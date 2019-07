Uno de cada tres automovilistas deben refrendo vehicular

El año pasado, Ana Márquez recibió un requerimiento de adeudo del refrendo vehicular por parte del Gobierno de Jalisco. La joven de 28 años dice que postergó el pago desde entonces porque tiene muchas deudas; incluso, la última vez que revisó las multas de su automotor en el portal de la Secretaría de Hacienda debía más de tres mil pesos. “Me sorprendió que aumentara tanto.

Sinceramente no he saldado la deuda porque no me alcanza el dinero. Tengo que pagar gasolina y el seguro, y allí se me va mucho dinero; además, mi auto es viejito y cada rato gasto en reparaciones”.

Así como Ana, miles de jaliscienses no han pagado el refrendo durante varios años. La Secretaría de Hacienda informa, vía Transparencia, que registra un millón 301 mil refrendos con más de dos años de adeudo. Según los datos brindados, en la Entidad hay tres millones 999 mil 609 vehículos que deben pagar el refrendo, lo que significa que un tercio no está al corriente.

Aunque se le pidió a la Secretaría de Hacienda información sobre cuáles acciones han realizado contra los morosos, solamente compartió que después de abril había emitido 103 mil 265 requerimientos o multas por no pagar a tiempo. “La emisión de requerimientos es diaria y la cantidad puede ser variable”.

Los jaliscienses tuvieron los primeros tres meses del año para pagar el refrendo con descuento. A partir de abril los contribuyentes son sujetos a las sanciones. De acuerdo con la Secretaría de la Hacienda Pública, el propietario paga 590 pesos más el 1.47% de recargos, así como distintas actualizaciones.

En el caso de Ana, habitante de Zapopan, explica que debe utilizar su vehículo para llevar y recoger a su hijo de la escuela. “Si fuera yo sola me movería en camión, pero imagina estar llevando al niño con todos los útiles, caminando y apretados en el transporte… es sufrir mucho. Sin embargo, espero reunir el dinero para pagar a finales de año el refrendo”.

Destaca que el próximo año será vinculada la verificación vehicular con el refrendo, de acuerdo con las últimas reformas avaladas en el Congreso de Jalisco. El dueño de cada unidad deberá acreditar la verificación para que en la recaudadora se acepte el trámite del refrendo.

Para algunos expertos esta medida podría bajar la recaudación en los primeros meses, por lo que recomiendan tarifas diferenciadas en el refrendo, en las cuales se beneficie a las personas de escasos recursos, indica Adriana Inés Olivares, del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades de la Universidad de Guadalajara.

Los dueños de los vehículos aprovechan los descuentos y evitan las multas con el pronto pago. EL INFORMADOR/Archivo

En seis meses recaudan mil 167 millones por refrendo

Entre enero y junio de 2019, la Secretaría de la Hacienda de Jalisco recaudó mil 167 millones de pesos, tras el pago de dos millones 329 mil refrendos, de acuerdo con datos proporcionados vía Transparencia.

Aunque la cifra ya supera los mil 090 millones de pesos que se recaudaron durante todo 2018, aún no supera los dos millones 416 mil refrendos que se pagaron en 2017.

La Secretaría de la Hacienda especificó que no se había realizado el pago del refrendo de un millón 301 mil vehículos, los cuales suman más de dos años con adeudos.

A través de una ficha, la dependencia agregó que, a partir del vencimiento del pago del refrendo vehicular 2019 (en abril pasado) se han emitido 103 mil 265 requerimientos en el Estado.

Sobre los contribuyentes con más años sin pagar, explica que el sistema arroja que los más antiguos son de 2011.

La autoridad acentúa que se tiene un padrón de tres millones 999 mil 609 unidades. En 2017, el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) informó que en la Entidad había tres millones 605 mil 557 vehículos de motor en circulación.

A principios de año, la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco informó que el costo del refrendo sin recargos fue de 590 pesos. A los propietarios de los vehículos que realizaron su pago en enero se les aplicó un descuento de 10%, y un 5% para febrero y marzo.

La Ley de Ingresos 2019 indica que 30 pesos de la cuota se destinan a la Delegación Jalisco de la Cruz Roja Mexicana y otros 21 pesos para la Casa Hogar Cabañas.

La dependencia indica que los vehículos eléctricos quedan exentos al 100% del refrendo, además de que tampoco pagan por trámites de dotación de placas o el impuesto sobre la adquisición de vehículos usados, esto con el objetivo de motivar su uso, ya que generan un menor daño al medio ambiente. En el caso de los automotores híbridos, se les cobra 50% de la cuota total establecida en estos tres conceptos.

Añaden cuotas para Cruz Roja y Hogar Cabañas

En la pasada administración, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) promovió que en la cuota del refrendo vehicular se incluyera una aportación para la Cruz Roja y el Hogar Cabañas. A partir de 2017 iniciaron con el cobro obligatorio para estas instancias, ya que anteriormente la contribución se realizaba de manera voluntaria. En ese año, se informó que el cobro ayudaría para que la Cruz Roja en Jalisco pudiera adquirir equipo médico y ambulancias para atender las emergencias que se presentan en la Entidad. También se planeó la vinculación para conseguir recursos suficientes y comprar material de curación, medicamentos y combustibles, entre otros insumos. En 2017 recaudaron 45 millones 235 mil pesos.

De acuerdo con personal de la Cruz Roja, anteriormente percibían alrededor de 17 millones de pesos anuales por aportaciones vinculadas al refrendo vehicular. Además, tras la modificación, las instituciones se convirtieron en sujetos obligados para transparentar recursos, de acuerdo con lineamientos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei).

Pese a que se anunció que la cuota del refrendo anual y el holograma para automóviles y motocicletas de este año incluiría una aportación obligatoria de 51 pesos, que se distribuirá en 30 pesos para la Cruz Roja y el resto al Hogar Cabañas, en abril pasado se dio a conocer que los montos que se han recabado continúan siendo insuficientes para que la Delegación Jalisco de la Cruz Roja funcione sin problemas económicos, debido a que necesita al menos 135 millones de pesos anuales.

En 2018, el Gobierno de Jalisco les entregó 45 millones a través del refrendo, y la Cruz Roja obtuvo otros 11 millones de pesos mediante la campaña de colecta, lo que suma 56 millones de pesos. Según explicaron, han bajado las contribuciones de colectas porque mucha gente se confunde y cree que la institución recibe más presupuesto gubernamental.

GUÍA

En 2021 vincularán la verificación

La Secretaría de Medio Ambiente proyecta que en 2020 se pueda vincular el pago de la verificación vehicular a través del refrendo.

La decisión de que entre en vigor hasta ese año es para que los automovilistas tengan la oportunidad de ponerse al corriente durante 2019.

Las sanciones económicas para los que no cumplan con la verificación vehicular entrarán en vigor en enero de 2020.

El titular de la Semadet, Sergio Graf, explicó en junio pasado que cuando tienes un coche afinado ahorras gasolina. Mencionó que el plan de verificación es importante para la Zona Metropolitana de Guadalajara debido al nivel de contaminantes que genera el automóvil, principalmente por las partículas suspendidas PM 2.5, nocivas para la salud.

De acuerdo con el titular de la dependencia, en el próximo mes arrancarían los primeros centros de verificación vehicular en Jalisco, los cuales serán operados por la Agencia Integral para la Regulación de Emisiones (AIRE).

En Jalisco, 1.3 millones de vehículos no tienen el refrendo 2019, por lo que serán sancionados. EL INFORMADOR/Achivo

Descartan regreso de la tenencia

Arturo Herrera, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, remarcó en abril pasado que se analizaba —en conjunto con legisladores— el regreso del cobro de la tenencia para 2020. Además, habló de generalizar el cobro del impuesto predial en todo el país.

El ahora titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justificó que el objetivo era mejorar la recaudación en el país, ya que reinstalar el impuesto de tenencia vehicular —aunado al predial— podría otorgar una recaudación adicional de entre 100 mil y 120 mil millones de pesos.

Sin embargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó de nueva cuenta el impuesto.

“Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos, pero se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos”, afirmó López Obrador.

El pasado 9 de julio, durante el foro “La Reforma fiscal que México necesita”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, se habló de la importancia de una modificación que fortalezca el mercado interno, y que se enfoque en mejorar las capacidades recaudatorias y distributivas.

Una de las conclusiones de Leonardo Lomelí, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue que era importante consolidar el federalismo fiscal a través del fortalecimiento de las capacidades tributarias de las Entidades federativas, y de la revisión de los criterios de asignación de participaciones y aportaciones.

En su presentación indicó que los mecanismos de coordinación deben contemplar también una política de desarrollo regional que permita fijar metas y evaluar resultados. “La rendición de cuentas y la fiscalización debe fortalecerse para garantizar que dé buenos resultados la descentralización del gasto”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomienda tarifas diferenciadas en Jalisco

Adriana Inés Olivares (miembro del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades)

La académica de la Universidad de Guadalajara recomienda que la tarifa del refrendo sea diferenciada según el costo del vehículo, debido a que no percibe el mismo ingreso una persona que usa un automóvil de lujo, que sin problema puede pagar los 590 pesos al año, comparado con un ciudadano que tiene un vehículo viejo, el cual utiliza para solventar necesidades básicas de movilidad.

“Los ingresos de un sector de la población en este momento, con el tema de inflación, no son suficientes. Otra cosa que se puede hacer para la gente que no tiene capacidad económica es que pueda pagar en varias parcialidades, de esa manera se hace menos oneroso”.

Recuerda que, además del refrendo, los contribuyentes están obligados a realizar la verificación, por lo que la afinación es más importante para el dueño de un automóvil de modelo antiguo.

“Que pague menos en refrendo, pero con la obligatoriedad de tener la verificación. Además, los autos nuevos no necesitan verificarse, así se podría equilibrar”.

En ese sentido, considera que sería importante hacer un análisis sobre qué sector de la población es el que no está cumpliendo con la contribución estatal. “Y si tiene que ver con sus ingresos para generar mecanismos de recaudación y facilitar el pago de sus compromisos fiscales. No creo que ayude el hecho de subir las multas o hacer operativos. Sí creo que hay gente desobligada, pero lo veo más como un problema de ingresos”.

Añade que es importante que los Gobiernos informen en qué utilizan el dinero que se recauda por este tipo de contribuciones. “Entonces la gente tiene certeza de que el dinero que paga mejora sus condiciones de movilidad. Que sepamos que el tema tenga una aplicación verificable por los ciudadanos, que haya transparencia en el uso de los recursos”.

demás del refrendo, los contribuyentes están obligados a realizar la verificación, por lo que la afinación es más importante para el dueño de un automóvil de modelo antiguo. EL INFORMADOR/Archivo

“Ojalá ampliaran los descuentos”

Claudia López considera que este año su economía no ha sido la mejor. Por ese motivo se esperó hasta marzo para pagar su refrendo vehicular.

“Ahorita cómo está la situación económica es muy poco el periodo de descuentos. Ojalá los descuentos durarán más tiempo y también la oportunidad de reclamar si el pago no procede”.

La habitante de Guadalajara cuenta que tuvo la mala suerte de que el sistema no detectara el pago que realizó. Explica que, para evitarse filas y traslados, se metió a la página de la Secretaría de Hacienda, imprimió el código y efectuó la transacción en una tienda de conveniencia.

“Después pasaron tres meses, pero no me llegaba el holograma y se me hizo raro. Me metí de nuevo a la página y vi que tenía recargos y gastos de cobranza. Se hizo una cuenta de mil 500 pesos”.

Apunta que reclamó a la tienda de conveniencia, en donde le dijeron que había sido su culpa por dar mal el número. “Pero me fijé y mi documento tenía código de barras. El gerente se dio cuenta que la primera vez marcaba un error, pero a la segunda vez sí pasaba. Entonces me regresó el dinero. Lo malo es que en la recaudadora tuve que pagar todos los recargos”.

La ciudadana indica que en otras ocasiones sí le llegaban los requerimientos, pero que ahora no recibió ningún documento. También lamenta que no pudo reclamar, pese a que los recargos derivaron de un mal servicio en la tienda de conveniencia.

“Casi siempre trato de pagar el refrendo, el problema son las multas de velocidad que luego se juntan. Por ejemplo, en la Base Aérea no hay señalamientos y solamente te permiten ir a 40 kilómetros por hora. Lo hacen por recabar más dinero”.

A principios del año, la Secretaría de la Hacienda precisó que los ciudadanos podían realizar el pago del refrendo en las oficinas recaudatorias metropolitanas y foráneas, en bancos y tiendas de conveniencia. Al pagar el refrendo en las recaudadoras, el contribuyente recibe de inmediato su tarjeta de circulación. Si el contribuyente paga en línea o en tiendas de autoservicio, el documento se le enviará por correo o mediante un sistema de envío confiable, por lo que es importante actualizar los datos del domicilio.

