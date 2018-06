Un Mundial de luz y sombra

El Mundial nunca dejará de sorprendernos. Los favoritos caen, los “débiles” se revelan y donde menos imaginamos se erige alguna nueva figura o se fragua una nueva hazaña. Tras sus primeros 11 días, Rusia 2018 no ha sido la excepción a la regla.

Por todo lo anterior es que aquí te dejamos un resumen de lo más notorio que ha acontecido en tierras mundialistas desde el pasado 14 de junio y hasta este último fin de semana.

LAS FIGURAS

Hirving Lozano

En su primer Mundial, el joven atacante mexicano ya fue pieza medular en los dos triunfos del Tri: gol contra Alemania y asistencia ante Corea.

Javier Hernández

El “Chicharito” hizo historia en el juego contra Corea del Sur, pues su tanto no sólo le valió para marcar su gol 50 con la Selección, sino que esa diana también le valió para igualar a Luis Hernández como el máximo goleador de México en los Mundiales (4).

Felipe Baloy

A pesar de que su Selección (Panamá) está eliminada y ha sido exhibida por Bélgica e Inglaterra, el panameño puede jactarse de haber anotado el primer tanto de su país en los Mundiales.

Toni Kroos

Pese a que en el primer juego ante México no pudo marcar diferencia, el mediocampista le devolvió la vida a Alemania al marcar el gol con el que vencieron a Suecia.

Luka Modric

El mediocampista del Real Madrid fue clave para que Croacia le pasara por encima a Argentina, resultado que los puso como líderes de su grupo.

Keisuke Honda

El delantero del Pachuca le marcó a Senegal y se convirtió en el único japonés que ha marcado en tres Mundiales distintos y en el máximo anotador de su país en Copas del Mundo.

Philippe Coutinho

Las cuentas con el brasileño son simples: dos juegos, dos goles y dos MVP en lo que va del Mundial.

GOLEADORES

NOMBRE PAÍS GOLES Harry Kane Inglaterra 5 Romelu Lukaku Bélgica 4 Cristiano Ronaldo Portugal 4 Denis Cheryshev Rusia 3 Diego Costa Espala 3

SORPRESAS

México

Sí, no es una mentira: tras dos juegos México es el líder en solitario del Grupo F, mismo en el que figuran Alemania, Corea del Sur y Suecia. El Tri sorprendió a propios y extraños derrotando a los dos primeros, pero ahora debe sumar ante los suecos si no quiere complicar su pase.

Rusia

El anfitrión está inspirado y para sorpresa de muchos no sólo ha ganado sus dos primeros juegos, sino que lo ha hecho con autoridad y marcadores que van de lo cómodo a lo holgado. Hoy, ya con el boleto asegurado, los rusos enfrentarán su prueba más dura al medirse a Uruguay por la cima del Grupo A.

Suiza

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovic ya arruinó algunas quinielas con el empate que le sacó a Brasil en su primer juego, pero después de este gran resultado ante uno de los favoritos, el cuadro europeo no se conformó y derrotó a Serbia para acariciar los Octavos de Final.

Senegal

En un grupo donde no partían como favoritos por la presencia de Colombia, Polonia y Japón, los africanos han sorprendido al mundo con un juego vistoso y hoy por hoy comandan su sector junto a los asiáticos.

DECEPCIONES

Argentina

Argentina no camina de la mano de Jorge Sampaoli, pues de seis puntos posibles apenas han conseguido uno y ahora, para avanzar a Octavos, dependen de ganarle sí o sí a Nigeria y que Islandia no dé la sorpresa ante Croacia. Lo segundo parece totalmente viable, lo primero no tanto.

Perú

Tuvieron que pasar 36 años para que Perú volviera a jugar un Mundial, pero esta larga espera no trajo consigo a la buena suerte, pues el cuadro sudamericano ha caído en sus dos juegos y ya no tiene posibilidad alguna de avanzar a los Octavos de Final.

Costa Rica

Hace cuatro años los ticos deslumbraron al mundo al sobrevivir al “grupo de la muerte” y llegar hasta los Cuartos de Final, sin embargo en Rusia no han podido repetir esta hazaña y se encuentran eliminados tras perder sus dos primeros juegos ante Serbia y Brasil.

Polonia

Tuvieron que pasar 12 años para que Polonia volviera a una Copa del Mundo, pero ahora que lo hizo fue para arrastrar la cobija. Ubicados en el puesto ocho del ranking FIFA y en calidad de cabeza de serie, los europeos ya están eliminados tras dos derrotas consecutivas.