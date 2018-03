Tuneladora cumple un año de retraso

Las obras correspondientes al túnel de la Línea 3 del Tren Ligero debieron concluir hace un año. Sin embargo, los trabajos siguen en proceso y, en el caso de la perforación que realiza la tuneladora “La Tapatía” desde el 6 de junio de 2016, están pendientes 600 metros.

“El inicio de los trabajos se efectuará el 29 de agosto de 2014 y se concluirá a más tardar el día 1 de marzo de 2017, de conformidad con el programa de ejecución”, establece el contrato original firmado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la empresa ganadora de la licitación.

El documento estipula la construcción del túnel, el pozo de ataque de la tuneladora, trincheras de acceso y salida, cinco estaciones subterráneas y el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM).

El monto pactado el 28 de agosto de 2014 ascendió a más de cuatro mil 14 millones de pesos para la realización de las obras mencionadas.

Con relación a la tuneladora, que excavará cuatro mil de los cinco mil 400 metros que comprenderá la parte subterránea de la obra, que irá desde La Normal hasta la Plaza de la Bandera, el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, aseguró que la máquina está en operación y en este momento tiene pendientes alrededor de 600 metros para completar la parte que le corresponde.

En diciembre pasado, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que “La Tapatía” estaba a 800 metros de concluir las labores, que terminarían este marzo, de modo que permitieran realizar en abril las pruebas con los trenes.

Sin embargo, la máquina ha suspendido sus actividades en diversas ocasiones. Uno de los periodos más prolongados se registró durante el año pasado, cuando paró por alrededor de dos meses y medio en avenida Revolución a la altura de Corona con el objetivo de cambiar herramientas para su ingreso en terreno rocoso. El proceso se retrasó debido a la presencia de grandes cantidades de agua y lodo en la zona.

En el arranque de las obras de la Línea 3, en agosto de 2014, se anunció que se invertirían 17 mil 692 millones de pesos, pero en la última actualización las autoridades admitieron que el monto superará los 24 mil millones de pesos. De acuerdo con funcionarios estatales y federales, el avance general es de 92 por ciento.

La Línea 3 constará de 21.5 kilómetros y pasará por los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Moverá a 233 mil viajeros al día.

Este medio buscó una entrevista con la SCT, pero hasta anoche no hubo respuesta.

La tuneladora debió comenzar a operar en 2015 y excavar entre 12 y 14 metros al día, pero se echó a andar en junio de 2016 y ha avanzado 5.3 metros por jornada. EL INFORMADOR/Archivo

Avance diario de “La Tapatía” se queda corto ante proyección

El avance diario de la tuneladora “La Tapatía”, que se encarga de construir el conducto subterráneo por el que pasarán los vagones de la Línea 3 del Tren Ligero, está muy lejos de lo que proyectaron las autoridades.

El 6 de junio de 2016, cuando inició operaciones tras un retraso de cinco meses (se preveía que comenzara a finales de 2015), se resaltó que perforaría entre 12 y 14 metros al día en promedio.

Sin embargo, hasta hoy, fecha en la que se cumple un año de que debieron de terminarse las obras de esta máquina, de acuerdo con el contrato inicial, que debe recorrer cuatro mil metros de los cinco mil 400 que comprenderá el túnel que irá desde La Normal hasta la Plaza de la Bandera, se encuentra a 600 metros de concluir, según el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara. Es decir, su avance es de 5.3 metros por jornada en promedio.

El 8 de junio de 2017, este medio de comunicación publicó que “La Tapatía” estuvo parada 121 días durante su primer año por diversas causas: mantenimiento, inspección y cambio de herramientas de corte. En ese entonces el Siteur afirmó que iba en tiempo.

También se destacó que en los mil 600 metros pendientes se avanzaría con más lentitud por tratarse de material rocoso. Se indicó que esta situación se compensaría con la reducción de paradas y de puntos de inspección.

“Creemos que lo que sigue es más fácil. Hay menos inmuebles de valor relevante, que hay que preocuparnos por ellos. Sin embargo, hay que estar atentos de todo el trazo siempre”, agregó Guadalajara en esa fecha.

Pero los contratiempos continuaron. El 14 de diciembre pasado, el gobernador Aristóteles Sandoval explicó que los trabajos de la tuneladora se retrasaron un mes por la afectación de una pieza que forma parte del cabezal y que se tuvo que traer desde Europa.

La tuneladora mide 120 metros de largo y 11.5 metros de diámetro. Pesa más de dos mil toneladas y es de la marca Herrenkencht Ibérica S.A., modelo EPB 11.520mm. EL INFORMADOR/Archivo

Consideran que túnel de la L3 no estará listo este año

Aunque autoridades estatales y federales reportan un avance general de 92% en las obras de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, Armando Brenez, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, consideró que la parte del túnel no logrará estar lista en esta anualidad, sino hasta 2019; alcanzarán a terminarse este 2018 sólo las partes elevadas de los viaducto 1 y 2.

“El problema ha sido todo lo que va subterráneo, no creo que llegue al 100%, creo que va a tener que pasarse para la siguiente administración, para que se termine en ese periodo”, dijo.

El representante de los ingenieros pidió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsable de la obra, que explique las razones de los retrasos.

Asimismo, señaló que una de las causas del retraso de los trabajos fue la falta de un proyecto ejecutivo de inicio, eso provocó que en las obras que originalmente se anunció se invertirían 17 mil 692 millones de pesos, se moviera a la alza para ubicarse en más de 24 mil millones de pesos.

“Al no tener un proyecto ejecutivo pasa esto que está sucediendo, no es que la obra tenga un sobrecosto por el tiempo. Al no tener un presupuesto con todas las dificultades y volumetrías que en su momento se debieron haber contemplado desde el inicio, pasa esto”, señaló Brenez.

Comentó que solicitarán a las autoridades que les permitan visitar las obras subterráneas, la parte donde está en operación la tuneladora que se localiza en avenida Revolución.

Sin uso de explosivos

El año pasado el Ayuntamiento de Guadalajara no autorizó el uso de explosivos solicitados por un par de empresas, los cuales se utilizarían en obras del túnel de Línea 3 del Tren Ligero; nadie más se presentó posteriormente para realizar un trámite de ese tipo, informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos del municipio.

“El Gobierno de Guadalajara no autorizará uso de explosivos para la construcción del túnel de la Línea 3, y tampoco permitirá que se ponga en riesgo la seguridad y tranquilidad de los tapatíos”, subrayó el entonces secretario general del municipio, Enrique Ibarra Pedroza.

Respecto al uso de explosivos en las obras de la Línea 3, el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindaron de las solicitudes presentadas por particulares ante el Gobierno municipal.

Aclararon: “En ningún momento hemos presentado alguna petición o trámite para hacer uso de dichas herramientas durante el proceso de construcción del túnel y no existe relación contractual con ninguna empresa dedicada a estos fines”.

La SCT prevé terminar 11 obras este año en Jalisco

El pasado 9 de enero, este medio de comunicación publicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé concluir 11 obras en Jalisco este año. La inversión es de 30 mil 550 millones de pesos.

De acuerdo con el Balance de Obras 2013-2018, elaborado por la Dirección General Adjunta de Planeación y Desarrollo de Centros de la dependencia federal, destacan la Línea 3 del Tren Ligero, con un costo de 24 mil 418 millones de pesos, y los 165 kilómetros de la Autopista Guadalajara-Colima, para la cual se desembolsarán dos mil 798 millones de pesos. Según el documento, ambas serán terminadas en agosto.

Sin embargo, en el reporte, cuya última actualización es de septiembre de 2017, se especifica que también se consumará, en septiembre de 2018, la adquisición de terrenos para la segunda pista del Aeropuerto tapatío. En esta compra se destinarán dos mil 256 millones de pesos.

Durante la entrega del Macrolibramiento por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Daniel Curiel, pidió al Mandatario avanzar en la ampliación de la central aérea tapatía en lo que resta de la administración.

Otros proyectos que forman parte del listado son el arranque de los trabajos del tramo corto del ferrocarril Aguascalientes-Guadalajara, la ampliación del aeropuerto de Puerto Vallarta, la construcción de muelles para la operación de embarcaciones turísticas en puertos de la Entidad y otro tipo de intervenciones como la extensión de bandas de atraque.

El resto lo completan las labores en las carreteras federales como Jala-Puerto Vallarta y Libramiento, Acatlán-Ciudad Guzmán (tramo Acatlán-Crucero a Tapalpa), el entronque Ameca-Tequila y el paso superior vehicular en La Primavera. Estas acciones sumarán 122.2 kilómetros a la red de estas vías en el Estado.