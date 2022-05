Verificación engorda bolsillos de proveedor

Los recursos generados con la aplicación del programa de verificación vehicular han beneficiado más al proveedor del software y tecnología que al Fondo Ambiental de Jalisco.

Desde el comienzo del nuevo programa, el proveedor del sistema ya se embolsó 84.5 millones de pesos (MDP), mientras que al Fondo estatal apenas le transfirieron 21.9 MDP.

En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia, la Coordinación Estatal de Gestión del Territorio detalló que desde noviembre de 2020 ha realizado 18 transferencias al Fondo y al proveedor. Sin embargo, no especificó los pagos a los propietarios de los verificentros. Entre los tres se reparten los ingresos de este programa.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) anunció el año pasado que, debido a los retrasos en el programa, se renegociaron las tarifas pactadas con la empresa Worldwide Environmental Products, que es proveedora del software y la tecnología usada en el nuevo esquema de verificación, y que está a cargo del jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Luna. Con el ajuste, de los 500 pesos que cuesta cada verificación, la empresa proveedora se queda con 140 (más IVA), los verificentros reciben 200 (más IVA) y el Fondo Ambiental 106.

El Gobierno de Jalisco ha reiterado que el programa no tiene fines recaudatorios y que el dinero captado y destinado al Fondo Ambiental se invertirá en proyectos para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Guadalajara, para el apoyo a la movilidad sustentable, para las mejoras en el transporte público y para los proyectos de mitigación del cambio climático, entre otras acciones. Pero no se ha informado en qué utilizan los recursos públicos recibidos.

Por otra parte, el fin de semana se confirmó que hasta que funcione de manera integral el sistema de verificación vehicular habrá multas por no realizar la prueba. Hay incumplimientos en el programa, ya que la administración estatal se comprometió el año pasado a que, antes de iniciar con las sanciones, tendría operando por lo menos 60 líneas de verificación en todo el Estado, lo que no se cumplió y sólo hay 42 instaladas, más la línea móvil.

La verificación avala que los autos respetan la emisión permitida de contaminantes. EL INFORMADOR/A. Camacho

La verificación vehicular se desplomó en abril en la ciudad

A pesar del amago de la aplicación de multas por no verificar a partir del segundo semestre del año, durante el pasado mes de abril disminuyó significativamente el número de revisiones hechas. De acuerdo con un informe proporcionado, vía transparencia, por la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, el mes pasado sólo se verificaron tres mil 741 vehículos, que es la cifra más baja registrada desde julio del año pasado.

El número de revisiones repuntó en los primeros 10 días de mayo con 13 mil 456 verificaciones hechas. En el primer trimestre de 2022 se hicieron más de 20 mil verificaciones mensuales; en marzo revisaron 29 mil 80 autos, en febrero fueron 23 mil 585 y durante enero 25 mil 387.

El 1 de agosto del año pasado inició la aplicación obligatoria del programa con el calendario para que los propietarios de vehículos acudieran a hacer la revisión de acuerdo con el número de terminación de la placa. Desde entonces hasta el 10 de mayo pasado fueron realizadas 193 mil 687 verificaciones.

Antes de que el programa de verificación fuera obligatorio, de marzo de 2020 a julio 2021, fueron hechas 19 mil 708 revisiones a vehículos, principalmente de propiedad estatal.

La meta del primer año de aplicación del programa es verificar 24% del padrón vehicular, lo que representa 808 mil 591 unidades.

En el programa estatal, el padrón de autos verificables se fijó en tres millones 369 mil 130.

Aunque según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Entidad hay cuatro millones 36 mil 774 automóviles.

Así queda el registro mensual de verificaciones realizadas desde el inicio de la obligatoriedad del programa.

2021 Verificaciones Agosto 12,637 Septiembre 18,413 Octubre 17,182 Noviembre 21,704 Diciembre 28,502 2022 Enero 25,387 Febrero 23,585 Marzo 29,080 Abril 3,741 Mayo 13,456 Total 193,687

Fuente: Coordinación de Gestión del Territorio de Jalisco.

Los conductores pueden reservar una cita por internet para evitar largas filas. EL INFORMADOR/A. Camacho

Padecen calvario

El número de automovilistas que buscan validar su vehículo con el programa “Verificación Responsable” de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) aumentó, ante el amago de que comenzarían a aplicar multas. En un recorrido realizado, se observó que el verificentro 001 ubicado en la calle Magisterio en Guadalajara llegó a registrar una fila de más de 30 autos y la espera para los conductores era un calvario de más de una hora y media bajo los rayos del sol.

Carlos, de 23 años, llevó la camioneta Nissan NP 300 de su trabajo, estaba acalorado por todo el tiempo que estuvo en la fila que se extendía por la calle Jalisco de la colonia Observatorio.

“Está tardado, me aventé una hora y media de fila, llegué a las 11:30 horas y casi a la una estaba en la puerta del ingreso. Los que esperábamos ya estábamos enfadados un poco por el calor y el sol. Hice el trámite hace como dos meses para una camioneta mía y no duré tanto, ahora creo que es porque ya van a comenzar a multar”, comentó.

José llegó en su Dart modelo 87, también estuvo en la fila más de una hora. Al final no pasó la verificación, ya que los técnicos le dijeron que traía una falla y tenía que regresar a su segunda oportunidad. “Llevo una hora y media, sí es complejo estar esperando y para que no pase, debería de ser como antes que en cada taller particular se pudiera verificar, dicen que el equipo es muy avanzado y detecta cualquier falla y más en un auto viejito. No pasó porque andaba tirando aceite”, dijo.

Blanca Morales llevó a la revisión su Volkswagen Polo, color blanco, modelo 2015, estaba sedienta por el tiempo que pasó en la fila bajo el sol.

“Tardé una hora y media. (Estoy) enfadada porque sí había muchos carros en la fila y luego estar ahí en el sol, sin que te ofrezcan algo de beber”, señaló.

José Luis González indicó que en diciembre pasado perdió su segunda cita, tras no pasar la primera prueba. Sin embargo, por la saturación se la agendaron hasta dos meses después y la gratuidad tiene vigencia para un mes. Tuvo que pagar otros 500 pesos para verificar en febrero pasado. “Pagué doble”.

Suspenden multas

Multas. El gobernador anunció que no habrá multas por no verificar hasta que no funcione de manera integral todo el sistema de verificación. Argumentó que es un programa complejo que tiene que irse calibrando poco a poco.

Plazo. Con votos a favor de diputados de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto al Gobierno estatal para que aplace la aplicación de las multas hasta que exista la capacidad suficiente para cubrir la demanda de citas y verificentros en todas las regiones del Estado.

Líneas. Sin precisar la fecha en que ya estarán dando servicio, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que están en proceso de construcción y equipamiento 86 líneas de verificación cuyo inicio de operación será en “las semanas siguientes”.

Capacidad. La Semadet reportó que los actuales 10 verificentros que operan con 42 líneas, y la unidad móvil, tienen capacidad de realizar más de 3 mil 96 pruebas diarias; mientras que, en las últimas semanas, fueron solicitadas 2 mil 400 citas en promedio al día.

Recaudación. En la Ley de Ingresos 2022, el Gobierno de Jalisco proyectó recaudar 769 millones 425 mil pesos por el programa de Verificación Vehicular.

2023. La dirección de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente proyectó que en el segundo trimestre de este año tendrían 105 líneas de verificación y calculó cerrar el año 2023 con 140 líneas.

El engomado avala la responsabilidad de los conductores. EL INFORMADOR/G. Gallo

Multas

De 1,924 a 2,405 pesos.

Al conductor que circule en vehículo que no cuente con el comprobante de verificación vehicular vigente. Al propietario del vehículo que no haya sido verificado dentro del plazo establecido en el programa de verificación vehicular.

De 1,924 a 2,886 pesos

Al conductor de un vehículo que, con independencia de que cuente con su comprobante de verificación vigente, al circular sea inspeccionado por la autoridad que determine técnicamente que emite gases contaminantes que exceden los límites permisibles establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

De 2,886 a 4,811 pesos

Si se rebasan 1.5 veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuenten con su comprobante de verificación vigente.

De 4,811 a 6,735 pesos

Si se rebasan 2 veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuenten con su comprobante de verificación vigente.

De 3,848 a 5,773 pesos

Al transporte de pasajeros y transporte de carga que sean inspeccionados por la autoridad que determine técnicamente que emiten gases contaminantes que exceden los límites establecidos por las NOM. Con independencia de que cuenten con su comprobante de verificación vigente.

De 5,773 a 7,697 pesos

Al transporte de pasajeros y al transporte de carga si rebasan 1.5 veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuenten con su comprobante de verificación vigente.

De 7,697 a 9,622 pesos

Al transporte de pasajeros y al transporte de carga si rebasan dos veces los límites de contaminantes establecidos por las NOM. Con independencia de que cuenten con su comprobante de verificación vigente.

También suspenden plan federal

El plan de verificación federal que se pretendía aplicar en todo el país a partir de noviembre próximo, y que fue cancelado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no interfería con el programa de verificación local que tiene como objetivo reducir la emisión de contaminantes.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-236-SE-2021, para verificar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos con peso bruto vehicular que no excedan tres mil 857 kilos, la inspección podría realizarse a la par de otras estrategias de Gobiernos locales. “Dicha inspección técnica podrá realizarse en conjunto con otros programas o instrumentos que emitan las autoridades de cualquier orden de gobierno, como los programas de verificación ambiental periódica”, se puntualiza en el documento.

Pero la aplicación de la norma significaba un gasto adicional para los ciudadanos, por lo que el pasado 19 de mayo el Presidente anunció su cancelación: “Y ya eso se hace un lado, no entra en vigor”.

López Obrador había declarado que no se aplicarán nuevas medidas que afecten la economía de la población: “No vamos a estar bolseando a la gente”.

La verificación local tiene un costo de 500 pesos.

