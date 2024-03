A pesar de que Jalisco es una de las Entidades con más santuarios religiosos en México, aún es necesario fortalecer la colaboración entre autoridades de turismo y cultura para potenciar esos espacios y generar infraestructura y servicios suficientes para dar cobertura a los visitantes en localidades grandes y pequeñas.

Además de visitar recintos religiosos en municipios como Talpa de Allende o San Juan de los Lagos, los turistas también pueden optar por alternativas que no requieren hospedaje ante la falta de infraestructura turística, consideró Rogelio Martínez Cárdenas, investigador del Departamento de Estudios Organizacionales, del Centro Universitario de los Altos, de la Universidad de Guadalajara.

“El turismo religioso es un fenómeno muy importante porque tiene varios espacios relevantes a nivel nacional; en este caso, por motivo de Semana Santa, el santuario que recibe más visitantes es el de Talpa”, explicó.

Existen casos en el Área Metropolitana de Guadalajara como la Judea de San Martín de las Flores, donde a pesar de que los turistas podrían no requerir hospedaje, sí representan una derrama económica para estas localidades, debido a los consumos que realizan en el sitio, añadió.

“Estas festividades tienen la característica de detonar las economías locales, y aunque no es una derrama importante la que se genera, el volumen de gente que asiste hace que sea una actividad relativamente importante para las comunidades”, abundó. Sin embargo, lamentó que el turismo religioso no sea tomado en cuenta como otros sectores debido a que representa un ingreso menor por visitante, aunque tiene potencial debido al volumen de turistas que llegan a recintos religiosos.

“Cada vez va más gente como una forma de encontrar espacios donde movilizarse; además de que estos sitios le permiten salir a la gente que no tiene una gran capacidad económica para sitios caros como la playa en estas temporadas”, externó.

El investigador refirió que el Estado mantiene distancia con los temas religiosos, por lo que promover el turismo de esta índole podría ser confundido con promover prácticas relacionadas con la religión. “Es mínimo el trabajo que se hace, comparado con el que se hace con otros nichos de turismo”, consideró.

Respecto a la inseguridad, Martínez Cárdenas dijo que no se trata de un factor que influya en los visitantes, y mencionó que los turistas religiosos suelen ser más tolerantes con la calidad de los servicios al considerarlos como un “sacrificio” ofrecido como parte de su fe.

“Al no tener una infraestructura turística no podemos ofrecerle un servicio de calidad al turista extranjero, que no viene con esta actitud, por lo que viene esperando un buen servicio”, acotó.

Exhortó a las autoridades a hacer trabajo en equipo con el sector religioso para detonar el turismo, no sólo mediante infraestructura, sino también con la promoción de actividades, el rescate de tradiciones y el cuidado del patrimonio tangible e intangible.

Amplia oferta en la ciudad

Durante los días de Semana Santa, en Jalisco y en su AMG se llevarán a cabo diferentes actividades religiosas para disfrutar del patrimonio arquitectónico y cultural, informó José Alfredo Alcántar Gutiérrez, Director del Instituto sobre Centros Históricos, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

Mencionó que visitar las cruces atriales son una opción en espacios al aire libre y puso como ejemplo el barrio de Analco, en Guadalajara, donde es posible apreciar una cruz atrial con elementos ornamentales que tuvo participación de grupos indígenas.

“Hay otras más como en el caso de San Juan de Ocotán o Mezquitán, y en la zona de Tlajomulco también vamos a encontrar otras cruces atriales, en Santa Cruz de las Flores o Cajititlán”, detalló.

En el Santuario de Guadalupe de Guadalajara y en la Catedral Metropolitana se podrán observar altares dedicados a la crucifixión de Jesucristo, así como en la Iglesia de San Agustín, en el Centro Histórico tapatío.

La tradición de los Cristos tendidos también será una de las actividades de Semana Santa en los municipios de Tlajomulco, Etzatlán y San Martín Hidalgo, aseveró el académico.

Protección Civil arranca operativo en el Estado

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco desplegó 288 oficiales operativos en los centros turísticos del Estado, especialmente en las Costas Sur y Norte, así como en Tapalpa y Mazamitla, como parte del operativo vacacional de Semana Santa 2024.

Dicho operativo comprenderá del 22 de marzo al 7 de abril, aunado a ello, desde hace algunos días, bomberos estatales en coordinación con autoridades municipales realizaron recorridos de prevención y vigilancia en la Ruta del Peregrino en Talpa de Allende por la Romería a la Virgen del Rosario.

Protección Civil de Jalisco destinará vehículos todo terreno para vigilar principalmente zonas como El Nevado de Colima, Tapalpa, Mazamitla y la Ruta del Peregrino, mientras que los de ataque ligero y rescate urbano estarán en carreteras, así como lanchas para las costas y apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Fénix, en caso de se requiera.

Numeralia

34.5 millones de visitantes recibió Jalisco en 2023.

30.9 millones de turistas nacionales.

3.6 millones de turistas extranjeros.

78,072 millones de pesos fue la derrama económica por concepto de turismo.

12.4% más en afluencia turística, comparación con 2022.

6% más en derrama económica en comparación con 2022.

4.3% creció la ocupación hotelera con respecto a 2022.

71% de ocupación promedio hotelera registró Puerto Vallarta.

57% de ocupación promedio hotelera registró Guadalajara.

Fuente: Secretaría de Turismo de Jalisco

Vacaciones de Semana Santa influyen en el repunte de la inflación en México

Las vacaciones de Semana Santa incidieron en el repunte de la inflación durante la primera quincena de marzo, hasta una tasa de 4.48 %, aunque esto no sorprendió al mercado, que ya anticipaba este efecto estacional, según indicaron analistas económicos.

El área de Estudios Económicos del Grupo CitiBanamex, que encabeza Iván Arias, apuntó que: “las compras previas a la temporada de Semana Santa llevaron el peso sobre este incremento”, aunque dijeron que “estuvo en línea” con las estimaciones.

“Los aumentos estacionales en los servicios relacionados con el turismo, así como los aumentos en algunos agropecuarios, explican la mayor parte del aumento quincenal”, añadió el reporte.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó que la tasa anual de la inflación subió a 4.48 % en los primeros 15 días de marzo, por encima del 4.4% de todo febrero, con lo que rompió con tres quincenas de caída.

La directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller, señaló que la inflación actual es “la mayor tasa anual es de 4.87% y tiene registro desde la segunda quincena de enero”.

“El repunte en la inflación se debió a los servicios, en específico de vivienda y otros servicios dentro del componente subyacente. Cabe mencionar que este repunte ya se esperaba, debido a un efecto estacional previo a la Semana Santa”, indicó en un análisis.

Además, mencionó que la inflación quincenal se ubicó en 0.27%, ligeramente superior a las expectativas del mercado, y también la mayor inflación quincenal desde la segunda quincena del año, de 0.32 por ciento.

“Destaca que, para una quincena igual, es la mayor inflación desde 2022 (0.48%)”, abundó la especialista.

En su análisis, la casa de bolsa Finamex resaltó que el avance en la inflación, aún lejos de la tasa objetivo de 3% del Banco de México (Banxico), fue por genéricos como el pollo, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete, la lechuga y col, y la vivienda propia.

Finamex consideró que, “en términos generales, los datos de hoy no son positivos”.

“A pesar de que los precios de las mercancías se han comportado sorpresivamente bien y, en esta ocasión, el componente no subyacente ayudó a mantener la inflación general controlada, las presiones en los precios de los servicios no ceden”, subrayó.

Mencionó que esto refuerza su expectativa de que el banco central mexicano ponga una pausa a los recortes en la tasa de interés en su próxima decisión de mayo, tras su primer recorte este jueves de 25 puntos base hasta un 11% luego de un año de estar en su máximo nivel.

EFE

Desde ayer se observa un alto movimiento de pasajeros en las distintas centrales de autobuses del país. EL UNIVERSAL

Más de 68 mil personas visitaron zonas arqueológicas

Más de 68 mil personas visitaron distintas zonas arqueológicas de México con motivo de la entrada de la primavera, siendo Chichén Itzá, una de las maravillas del mundo, la de mayor afluencia, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah).

El instituto perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno detalló en un comunicado que este número de visitas a los sitios arqueológicos se registraron entre miércoles y jueves.

Como parte del denominado operativo “Equinoccio de Primavera 2024”, el Inah indicó que las zonas arqueológicas con mayor afluencia fueron Chichén Itzá, en Yucatán, y Teotihuacán, en el Estado de México, con 14 mil 727 y nueve mil 587 asistentes, respectivamente.

Le siguió Las Labradas, en Sinaloa, donde confluyeron tres mil 428; Tulum, en Quintana Roo, con dos mil 947; y Calixtlahuaca, en el Estado de México, con dos mil 904 personas.

En tanto, el Inah apuntó que en Monte Albán, Oaxaca, acudieron dos mil 240 turistas, y en El Tajín, en Veracruz, dos mil 145 visitantes.

Otros sitios prehispánicos que resaltaron entre las preferencias de los observadores del equinoccio fueron Cholula, en Puebla, Uxmal, en Yucatán, y Palenque, en Chiapas.

Para ordenar la visita masiva de los asistentes a los sitios patrimoniales, la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano aplica el “Equinoccio de Primavera 2024”' en conjunto con autoridades estatales y municipales, así como de la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad pública y de protección civil para garantizar la integridad de las personas y preservar los monumentos arqueológicos.

EFE

