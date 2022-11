Congreso de Jalisco eleva impuestos y consuma golpe a la UdeG

Entre críticas y descalificaciones por el acelerado proceso legislativo, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó anoche el presupuesto y la Ley de Ingresos 2023. En total, el gasto se fijó en 158 mil 860 millones de pesos (MDP), lo que implica un aumento de 15.71% en comparación con este año.

Entre los incrementos que pegarán a los bolsillos de los contribuyentes están el alza al Impuesto Sobre Nómina para llegar al 3%, además de aumentos en el refrendo, licencias de conducir y otros derechos considerados en la Ley de Ingresos.

Tan sólo en la recaudación de multas de movilidad y transporte se calculó recaudar 783.3 MDP.

En el presupuesto, las diputadas y diputados consumaron una disminución en la proyección de recursos estatales etiquetados a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y se reasignaron 37 MDP al rubro de infraestructura educativa que ejercerá la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Con ese cambio, el recurso ordinario estatal para la casa de estudios será de seis mil 835 MDP. En la iniciativa original, se había planteado una bolsa de seis mil 872 MDP, monto que se recortó.

Tras la reasignación, la bolsa para infraestructura educativa creció a 272.1 MDP, pero la ejercerá la dependencia referida.

Ante esto, el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, acentuó en redes sociales que “con el albazo, quedó claro que en Jalisco no gobierna la razón sino la ley de la selva”.

“Todo fue una simulación (tras la discusión que se desarrolló el fin de semana pasado en el Congreso), sello de la casa del Gobierno: cambiarlo todo para dejarlo igual (o peor). Lo más triste es que el Legislativo ceda al autoritarismo. Es muy triste que (los diputados) olviden que se deben a la ciudadanía y no a quien habita Casa Jalisco”.

El paquete económico se avaló con 29 votos a favor de MC, Morena, PAN y el Partido Verde; y tres en contra de Hagamos y Futuro. La diputada Mara Robles recriminó que no les permitieron presentar reservas y que limitaron sus facultades al zanjar el debate del tema.

Claudia Salas, legisladora de MC, defendió la aprobación, sostuvo que el ajuste no afecta el presupuesto universitario y comentó que los recursos reasignados se destinarán a la construcción del Centro Universitario de Tlaquepaque.

La UdeG se moviliza hoy

Los emecistas justifican “recorte” a la universidad

Con el argumento de que han usado recursos para organizar marchas y conciertos, la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco justificó el recorte de 37 millones de pesos (MDP) en la propuesta de subsidio estatal para la Universidad de Guadalajara.

La diputada Claudia Salas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, comentó que, a propuesta de las fracciones del PAN, Morena, Partido Verde y la de Movimiento Ciudadano; se consideró el ajuste y pasar esos fondos a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Siop) para que se utilicen en infraestructura educativa.

“Los recursos se van a la Siop, es una petición firmada por el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido Verde Ecologista; lo proponen las cuatro fracciones”, dijo.

En un comunicado, la bancada de Movimiento Ciudadano acusó que el grupo que controla la Universidad ha gastado en campañas, marchas y conciertos. Refieren que en las 196 marchas a Casa Jalisco han implicado costos de 10.1 millones para la movilización de asistentes; además de 1.4 en apoyos a alimentos. Calculan costos millonarios en las manifestaciones masivas del primero de diciembre del 2022 y en la del 26 de mayo pasado. Añaden el gasto de 7.9 millones de pesos que habría costado la organización del festival musical “La Resistencia”.

“Este 23 de noviembre, la Universidad de Guadalajara llevará a cabo la tercera megamarcha llamada Por un Lugar para Todos, en la que se estiman alrededor de 20 mil asistentes la cual implica un gasto extra para la Casa de Estudios de dos millones 350 mil pesos aproximadamente”, refieren en su comunicado.

Según los emecistas, la suma de los gastos generados por la Universidad de Guadalajara alcanza un total de 37 millones 100 mil 607 pesos.

Dan “luz verde” a la Ley Estatal de Ingresos 2023 con aumentos

Con 29 votos a favor y tres en contra, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó la Ley Estatal Ingresos 2023. Lo avalado incluye incrementos en cobros de derechos, aprovechamientos e impuestos a partir del próximo primero de enero. Destacan elementos como el aumento de 23 pesos en el cobro del refrendo vehicular, por lo que los propietarios de automóviles pagarán 734 pesos.

Se mantienen los incentivos por pronto pago, durante enero habría un descuento de 10%, en febrero y marzo, de 5%. Los contribuyentes deberán cubrir como “aportación” 63 pesos adicionales al refrendo, 34 pesos serán para la aportación a la Cruz Roja y 29 para el Hogar Cabañas; quedan exentos de este pago los vehículos eléctricos e híbridos. Se concreta el aumento a 3% la tasa del Impuesto Sobre Nómina de manera gradual, con ajuste de 0.25% en el primer semestre del 2023 y el mismo monto en el segundo semestre. Lo recaudado por esta vía se irá al Fondo para la Infraestructura Educativa.

El trámite de la licencia de conducir para automovilista costará 817 pesos, 25 más que actualmente. Las bancadas de Morena y Hagamos hicieron reservas en diversos artículos con propuestas de modificaciones, pero en todos los casos fueron rechazadas.

Dan más recursos para búsqueda de personas

Luego del señalamiento de familias y activistas que solicitaron incrementar el presupuesto a las dependencias encargadas de la atención a los casos de personas desaparecidas, el Congreso de Jalisco hizo modificaciones a la iniciativa de presupuesto estatal de egresos y amplió 30 millones de pesos (MDP) los fondos destinados a este rubro.

En el caso de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas le aumentaron 15 millones en el rubro de provisiones para erogaciones especiales. A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas le añadieron ocho millones más etiquetados para fortalecimiento. En lo referente a la Comisión para la Búsqueda de Personas le acrecentaron siete MDP.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, presentaron la petición de aumento presupuestal para atender la problemática de los desaparecidos en el Estado, luego de evaluar la iniciativa presentada por el Gobierno estatal que consideraron no preveía los fondos suficientes para dar una respuesta integral a las víctimas y garantizar los derechos humanos.

Aunque también solicitaron ampliar los fondos del Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses, esta dependencia no tuvo ajuste. Los activistas también habían planteado la necesidad de una partida presupuestal específica para la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, punto que no fue considerado en lo avalado por los legisladores.

SABER MÁS

Aunque la fecha límite para la aprobación del paquete económico estatal es el 15 de diciembre, para el proyecto de gasto 2023 el Poder Legislativo adelantó su aprobación como no había sucedido en los últimos años.

Diputados de Hagamos, PRI y Futuro reclamaron la rapidez con que MC y sus aliados aprobaron el presupuesto. EL INFORMADOR/R. Rivas

Recriminan “madruguete” en aprobación

Tras señalar su molestia por la prisa en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 2023, la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco abandonó la sesión del pleno en la que se presentaron los dictámenes, no participaron en la discusión y votación del tema.

El coordinador priista, Hugo Contreras Zepeda, criticó el proceso y que la mayoría de los legisladores haya apoyado aprobar el presupuesto por la vía rápida.

Contreras Zepeda afirmó que su fracción no es parte del conflicto entre el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara, dijo que no está a favor de ninguno de los lados; pero subrayó que no están de acuerdo con las formas y que no se respete la autonomía del Poder Legislativo estatal.

La diputada priista, Hortensia Noroña Quezada, vocal de la Comisión Legislativa de Hacienda, recriminó que no les dieron ni una hora para revisar el dictamen. Lamentó que Movimiento Ciudadano y PAN repliquen el mayoriteo que aplica Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, lamentó que no hubiera disposición de los grupos mayoritarios ni para dar tiempo a que se desarrollara el trámite legislativo ordinario, aunque tienen como fecha límite el 15 de diciembre. Sostuvo que el madruguete pretende acallar la manifestación de universitarios programada para este miércoles.

Por su parte, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, se sumó a las críticas por la premura del proceso para votar el paquete económico estatal.

La legisladora recordó que había peticiones para realizar mesas técnicas y analizar las peticiones presupuestales de familias de los desaparecidos.

PARA SABER

Avanzan leyes de ingresos de municipios

En sesión extraordinaria del Poder Legislativo estatal, diputados locales aprobaron las Leyes de Ingresos de los 125 municipios, con las proyecciones de recaudación de ingresos considerados por los ayuntamientos. En los dictámenes de Guadalajara y Zapopan, la fracción de Morena propuso ajustes en temas como el cobro a las empresas cableras para soterrar el cableado; no prosperó ningún cambio.