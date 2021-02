Usan desinformación por pandemia para delinquir en internet

Por redes sociales, la “tapatía” Alessandra Montez contactó a Alejandro. Le ofreció participar en una tanda de 500 pesos semanales. “Ayúdame, por favor. Me quedé sin trabajo por la crisis del coronavirus”.

Le prometió que él sería de los primeros en recibir cinco mil pesos en su cuenta bancaria, pero ante las preguntas de Alejandro se fueron revelando varios engaños: no vivía en Guadalajara, como lo indicaba su perfil, ni se llama Alessandra. Mejor la bloqueó.

Delincuentes aprovechan la desinformación y falta de vigilancia en línea por parte de autoridades para ampliar las modalidades de fraudes en plena pandemia. Tandas, viajes y hasta venta oxígeno son algunos de los timos.

Venta de oxígeno, “coyotes” y hasta tandas, delitos por internet ante crisis

Delincuentes utilizan la desinformación y la falta de vigilancia en internet por parte de las autoridades para ampliar sus modalidades de fraudes contra la población que necesita distintos servicios ante la pandemia, como pruebas para detectar el nuevo coronavirus, la venta de supuestas vacunas y oxígeno, peticiones para entrar a las tandas o los que buscan ser “gestores” ante los trámites estatales o federales.

Por ejemplo, Lucía, quien administra una página en Facebook para deudos del COVID-19, avisó a sus más de 700 contactos que tuvieran cuidado ante los “gestores” que les estaban ofreciendo ayudar con el trámite a cambio de dinero, lo que no está permitido.

O el caso de Alejandro, que en días pasados recibió una propuesta para integrarse a una tanda. Sin que le ofrecieran garantías reales, le pidieron en redes sociales que depositara 500 pesos semanales. “Ayúdame y participa. Me quedé sin trabajo y es una manera de conseguir dinero porque me tocaría el primer número de la tanda”, le insistió Alessandra Montez.

También está el caso de Janet Rodríguez. Cuenta que el mes pasado, en su desesperación por saber si tenía el nuevo coronavirus, contrató un servicio de pruebas a domicilio; es decir, que una persona fue a su casa para aplicarle el test. Y cuando le comunicaron que sus resultados eran negativos, le dio desconfianza que la enfermera le dijera que todas las pruebas que realizaba salían negativas. Pagó mil 200 pesos.

Uno de los trabajadores de la Policía Cibernética de Jalisco, quien evitó proporcionar su nombre, acepta que este tipo de casos son cada vez más frecuentes, ya que las personas deciden denunciar cuando se dan cuenta que los engañaron. Sin embargo, aunque las denuncias se están recibiendo en la Fiscalía de Jalisco, no hay alertas suficientes para la población. Tampoco se concede información sobre las acciones para combatir los fraudes.

Por otro lado, la Secretaría de Salud en el Estado comunicó que es competencia de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) vigilar los casos de pruebas falsas, pero no actualizan los datos sobre las supervisiones.

Frente a las necesidades de la población, delincuentes utilizan internet o las redes sociales para estafar. EL INFORMADOR/F. Atilano

Sin alertas a la población

En enero de este año, Janet Rodríguez pensó que podría tener COVID-19, ya que presentaba dolor de garganta y tos. Cuenta que no sabía qué hacer, hasta que en un buscador encontró la página “Coronavirus Jalisco”.

Explica que en encontró el teléfono de la Secretaría de Salud y del Sistema Radar, pero que le respondieron que no era candidata para la prueba. Como le urgía saber si tenía el nuevo coronavirus, buscó en un laboratorio privado, pero el proceso también era tardado.

Por eso buscó en redes sociales y encontró una página en donde le hacían la prueba de antígenos a domicilio. Venía que la avalaba la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero le dio desconfianza. Entonces llamó otra vez a la línea estatal para preguntarles en qué debía fijarse para saber si la prueba era buena, pero nadie la pudo orientar.

Al final, por la desesperación, se hizo una prueba de anticuerpos con una enfermera que fue a su domicilio. En menos de 20 minutos le dijeron que el resultado fue negativo. “Pero la joven me dijo que todas las pruebas que había hecho eran negativas”. A la fecha no tiene la certeza de que el resultado fuera confiable. Le cobraron mil 200 pesos.

En una revisión realizada por este medio a las páginas de la Fiscalía del Estado, de la Secretaría de Salud y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), se constató que no hay información para alertar a la población sobre estafas.

En la pestaña de la Policía Cibernética, de la página de internet de la Fiscalía, solamente hay recomendaciones generales, con fecha de actualización de 2017. Así como datos de contacto y de peticiones para pláticas de prevención.

En comparación, en la página de la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertan sobre actividades relacionadas con la emergencia sanitaria, como posibles fraudes en compra y renta de oxígenos o supuestas pruebas rápidas del COVID-19. Incluso, alertan sobre las páginas suspendidas.

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomienda acudir a los laboratorios confiables en Jalisco

Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas de la Universidad de Guadalajara.

El especialista Héctor Raúl Pérez Gómez recomienda a la ciudadanía que las pruebas que se realizan en domicilios particulares sean a partir de laboratorios establecidos y confiables, que cuenten con registros sanitarios avalados por la Secretaría de Salud, la Cofepris o Coprisjal.

“Frecuentemente debe venir en el etiquetado externo (es parecido a los fármacos)... casi todos tienen identificados los registros. Lo que no está bien es que sean ofertadas por particulares porque puede ser de calidad, pero no se puede asegurar”.

Acepta que en este tipo de pruebas existe incertidumbre respecto a la calidad, ya que en un establecimiento el personal debe recibir el adecuado adiestramiento para la toma de la muestra.

Y en ese espacio se detalla el protocolo del manejo de la muestra, el tipo de transportador o el medio de transporte; es decir, la sustancia donde se deposita la muestra. “Es para que se conserve la calidad, el tiempo que tarda en tomarse la muestra e iniciarse el proceso. Todo es fundamental y tiene más certidumbre si es un establecimiento con certificación”.

Cuando un particular se anuncia en una página de internet, remarca, tiene que responder de dónde proviene el reactivo, qué calidad tiene o si está certificado.

Y esa persona que realiza la toma y el procedimiento debe estar plenamente calificada para hacerlo, “porque de todo depende un resultado falso o negativo, que genera retraso en el tratamiento e incrementa el riesgo de transmisión”.

Usuarios piden una mejor respuesta de la Policía Cibernética, con la intención de combatir los delitos en internet. SUN

GUÍA

La tanda y la “atractiva”

Hace unos días, Alejandro recibió un mensaje de una mujer “atractiva”, quien lo invitaba para entrar a una tanda. Para ello, debía depositar 500 pesos semanales. Y tendría el privilegio de que cinco mil pesos le llegarían el 5 de abril o el 9 de marzo.

Lo sorprendente es que, aunque Alejandro no conocía a la mujer, ésta le aseguraba que era honesta. “Te llegará el depósito en tu cuenta bancaria. No soy estafadora ni nada por el estilo. Sólo estoy buscando salir adelante porque estoy desempleada”.

Ante las preguntas de Alejandro, la joven también aceptó que no era la persona de la foto en la red social porque era perseguida por su exnovio.

Cuando notó que ya no le respondió, la estafadora le insistió en que aprovechara porque sólo quedaba un número para completar la tanda. Alejandro la bloqueó.

Los “gestores”

Debido a que son lentos los trámites para obtener la ayuda para los deudos por el COVID-19, ciudadanos de todo el país crearon grupos en redes sociales para darse consejos. Pero Lucía alertó sobre personas que buscan datos para estafas o servicios que no son los deseados. Por eso recomendó dar información general y no datos personales, con la finalidad de que estos “gestores” no lucren.

Incluso, dijo, advirtieron que militantes de partidos políticos han buscado hacer uso del grupo para sus fines, lo que no es correcto porque la finalidad de la agrupación solamente es brindar consejos para avanzar en los pasos del programa.

Venta de vacunas

En enero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre dos incidentes de fraudes relacionados con la vacunación contra el COVID-19. Pero tras los rumores de la llegada de biológicos, la Cofepris comunicó el 3 de febrero que la venta de una vacuna a través de las páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia. “En caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca S.A. de C.V., no deberá adquirirla. En México no está autorizada su venta en el sector privado”.

CONTACTOS

Denuncias y enlaces

Policía Cibernética: 33-3668-7900, en la extensión 18041.

Para revisar los laboratorios privados avalados para las pruebas: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/laboratorios-privados-con-pruebas-pcr/

Sistema Radar: 33-3540-3001.

En caso de presentar síntomas relacionados con el COVID-19: 33-3823-3220.

Herramienta para ver listado de laboratorios: https://comed.mx/inicio/laboratorios-covid.

Las tres pruebas

La Secretaría de Salud en Jalisco informó que en la Entidad se aplican tres tipos de pruebas para la detección del nuevo coronavirus: PCR, antígenos y serológicas.

La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo para el diagnóstico de una enfermedad, en este caso del virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

La prueba de antígenos, al igual que la PCR, se realiza mediante un hisopo con el cual se obtiene una muestra nasofaríngea. Los resultados están listos en 15 minutos porque permiten identificar una proteína conocida como “S” o “Spike” del virus SARS-CoV-2. Aunque los resultados de la prueba PCR pueden tardar hasta 72 horas, tienen un nivel de especificidad y certeza mayor.

Mientras que las pruebas serológicas si bien no identifican el ARN del virus como las PCR, sí detectan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre, que es otra manera de conocer si el paciente está o estuvo infectado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante las pruebas serológicas se puede calcular la cantidad de los anticuerpos producidos tras la infección, lo que permite determinar si una persona estuvo infectada previamente con el SARS-CoV-2. “Las pruebas serológicas no se deben utilizar para diagnosticar la infección aguda por SARS-CoV-2, dado que los anticuerpos se desarrollan algunas semanas después de la infección”.

Aunque los resultados de la prueba PCR pueden tardar hasta 72 horas, tienen un nivel de especificidad y certeza mayor. AFP/J. MacDougall

Fallan en comunicación

Un trabajador de la Policía Cibernética del Estado indicó que es muy frecuente recibir reportes de personas que venden servicios médicos a través de páginas falsas o sin información. Explicó que los denunciantes deben tomar las capturas de pantalla de las páginas e imprimirlas. Posteriormente deben acudir a las oficinas de la Fiscalía en la Calle 12 para levantar la denuncia ante el Ministerio Público. “Es en el área de Atención temprana. Se le sacan dos copias a la página para anexar a la denuncia. Y se hace un oficio de petición para investigar si en realidad siguen haciendo este tipo de cosas. Sí se trabaja pese a la pandemia, sólo hay que llegar temprano”, mencionó.

Pero de forma institucional, la dependencia no comunica acciones de prevención ni de supervisión al respecto.

A través de la Unidad de Transparencia, se le solicitó información sobre las denuncias recibidas con relación a las pruebas falsas del nuevo coronavirus, pero contestó que desde el pasado 18 de enero suspendieron los términos, por lo que no labora el área.

Por otro lado, se solicitó información al área de Comunicación Social sobre las recomendaciones para este tipo de casos, así como las acciones para combatir los fraudes (por parte de la Policía Cibernética de la Fiscalía estatal), pero no hubo respuesta a la petición.

Desde el año pasado, el área de Comunicación Social no concede entrevistas con funcionarios.

