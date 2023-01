Tras las presiones de organizaciones civiles, autoridades y políticos, ayer salieron de la cárcel los tres universitarios Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Rojas, acusados por el “despojo” de un predio en Huentitán donde se construye un complejo inmobiliario.

Luego de seis días en prisión preventiva, dejaron Puente Grande y agradecieron a toda la población que los apoyó, pero fueron vinculados y seguirán el proceso en libertad. Deben sujetarse a la medida cautelar para la firma periódica y no acercarse al predio en conflicto.

“No nos liberó el Estado, nos liberó la gente que luchó en la calle, que alzó la voz… estoy muy agradecido”, expresó Javier Armenta, exlíder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), quien aseguró que no se emitirá ninguna disculpa pública a la empresa que los denunció, reconociendo que la protesta en el predio había sido un error. “Pero bajo ninguna circunstancia es un error defender lo que el Gobierno no defiende”.

El rector Ricardo Villanueva apuntó que esta acción representa el fruto de la lucha y resistencia por parte de la comunidad estudiantil, así como las organizaciones civiles, partidos políticos y la sociedad en general que se sumaron a la causa. “No hay nada que festejar porque esto nunca debió de suceder, pero de corazón, gracias. Viví un momento de frustración de no creer el nivel tan bajo de la política en Jalisco. Debemos estar alertas porque esto fue un mensaje político a la UdeG y a los activistas. Fue algo que el gobernador nunca debió hacer y hasta que no se nos regrese la tranquilidad y que venga la concordia y acuerdos en Jalisco, pido que no levantemos el Estado de emergencia”.

Según el abogado de la UdeG, Juan Carlos Guerrero, se apelará la vinculación a proceso determinada por el juez Felipe de Jesús Rivera y se interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura porque “este encarcelamiento fue mandado desde Casa Jalisco”.

Miembros de la comunidad universitaria acamparon durante seis días afuera de Casa Jalisco a manera de protesta por la detención de los estudiantes.

Levantan campamento tras liberación de estudiantes

Luego de que los tres jóvenes universitarios, Javier Armenta, Iván Ilich Cisneros y José Rojas Umanzor quedaran libres y ahora enfrenten su proceso penal fuera de prisión, el rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, informó que el campamento instalado afuera de Casa Jalisco a manera de presión será retirado. “Inmediatamente se retira el plantón. Lo que exigimos era su libertad para llevar un proceso y sí se logró. Era el único requisito que nosotros teníamos para retirarnos de Casa Jalisco y nos vamos el día de hoy”, dijo el rector al salir de la audiencia.

De inmediato, tanto el rector, como los jóvenes y funcionariado que acudió a Puente Grande, se dirigieron a Casa Jalisco para dar término a la sesión del Consejo General Universitario iniciada esta mañana a las 8:00 horas, tras haber sido pausada el pasado viernes para analizar las acciones a emprender en el caso. “¡Aquí está su manada!” se escuchó entre aplausos, porras y música cuando llegaron al campamento.

Pese a que las casas de campaña y toldos fueron retirados, Villanueva Lomelí aseveró que el Estado de emergencia de la UdeG se mantendrá, pues “esto seguirá generando suspicacia e incertidumbre”.

“Yo viví un momento de frustración de no creer el nivel tan bajo de la política en Jalisco. Debemos estar alertas porque esto fue un mensaje político a la UdeG y a los activistas. Esto rebasó todas las barreras de lo permitido. Fue algo que el gobernador nunca debió hacer y hasta que no se nos regrese la tranquilidad y que venga la concordia y acuerdos en Jalisco”, señaló el rector durante su intervención.

Los tres jóvenes agradecieron a la comunidad estudiantil que les estuvo apoyando, incluyendo no sólo al alumnado, sino también al personal docente y académico y sin dejar de lado a la sociedad civil organizada, pues dijeron, fueron parte fundamental de la lucha.

Por su parte, el abogado general de la UdeG, Juan Carlos Guerrero, recordó que el juez consideró la detención preventiva oficiosa al estimar que los jóvenes portaron armas durante sus protestas, lo que fue señalado por cinco testigos de la parte acusadora que no estuvieron presentes en el momento en el que se había cometido el presunto delito.

Además, detalló que un guardia que estuvo presente durante el desalojo del campamento mencionó que los estudiantes no contaban con las armas que mencionan los MP.

“Ese señor, con altísimo valor civil, fue y declaró que era falso que los estudiantes estuvieran armados. Esa declaración de ese ciudadano valiente ayudó a que se desestimaran los testimonios fabricados por la Fiscalía del Estado el día del evento”, dijo Guerrero Fausto.

Falta de criterio y sensibilidad del juez: Hagamos

El presidente del partido Hagamos, Ernesto Gutiérrez Guízar, lamentó la determinación del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos de vincular a proceso a tres estudiantes universitarios que, a pesar de llevar su proceso en libertad, están imputados por supuesto despojo, pero criminalizados por manifestarse pacíficamente y defender un parque. “Esta determinación habla de la falta de sensibilidad del juzgador, que ha sido señalado de mantener un conflicto de intereses con el gobernador del estado y actores de Movimiento Ciudadano y el rechazo a cientos de voces que exigieron que se deje de criminalizar la protesta social”, apuntó. Recalcó el dirigente estatal que hoy en Jalisco inicia un estado de alerta en que cualquier persona que defienda una causa justa y que exija a su gobierno mejores condiciones pueda ser presa de una persecución política. “Las y los jaliscienses somos rehenes”, subrayó.

El extitular de la FEU, Javier Armenta (centro), y los estudiantes Iván Ilich Cisneros (derecha) y José Rojas se mostraron alegres tras salir de la cárcel luego de estar casi una semana en prisión preventiva. EL INFORMADOR/A. Camacho

Frases

«Hoy lo sentí en la sangre, después de seis días en la penal por un gobernador sin escrúpulos, salgo y veo a todas las personas que nos estaban apoyando».

Iván Ilich Cisneros, estudiante.

«Estamos aquí en libertad gracias a cada una de las y los universitarios que desde el jueves estuvieron con mucha valentía alzando la voz».

Javier Armenta, estudiante.

«Gracias a ustedes hoy estamos libres, gracias a las ciudadanas y los ciudadanos. Con la UdeG todo, sin la Universidad nada, los quiero».

José Rojas, estudiante.

«Debemos estar alertas porque esto fue un mensaje político a la UdeG y a los activistas. Esto rebasó todas las barreras de lo permitido».

Ricardo Villanueva, rector de la UdeG.

“Son ciudadanos ejemplares”, presume Ricardo Villanueva

El rector general describió a Javier, Iván Ilich y a José Alexis como universitarios y ciudadanos ejemplares, y pidió al Consejo General Universitario avalar que los tres estudiantes compartieran su testimonio durante la sesión afuera de Casa Jalisco.

Javier Armenta agradeció el apoyo del Colectivo Únete Huentitán, quienes fueron perseguidos por la policía de Guadalajara porque pintaban las paredes exigiendo su liberación. “La justicia desafortunadamente se negocia en Jalisco, pero existe, y muchas gracias”, declaró.

Detalló que es lamentable que los ministerios públicos (MP) persigan a quienes piensen diferente del Gobierno. “Hay presos políticos que no tienen la oportunidad de pertenecer a esta comunidad”, y exhortó a salir a pedir justicia por quienes son víctimas.

“El parque me llenó de sueños de creer que podemos desafiar a los poderosos cuando se tiene sed y hambre. La UdeG está del lado correcto de la historia. La universidad es esperanza, es amor y es lucha”, concluyó Armenta.

Reluce la verdad en audiencia

Juan Carlos Guerrero Fausto, Abogado General de la UdeG, dio a conocer que el juez consideró la detención preventiva oficiosa al estimar que los jóvenes portaron armas durante sus protestas, lo que fue señalado por cinco testigos de la parte acusadora que no estuvieron presentes en el momento en el que se había cometido el presunto delito.

Sin embargo, sí fueron vinculados a proceso, pero eso no implica que sean señalados, fichados o que quede algún tipo de antecedente: “Este proceso continúa y seguiremos defendiendo a los jóvenes”.

“Un juez de distrito concedió la suspensión de la prisión preventiva oficiosa porque estimó que no había elementos para que se quedaran en el penal, porque ni el MP ni el juez acreditaron que estuvieran armados”, puntualizó el Abogado General.

Son muchachos sanos: Antonio Pérez Juárez

Que los tres estudiantes universitarios, Javier Armenta, Ilich Cisneros y José Rojas Umanzor, se encontraron tranquilos en todo momento y en buen estado de salud, aseguró ayer el director general del Sistema de Reinserción Social del Estado de Jalisco, Antonio Pérez Juárez.

“Desde que fueron ingresados yo personalmente estuve al tanto para que fueran trasladados a un área en donde no hay necesidad, si es que no lo desea la persona, de tener contacto con el resto de la población (penitenciaria). El único privilegio que tenían era que si querían estar en un lado lo podían hacer”, explicó respecto de la estancia de los tres universitarios en prisión preventiva.

Se trató en todo momento, añadió, de un área salubre y con atención médica, comunicación y ventilación, en apego estricto a los derechos humanos de las personas que enfrentan algún proceso penal.

Añadió que son “muchachos sanos” que desde su ingreso buscaron conocer sobre su alimentación y sobre la posibilidad de hacer ejercicio físico, lo cual se les permite no solo a ellos, sino al resto de los internos en Prisión Preventiva.

Respecto del caso, señaló que, si bien no era de su injerencia, como abogado penalista consideraba que el juzgador debía poner todos los elementos en la balanza para evaluar si los jóvenes son o no vinculados a proceso, valorando la situación según las pruebas presentadas.

Por último, dijo, se permitió en todo momento el ingreso de los superiores de los jóvenes, así como de sus familiares y compañeros y compañeras, quienes en todo momento estuvieron al pendiente de ellos y de sus necesidades.

El rector Ricardo Villanueva felicitó a los estudiantes liberados, aunque lamentó la represión del Gobierno estatal.

Gobierno de Jalisco, Estado fallido y represor

Como un Estado fallido y de represión, es como la presidenta de la Universidad de Guadalajara, Zoe García, describió a la actual administración del Gobierno de Jalisco durante el cierre de sesión del Consejo General Universitario llevada a cabo este martes en Casa Jalisco, y con la cual culminó el plantón instalado ahí mismo desde el pasado jueves.

La joven presidenta recalcó que esto es sólo el inicio de la lucha estudiantil, porque continuarán sus causas por el interés colectivo de la sociedad.

“Tenemos que seguir juntas y juntos, no sólo la comunidad; ellos salieron porque toda la sociedad alzamos la voz frente a las injusticias”, recalcó, y describió a la administración de Enrique Alfaro como un estado fallido y represor.

En Puente Grande, Jalisco, Zoé García agradeció a toda la comunidad de la Federación Estudiantil que estuvo apoyando en todo momento a los tres jóvenes, así como a los organismos civiles, la sociedad en general, y al Gobierno Federal por haber cumplido su palabra de mantenerse vigilante del proceso a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, sin embargo, la liberación de los jóvenes no significa el fin de este tema.

“Hoy no es un día para celebrar, no es una victoria, no lo podemos definir ni cerca como una victoria, ni vamos a lanzar campanas al vuelo porque a nuestros compañeros se les violentaron sus derechos humanos, se violentó el proceso, se fabricaron pruebas, y las y los estudiantes estamos sumamente molestos y molestas del precedente que sienta el Gobernador de nuestro Estado”, expresó, Zoé García.