Ven economía estable, pero reprueban seguridad en el primer año de Alfaro

Si bien el primer año de Gobierno de Enrique Alfaro ha sido marcado por momentos difíciles de inseguridad, los expertos también ven aciertos. Y entre éstos destacan la estrategia para poner orden al transporte público en la Entidad, el avance económico y la decisión de separar a la Secretaría de Seguridad de la Fiscalía.

Pero eso no basta. Augusto Chacón, coordinador ejecutivo del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, dice que resta “ver los resultados” de los cimientos del año uno, pues la estrategia aún no incide en disminuir la percepción de inseguridad. “Todos los pendientes los podrá atender, pero el de la seguridad tiene una prioridad altísima. No sólo para que las cifras decrezcan, sino para que nos sintamos efectivamente seguros”.

Xavier Orendáin De Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, acepta el desempeño que ha tenido el gabinete económico estatal. Advierte en la Ley de Mejora Regulatoria y los programas de apoyo a emprendedores las cartas fuertes de la Entidad. Sin embargo, recalca que resta mucho por hacer en materia de seguridad.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, coincide en ambos sentidos. Afirma que los exportadores han tenido un buen primer año, pues los empresarios locales han crecido pese al oscuro panorama nacional. No obstante, también encuentra fallas en las medidas contra la violencia.

Mónica Montaño, académica de la UdeG, afirma que “no ve aciertos” por lo incipiente de la administración y porque existen discrepancias entre los gobiernos estatal y federal. “Fue un año de preparación y esperemos que haya resultados en el segundo año”.

Los líderes parlamentarios de oposición, Érika Pérez (Morena) y Mariana Fernández (PRI), opinan que la apertura al diálogo que solicita el gobernador a la Federación no se aplica a nivel local.

La muerte de Vanesa Gaytán afuera de Casa Jalisco es uno de los hechos más delicados de 2019. ESPECIAL

Bases para renovar al transporte, el sello del primer año de Alfaro

Aciertos y desaciertos. El primer año de Enrique Alfaro al frente del Gobierno de Jalisco no ha estado exento ni de escándalos ni de estrategias que prometen. Y para Augusto Chacón, coordinador ejecutivo del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, una de esas últimas es el plan para, finalmente, poner orden al transporte público en la Entidad.

Si bien hay expertos, como Mónica Montaño, de la UdeG, que sostienen que el incremento a las tarifas jugó en contra al gobernador, las bases para que finalmente se preste un servicio de calidad es algo a lo que se debe prestar atención para los años que restan de la administración. “Aún falta ver los resultados”, aseveró Augusto Chacón.

Añadió que también hay desaciertos ligados al temperamento y a la manera de gobernar de Enrique Alfaro, mismos que le han acarreado problemas innecesarios. Uno de ellos: la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Xavier Orendáin De Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, aplaudió la labor de Alejandro Guzmán Larralde al frente de la Coordinación del Gabinete Económico y que las gestiones del gobernador durante el primer año permitieran destrabar fondos extraordinarios del Gobierno federal para Jalisco, destinados a la Línea 3 del Tren Ligero y al Peribús.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce Occidente), consideró que uno de los pendientes que deja el primer año de la administración estatal es el robo de mercancías, los delitos patrimoniales y la delincuencia organizada. “Ahí es donde está el mayor reto que tiene el Gobierno”.

En su opinión, no son necesarias más reformas para lograr que los delitos sean menos, sino una estrategia que realmente funcione.

Año uno, en la opinión de los expertos

Aciertos

Separar a la Secretaría de Seguridad de la Fiscalía.

La estrategia de ordenamiento del transporte.

Plan para el rescate del Río Santiago.

Avance en la construcción de Mi Macro Periférico.

Nueva propuesta de verificación vehicular.

El ataque a los “talamontes”.

Reforma al Poder Judicial estatal.

Modelo para cambiar la Constitución (nuevo constituyente).

Restructuración de la deuda estatal, con beneficios a largo plazo.

Nuevas facultades y proyectos del Imeplan.



Desaciertos

Estilo personal de gobernar.

Enfrentamiento innecesario con grupos feministas por el Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Falta de transparencia en el programa A Toda Máquina.

Percepción de inseguridad al alza.

Aumento a las tarifas del transporte público.

Falta de cercanía con la gente.

Pendientes

Priorizar la estrategia de seguridad.

La inversión extranjera debe traducirse en mejores salarios y servicios públicos.

El arranque de la estrategia de verificación… y que ésta funcione.

Las mejoras en el ordenamiento del transporte deben ser percibidas por usuarios.

Mejora en la calidad del aire.

Más rellenos sanitarios.

Nuevas plantas de tratamiento.

Infraestructura carretera correspondiente a su nivel de productividad.

Recomendaciones

Apertura a un diálogo crítico con organismos de la sociedad civil.

Mayor cercanía con la gente.

La oposición pide más diálogo

La apertura al diálogo que solicita el gobernador a la Federación no se aplica a nivel local, afirmó la diputada Érika Pérez García, presidenta de la bancada de Morena en el Congreso estatal. Sostuvo que en su primer año de Gobierno, Enrique Alfaro no se acercó a escuchar sus planteamientos. “No hemos tenido diálogo y lo único que pedimos es transparencia en todos los sentidos”.

La coordinadora de la fracción priista, Mariana Fernández Ramírez, coincidió en la necesidad de que el titular del Poder Ejecutivo se abra al diálogo y preste atención a las críticas. La legisladora cuestionó las medidas de austeridad en la administración y el aumento de plazas.

“Ojalá haya mucho mejor diálogo el próximo año y no sólo con la oposición. Creo que todos queremos que le vaya bien a Jalisco y las oposiciones ayudan a construir”, comentó.

No obstante lo anterior, la priista destacó como acciones positivas que el helicóptero que usaba el gobernador fuera destinado a la atención de urgencias médicas, además de la reforma con la que se incluyeron en la Constitución estatal las herramientas de participación ciudadana.

Uno de los programas bandera del Gobierno de Jalisco es dotar de maquinaria para el campo a municipios del interior del Estado. ESPECIAL

Momentos clave del primer año de gobierno

Nueva estructura administrativa

Incluso antes de asumir el cargo, Enrique Alfaro anunció una nueva restructura a la administración pública estatal para crear cuatro coordinaciones, reorganizar a la Fiscalía del Estado y separar las funciones de la Secretaría de Seguridad de ella. El nuevo modelo extinguió, además, ocho Organismos Públicos Descentralizados.

La Línea 3 y el pleito por el plan antihuachicol

Desde las primeras semanas hubo “jaloneos” para lograr una ampliación de recursos federales en proyectos prioritarios como la conclusión de la Línea 3 del Tren Eléctrico. También hubo roces con el Gobierno federal por las afectaciones que padeció Jalisco ante el desabasto de combustibles, debido a la estrategia contra el “huachicoleo”.

El fin del Instituto de la Mujer

La eliminación del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) confrontó a la administración pública estatal con colectivos feministas. Tras manifestaciones de ese sector, se anunció que se crearía una Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), misma que asumió las funciones y la agenda en materia de género.

Aval de un crédito millonario

El gobernador solicitó contratar un crédito por cinco mil 250 millones de pesos y reestructurar la deuda pública de Jalisco, lo que fue avalado por el Congreso. Los recursos se etiquetaron para mantenimiento carretero, construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, repavimentar el Periférico, infraestructura en telecomunicaciones para llevar internet a municipios y la modernización del sistema de semaforización del Área Metropolitana de Guadalajara.

La muerte de Vanessa Gaytán

Vanesa Gaytán, quien había denunciado ser víctima de violencia a manos de su esposo, Emanuel Ramírez, fue asesinada a manos de éste y justo afuera de Casa Jalisco. Ella caminaba por la acera de la residencia oficial del gobernador y, al ver que la seguían, pidió apoyo a los guardias del inmueble. Pese a ello, el agresor la embistió con un auto y la acuchilló. Él fue abatido después.

Acuerdos de agua con Guanajuato

El Gobierno de Jalisco alcanzó un acuerdo con el Estado de Guanajuato respecto a la distribución del agua de la Cuenca del Río Verde. Aunque se abordó el tema directamente con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aún no hay acuerdo sobre el futuro de los poblados que resultarían afectados con la obra de la Presa El Zapotillo: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Un Congreso Constituyente

Enrique Alfaro promovió una reforma para crear el Congreso Constituyente: base para la redacción de una nueva Constitución estatal. También impulsó una reforma de Participación Ciudadana que incluyó la revocación de mandato.

A limpiar el Río Santiago

Entre las primeras acciones de la administración estatal se encuentra el plan de saneamiento del Río Santiago, con la rehabilitación de plantas de tratamiento. Alfaro también lanzó planes de conservación para el estero El Salado, la Ribera de Chapala y la Costalegre.

Otra fase del plan de verificación vehicular

Con la creación de la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE), se relanzó el programa de verificación vehicular con un nuevo esquema de verificentros que sigue en proceso de conformación y está pendiente de arrancar.

Tarifas “actualizadas” del transporte público

Bajo el argumento de que estaban por colapsar financieramente, el Gobierno del Estado anunció el aumento de las tarifas para el Tren Ligero y el Macrobús, así como el ajuste de la tarifa de las rutas certificadas que migran al modelo ruta-empresa, mismo que se convirtió en Mi Pasaje.

Saneamiento del Ipejal

Se presentó un plan para sanear las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), y como parte de su programa de rescate se incluyó la venta de la Villa Panamericana, a fin de recuperar los recursos invertidos en ella.

Orden en el Poder Judicial

El gobernador presentó e impulsó una reforma al Poder Judicial del Estado, con la que se suprimió el pago de haber de retiro y cambió la forma para seleccionar a jueces y magistrados. Los juzgadores ahora deben presentar y aprobar las pruebas de control de confianza. La reforma enfrenta una “lluvia” de amparos.

La epidemia del dengue

En 2019, Jalisco registró la mayor crisis por incidencia de casos de dengue, con más de 10 mil pacientes confirmados. La administración estatal defendió sus acciones preventivas y atribuyó el hecho a factores como el cambio climático.

Hallar a los desaparecidos

El Gobierno estatal presentó una estrategia para la búsqueda de personas, misma que incluyó una ley estatal en la materia que está pendiente de ser aprobada. Este año se localizaron fosas clandestinas en el Bosque La Primavera, Tlajomulco y la Región de Los Altos. El Gobierno afirma que esto es porque se reforzaron las labores de búsqueda.

Mi Macro Periférico

El proyecto de Peribús fue retomado, pero ahora se rebautizó como Mi Macro Periférico. El Gobierno estatal consiguió recursos para fondear el proyecto y arrancaron los trabajos de repavimentación con concreto hidráulico; las obras en el entorno se costearán con recursos del Fondo Metropolitano.

Un rostro antagonista

A nivel nacional, el gobernador Enrique Alfaro es percibido como una clara oposición del Gobierno federal, pero también como una persona que se confronta incluso con actores políticos que podrían ser sus aliados, afirmó Carlos Guadarrama, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Se puede convertir en un referente desde la oposición para enfrentar o contener lo que desde el Gobierno federal se está llevando a cabo”.

Añadió que, si bien luce a escala nacional por su plan de intervención carretera, deberá lidiar con recortes presupuestales. “Lo interesante sería que ahora comenzara a articular un grupo de gobernadores de partidos de oposición que enfrenten lo que él dijo: la visión monolítica de la política”.

El Peribús (llamado Mi Macro Periférico), otra de las obras insignia. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

“Sabíamos que no sería sencillo”

“Cuando asumimos el reto de gobernar Jalisco, sabíamos que no sería sencillo”. Así inicia el documento del Primer Informe de Gobierno de Enrique Alfaro. “Pero aquí no gobernamos para el aplauso fácil, gobernamos para que en seis años Jalisco sea mejor para todas y todos”.

En el primer año de Gobierno, reconoce el mandatario estatal, es “prácticamente imposible” transformar a Jalisco en el primer año, pues su proyecto requiere de trabajo arduo. Y por eso, sus primeros 12 meses fueron para tomar decisiones “difíciles”. El año fue para establecer “los cimientos de la refundación”.

“Ya reorganizamos el Gobierno y pusimos orden en casa, hemos sentado las bases para lograr el cambio de fondo al que nos comprometimos. Hoy, en Jalisco, trabajamos con voluntad y determinación para elevar la calidad de vida en todo el Estado. Falta mucho por hacer y camino por recorrer; no hay soluciones mágicas pero vamos bien y no vamos a parar”.

Atrae la inversión extranjera

Durante el primer semestre de 2019, el Estado de Jalisco captó mil 098 millones de pesos en inversión extranjera directa. Dicha cantidad superó el monto recibido durante todo el año anterior.