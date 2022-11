Luego de que el Congreso de Jalisco dejó sin recursos adicionales para el siguiente año a la Universidad de Guadalajara (UdeG), decenas de miles salieron ayer a las calles para manifestarse contra el Gobierno estatal. La protesta fue inédita, ante los recortes anuales y la falta de presupuesto para nuevos centros universitarios y prepas (para los que se requieren mil 127 millones extra en 2023).

La consigna principal fue contundente: ¡Fuera Alfaro! Los inconformes salieron de cinco frentes distintos. Y desde la rectoría fueron encabezados por autoridades universitarias, como el rector Ricardo Villanueva y el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López. En plaza de la Liberación, Villanueva instó a los estudiantes a tomarse una selfie y subirla a sus redes con la consigna contra el mandatario, en busca de visibilizar las acciones que afectan a la casa de estudios y a los universitarios.

Agregó que se buscará un ejercicio de revocación de mandato desde la Universidad, pues aseguró que no sólo la UdeG está cansada de las acciones del titular del Poder Ejecutivo, sino también la comunidad en general. “Aunque no tenga validez legal, creo que un simulacro de revocación de mandato es una de las ideas que vamos a plantear”.

Por otra parte, indicó que analizan la vía para impugnar el presupuesto 2023 avalado por las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano y aliados. “Nos encantaría que ese presupuesto se caiga, no es posible lo que hicieron: (lo) aprobaron sin tener los tomos, sin las observaciones. Las reservas que hicieron las y los diputados de oposición no las leyeron. Es el presupuesto más burdo, porque le dejaron a la Secretaría de la Hacienda Pública que ellos terminen el presupuesto; claudicaron a favor del Ejecutivo. Es la peor versión”.

Entre alumnos, académicos y padres de familia, advirtió que seguirán marchando.

El rector Ricardo Villanueva encabezó la movilización hasta la Plaza de la Liberación. EL INFORMADOR/A. Camacho

Universitarios también levantan la voz por los jaliscienses en general. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Participaron familias enteras a la movilización para defender la dignidad de la Universidad. EL INFORMADOR/A. Camacho

Miles de jóvenes se las arreglaron para llegar hasta el punto de reunión de la protesta. EL INFORMADOR/A. Camacho

Pese a intento de boicot, miles marchan por la UdeG

Autoridades de la Universidad de Guadalajara denunciaron que el Gobierno de Jalisco intentó boicotear la protesta de ayer, en la que decenas de miles de personas de la comunidad educativa marcharon para exigir un presupuesto justo que permita abrir más espacios para sumar a más de 60 mil 500 estudiantes.

Partieron desde cinco frentes distintos, provenientes de las 12 regiones de Jalisco, hasta llegar a la Plaza de la Liberación, justo afuera del Congreso. Ahí las autoridades de la UdeG compartieron sus inconformidades por no obtener un recurso suficiente pese al aumento de la matrícula, y también porque los diputados decidieron retirar de por vida 36 millones de pesos anuales “ante las marchas emprendidas a lo largo del año”, nombrándole “impuesto a las manifestaciones”.

Con consignas como “no estás solo”, “sin educación no hay futuro”, “vamos UdeG” y con distintos carteles, banderas y lonas, autoridades, académicos y estudiantes brindaron el apoyo al rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, quien encabezó la protesta en el contingente que partió de la rectoría. También marcharon personalidades como el presidente de la FIL, Raúl Padilla; el titular de la Biblioteca Pública del Estado, Trinidad Padilla; la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García y la diputada Mara Robles, además de exrrectores de la casa de estudios.

“Cuando Jalisco y su gobernador nos necesitaban, ahí estuvimos los universitarios. Cuando la Universidad y los universitarios necesitamos al gobernador, nos abandonaste”, compartió el rector Ricardo Villanueva.

El boicot, según denunciaron las autoridades de la UdeG desde temprana hora, se dio en la Zona Metropolitana al detener el servicio del Tren Ligero en sus distintas líneas y del Macrobús, lo cual afectó a la ciudadanía en general, pero no impidió que miles acudieran a manifestarse.

También, dijo, hubo boicot en Mascota, Atenguillo, El Grullo, Unión de Tula, Autlán, Ocotlán, Etzatlán y en otros municipios. “De ese tamaño es el miedo que le tienen a la comunidad universitaria”, dijo Villanueva Lomelí.

Al respecto el gobernador de Jalisco respondió que nada tuvo que ver en algún intento de sabotaje de la protesta, y aseguró que la suspensión de la Línea 1 del Tren Ligero se dio debido a que un automóvil bloqueó las vías, mientras que el servicio de Macrobús en la calzada Independencia se interrumpió por la marcha. “Aquí en este Estado se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero no con dinero público, ese dinero es para poder garantizar que la Universidad cumpla con sus funciones, si se gastan casi 40 millones de pesos para organizar marchas, conciertos y publicar desplegados, pues me parece que está muy difícil poder sostener el discurso de que no les alcanza el dinero”, expresó el mandatario respecto del nuevo recorte.

Líderes universitarios tomaron la palabra en el templete instalado en la plaza de la Liberación para exponer sus argumentos a favor de la casa de estudios. EL INFORMADOR/A. Camacho

Algunos acudieron caracterizados de superhéroes para dar color a la lucha. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Asistieron leones de todas las edades. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Acudió Raúl Padilla y otras autoridades. EL INFORMADOR/A. Camacho

“Es mucha universidad para un Gobierno tan chiquito”

“Esta lucha dejó de ser por los centavos que nos arrebataron, esta lucha es por la dignidad, la autonomía y la justicia”, sentenció el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Lomelí Villanueva, frente a decenas de miles de universitarios manifestándose en la plaza de la Liberación, en contra de la asignación de un presupuesto considerado como deficitario para la máxima casa de estudios.

Afirmó que, pese al madruguete que realizaron los diputados locales para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023, la comunidad universitaria salió a demostrar que no sucumbirá ante el autoritarismo que, aseguró, se ejerce desde el Gobierno del Jalisco y el Congreso del Estado.

“No les importa la imagen ni su trascendencia, ni siquiera le van a importar su plan de gobierno y sus butacas, esta casa de estudios es mucha universidad para un Gobierno tan chiquito (...) en Jalisco existe la UdeG, así que Alfaro, podrás comprar a muchos con dinero pero a la UdeG nunca nos vas a comprar, aquí estamos sin dinero pero con dignidad”, lapidó.

El mitin comenzó al ras de las 12:00 horas del mediodía con la congregación de tres de los cinco contingentes que salieron a protestar ante los recortes efectuados a la UdeG, entre cánticos, gritos y el sol pegado de frente, hubo quienes perdieron la batalla y sucumbieron ante la intensidad del calor, así como la falta de hidratación. Sin embargo, los ánimos no decayeron.

Mientras que la diputada local por el partido Hagamos, Mara Robles Villaseñor, tomó la tribuna para señalar la sumisión en la que sus compañeros legisladores optaron por aprobar el presupuesto para la Universidad de Guadalajara aún con más recortes de lo que ya se habían contemplado desde el Ejecutivo Estatal. Precisó que para este año, la UdeG recibirá tan sólo 20 mil pesos por estudiante de manera anual, al menos nueve mil pesos menos por estudiante en comparación con años anteriores, mientras que se les castigó por realizar ésta y otras manifestaciones en contra de los recortes a la máxima casa de estudios.

Por último, se invitó a los quejosos a continuar la protesta desde las redes sociales, usando el hashtag #FueraAlfaro en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook.

Llegaron estudiantes de todo el Estado para apoyar a la casa de estudios. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Exigieron presupuesto digno para la Universidad, con carteles y consignas. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Ricardo Villanueva dijo que seguirá la lucha por la dignidad de los universitarios. EL INFORMADOR/A. Camacho

Promesa. Zoé García afirmó que impulsará programas de justicia social para los estudiantes. EL INFORMADOR/A. Camacho

Promete Zoé García defender a la UdeG

Al asumir el cargo como primera presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Zoé García Romero prometió defender los recursos para la Casa de estudios. “Vamos a defender a la Universidad cuando sea atacada, los estudiantes necesitamos más recursos para que haya más espacios, para que haya más estudiantes y no signifique a un joven o una niña que se quede estudiar porque no va a tener un espacio”.

Agregó que no permitirán que diputados o el gobernador se sientan dueños del dinero de este Estado. “El dinero de este Estado le pertenece a las y los jaliscienses y se deben de destinar a la salud, la seguridad y la educación”, afirmó.

Durante el evento Zoe García también reiteró su llamado a declarar al gobernador de Jalisco “persona non grata” en la Universidad de Guadalajara.

Agregó que las primeras acciones como dirigente de la FEU será reconstruir los comités regionales, impulsar proyectos como la menstruación digna, salud mental y una unidad de atención y sanción contra la violencia de género en la Universidad.

También buscará realizar gestiones con los Gobiernos municipales para que se incremente la seguridad alrededor de los centros de estudios y con ello se permita disminuir los índices delictivos.

Destacó que se seguirán defendiendo luchas como las que iniciaron en el parque de Huentitán y de los desaparecidos: “Hay muchas luchas que vamos a seguir empujando, unas nuevas más, pero siempre lucharemos por las causas justas en general”, añadió.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, tomó protesta a la nueva dirigencia de la FEU y respaldó a la nueva dirigente.

Cabe mencionar que durante el mitin en plaza de la Liberación, la lideresa estudiantil mencionó que el intento del gobernador de Jalisco “por castigar” a los directivos de la Universidad, terminó siendo un castigo para miles de jóvenes y docentes que día a día acuden a las aulas, así como aquellos que aspiran a convertirse en parte de la familia de los Leones Negros.