Vehículos todoterreno no son un juguete, advierten especialistas

El uso de los vehículos todoterreno o ATV (All-Terrain Vehicles) proliferó en medio de “lagunas” legales, que permiten que se utilicen sin regulación y sin considerar el riesgo que implica su manejo inadecuado.

El piloto profesional de rally, Francisco Name Guzzy, explicó que el manejo de este tipo de vehículos para hacer rutas recreativas se ha desvirtuado. Por sus características técnicas y por tener una alta sensibilidad del volante, subrayó, aumenta el riesgo de accidentes, principalmente volcaduras.

“Lo ideal es que disfrutemos del uso de estos vehículos, pero no lo hagamos un peligro. Un buen piloto no es el que hace locuras. Alguien que sabe manejar no pone en riesgo su vida. En zonas pavimentadas es muy fácil que este tipo de vehículos se vuelquen porque tienen mucha adherencia y recorrido en la suspensión… si dan una vuelta pronunciada con fuerza sobre el volante, es muy fácil que se vuelquen por el punto de gravedad y porque son altos. No deben hacer maniobras a alta velocidad”. Agregó que también es básico que cuenten con placas y póliza de seguro.

Aunque tengan un origen para actividades recreativas, Alma Chávez Guth, especialista en seguridad vial, indicó que estos vehículos no se pueden considerar juguetes, pues alcanzan niveles de velocidad que implican un riesgo para quienes los manejan y para el resto de tripulantes. La presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial consideró que se requiere una reforma a la Ley de Movilidad para especificar su regulación, con las mismas obligaciones y requisitos que tienen los automóviles.

“Su uso puede ser con fines recreativos o deportivos, pero también estando en los pueblos de montaña o en Puerto Vallarta, vemos que se usan para los traslados, entonces también tienen un uso como cualquier otro vehículo y por ende deben ser regulados. No pueden ser considerados un juguete”.

Callan ante falta de regulación

Autoridades estatales guardaron silencio sobre la regulación a los vehículos todoterreno. Se solicitó una entrevista con la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, presidente de la Comisión de Movilidad, para conocer las alternativas para regular este tipo de vehículos y prevenir accidentes, pero no respondió.

También fue solicitada una entrevista a la Secretaría Transporte del Estado, aunque el área de Comunicación Social refirió que únicamente es de su competencia la emisión de licencias, que se define conforme a la tarjeta de circulación si se registra como motocicleta o automóvil. Precisó que la emisión de placas corresponde a la Secretaría de Hacienda y las sanciones por excesos al conducir son aplicadas por la Policía Vial.

Respecto al impacto ambiental que tiene la circulación de los vehículos todoterreno en áreas naturales, fue solicitada entrevista o postura a la Secretaría de Medio Ambiente y tampoco contestó.

Vehículos ATV. Se caracterizan por tener la capacidad de maniobrar sobre distintas condiciones de terrenos. EL INFORMADOR/A. Camacho

GUÍA

¿Qué es un vehículo ATV?

Los todoterreno son vehículos adaptados para realizar viajes a través de suelos ásperos, resbaladizos e irregulares, y se diferencian de los autos convencionales porque tienen una tracción mejorada, suspensión elevada, parte baja reforzada, ruedas con un perfil más alto o menor presión de inflado y mayor ángulo de ataque y de salida.

El principal de estos aspectos es la tracción, la cual es el sistema que transmite la fuerza del motor a las ruedas, determinando la fricción que se produce en los neumáticos para lograr que el auto avance, esta propiedad tiene una gama de posibilidades que depende del uso que se le dará y el terreno que se transita.

“Recomiendan” contar con placa y seguro

Aunque los vehículos todoterreno son entregados sin placas, empleados de establecimientos donde se comercializan recomiendan que se tramiten y se contrate el seguro para prevenir posibles sanciones.

“De aquí salen sin placas, ya es su decisión tramitarlas. Nosotros les sugerimos tramitarlas, igual que el seguro, para que tengan todo en regla. Tenemos un asesor que les puede ayudar con ese trámite”, comentó un asesor de ventas de una comercializadora local.

En otro establecimiento plantearon que es necesario tramitar la placa sólo si el vehículo será utilizado en zonas urbanas. Señalan que, para hacer recorridos en rutas por caminos rurales, no se requiere.

Según lo referido por una de las empleadas, este tipo de vehículos usan placa de motocicleta y la licencia que se recomienda también es la de motociclista.

Los distribuidores consultados coincidieron en que no se requiere placa especial o licencia para conducir vehículos de este tipo en recorridos por las rutas en zonas naturales.

Terrenos y condiciones

Los automóviles todoterreno de uso recreativo están diseñados para ser manejados en una gran variedad de terrenos y condiciones.

La experiencia al usarlos incluye circular en zonas con barro, arena, rocas, árboles, cruces de agua y pendientes.

Según las características y el diseño de cada unidad se recomienda conducirlas con precaución y explorar áreas autorizadas, con previo conocimiento o con guía.

De acuerdo con manuales de manejo, al transitar en un terreno pedregoso se requiere cuidado preciso al colocar los neumáticos en superficies desniveladas. Se recomienda tener siempre en cuenta el espacio libre entre el vehículo y el suelo. También, mantener el uso de la aceleración y el freno delicadamente equilibrado, para evitar frenar excesivamente.

Al pasar por terrenos arenosos se requiere siempre mantener el impulso de la aceleración y evitar romper la tracción o perder el control de las ruedas.

El manejo en zonas arboladas requiere el conocimiento de las dimensiones del vehículo y sus características de manejo y asegurarse que todos los puntos de la anchura y la altura puedan librar el obstáculo.

Para pasar un cruce de agua se sugiere evitar zonas profundas o donde haya corrientes fluyendo rápidamente. Otras recomendaciones son revisar la profundidad del agua antes de intentar cruzar, usar aceleración constante, evitar salpicar o girar las ruedas sin control.

En terreno suelto o fangoso la indicación es usar aceleración suave y constante para prevenir la pérdida de tracción; además de evitar frenar excesivamente.

En pistas profundas y fangosas se deben mantener las ruedas dentro de los surcos.

Cabe señalar que conducir de forma incorrecta al circular en colinas o terrenos con pendiente podría causar la pérdida de control y un accidente. Cuando sea cuesta arriba, se recomienda utilizar el acelerador suavemente y no conducir en ángulo. Al acercarse a la cima suelte el acelerador. Al ir cuesta abajo, se invita a seleccionar una marcha inferior, usar poco el acelerador al descender y evitar frenar excesivamente.

Seguridad. Usualmente son abiertos; sin embargo, algunos cuentan con barras antivuelco. EL INFORMADOR/A. Camacho

TELÓN DE FONDO

Nuevo León aventaja en regulación

El uso de vehículos todoterreno con fines recreativos para circular en áreas naturales sí está regulado en Nuevo León, que cuenta con una ley específica para el tema que involucra a instancias de movilidad, medio ambiente, estatales y municipales.

Como objetivo de la regulación, se refiere que busca garantizar que los usuarios respeten las normas de vialidad, el cuidado al medio ambiente y dales certeza jurídica.

Destaca que se elabora un padrón específico de los vehículos en la entidad, incluyendo los datos del propietario. Les expiden un tipo de placa vehicular particular.

Esa legislación da facultades a las autoridades medioambientales para determinar las políticas y programas sobre el uso adecuado. Tienen atribución para sancionar la realización de actividades ruidosas, así como las emisiones provenientes de aparatos de sonido en unidades móviles, que rebasen los límites permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas o que se realicen en horarios que afecte los hábitos de especies de fauna.

En el caso de los municipios deben establecer programas de vialidad en las zonas urbanas y rurales por donde exista mayor tránsito de los vehículos recreativos todoterreno; incluyendo acciones permanentes para la prevención de accidentes y orientación de los conductores de este tipo de autos.

La bancada de Movimiento Ciudadano en Nuevo León presentó en febrero pasado una propuesta para reformar esta ley para limitar, restringir o prohibir el acceso y tránsito de cualquier tipo de vehículo utilizado en actividades deportivas, recreativas, turísticas dentro de las áreas naturales. Plantearon multas de 10 mil hasta 20 mil 748 pesos.

Algunas de las prohibiciones establecidas en Nuevo León a los conductores de vehículos todoterreno son: Conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de cualquier sustancia psicotrópica. Transportar un mayor número de personas al número de asientos con el que cuenta el vehículo. Permitir que conduzca el vehículo un menor de 16 años de edad. Realizar cualquier tipo de competencia no autorizada. Transportar animales sin los dispositivos adecuados de sujeción, entendiéndose como correas o pecheras con adaptador especial para el cinturón de seguridad y cajas transportadoras. Utilizar teléfonos celulares o cualquier otro que propicien distracciones al conducir.

LA VOZ DEL EXPERTO

Conmina a la responsabilidad

Francisco Name Guzzy, piloto profesional de rally

El piloto profesional de rally, Francisco Name Guzzy, recomendó a los conductores de autos todoterreno que asuman la responsabilidad que implica estar al volante de un vehículo que ofrece la oportunidad de acceder a lugares de difícil acceso.

“Uno de los puntos más importantes es entender que no son juguetes, que son vehículos con mucho poder. Muchos superan los 200 caballos de fuerza. Son autos con unas prestaciones que hacen que las personas fácilmente se excedan de los límites. Hay que tener respeto por estos vehículos”.

Sostuvo que ingerir alcohol al conducirlos es el principal factor detonante de accidentes, pues además de alterar los sentidos, hace que la persona realice acciones temerarias. También se debe considerar usar casco, goggles y guantes, y portar en todo momento el cinturón de seguridad.

“Algo que es muy recomendable es poner redes en las ventanas porque en muchos de los accidentes las personas sacan las manos por la ventana al momento de volcarse y eso provoca que se pueda perder la extremidad en un accidente. Hay que cuidar estos elementos para disfrutar de esos vehículos y no caer en peligros”.

Al realizar una ruta con trayectos largos, añadió, también se sugiere ir acompañado por otro vehículo para tener asistencia en caso de alguna falla.

Los usuarios de autos todoterreno frecuentan las zonas naturales de Jalisco. EL INFORMADOR/A. Camacho

RUTAS

Frecuentan zonas de montaña

Los usuarios de autos todoterreno frecuentan las zonas naturales de Jalisco. En páginas de internet y plataformas se detallan las rutas más populares entre los aficionados a este tipo de viajes:

El circuito Laguna Barra de Navidad se describe como un recorrido de 19.2 kilómetros.

Otra ruta que destaca es la de Talpa-Puerto Vallarta-Peñita de Jaltemba, un recorrido de 177.5 kilómetros que se considera una ruta difícil, pero popular.

La ruta Ayotlán-Santa Rita comprende 26.1 kilómetros y se considera un recorrido sencillo con caminos planos y vistas bonitas a terrenos de cosechas.

Otros puntos recomendados entre aficionados a esta actividad son: el Mirador de la Piedra Bola, Volcán de Tequila, Cerro El Chapulín, Cerro La Concha, en las inmediaciones del Río Barra de Navidad y la ruta escénica Puerto Vallarta.

TOMA NOTA

Medidas de seguridad