salud de las personas que diariamente caminan por las calles, se mueven en bicicleta o utilizan el transporte público y al estar a pie de calle están expuestos a los contaminantes emitidos por estas fuentes móviles, teniendo la necesidad de realizar gastos médicos por padecimientos ligados a este sector.

Informan funcionarios que trabajan en una mesa conjunta con distintas secretarías porque algunos programas de desarrollo económico van a agregar en sus reglas apoyos en la actividad productiva que tenga que ver con renovación de parque vehicular, a través de dos ejes de trabajo, el primero un buen mantenimiento de los autos y el segundo es atener un parque vehicular que tengan mejores condiciones de operación.

Autos sin afinar emiten monóxidos y óxidos de nitrógeno, lo que afecta a la salud de la ciudadanía. EL INFORMADOR/A. Camacho

TELÓN DE FONDO

Detectan algunos hologramas de verificación falsos

El pasado 4 de abril este medio de comunicación dio a conocer que, dentro de uno de los operativos de socialización para revisar que los conductores estuvieran al corriente con su verificación, pese a no haber multas todavía, la Policía Vial detectó cinco hologramas falsos.

Los hechos se registraron entonces en el operativo de socialización que se llevaba a cabo de manera conjunta con la Dirección General de Calidad del Aire de la Semadet en el módulo del programa de Verificación Responsable que se ubicaba sobre la calle Salvador López Chávez, entre R. Michel y González Gallo.

De los casos, uno de ellos correspondió al conductor de un taxi, Nissan, Tsuru, identificado como Joel de Jesús, quien presentó un documento que tras ser revisado en la base de datos no arrojó ningún resultado.

El segundo fue el de una mujer de 20 años, conductora de un vehículo Dodge Neón gris, cuyo holograma tampoco tenía referencia en los registros.

En ambos casos, tras presumirse sobre la posible falsificación se notificó a la agencia ministerial, ordenándose el aseguramiento de los automotores y la remisión de los conductores al área de Delitos Ambientales de la Fiscalía del Estado para determinar su situación legal.

De acuerdo con el artículo 162 del Código Penal del Estado de Jalisco, se le impondrán de dos a seis años de prisión, por el delito de falsificación de documentos, por lo que esta podría ser la pena a pugnar por aquella persona que llegue a ser sorprendida por portar un holograma pirata del programa Verificación Responsable.