Trump arremete contra el socialismo en discurso ante conservadores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su país "nunca será socialista", una doctrina que aseguró que la oposición demócrata está adoptando, y reiteró sus críticas hacia la investigación de la llamada trama rusa.

"El socialismo no es sobre el medioambiente, no es sobre la Justicia, no es sobre la virtud, es sobre el poder de la clase gobernante"

"El socialismo no es sobre el medioambiente, no es sobre la Justicia, no es sobre la virtud, es sobre el poder de la clase gobernante, miren lo que pasa en Venezuela y en otros sitios", dijo el mandatario en un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que se desarrolla en National Harbor (Maryland), en las afueras de Hollywood.

"Estamos aquí porque el futuro no pertenece a aquellos que creen en el socialismo", indicó Trump, quien agregó que "el futuro pertenece a aquellos que creen en la libertad, EU nunca será un país socialista".

En ese sentido, arremetió contra la oposición demócrata, que, según él, "ahora están adoptando el socialismo" y rechazó el "Nuevo Pacto Verde" ("Green New Deal"), un plan para que el país neutralice sus emisiones de gases con efecto invernadero en un plazo de 10 años.

El presidente se burló de la iniciativa, lanzada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que comparó con el trabajo de clase hecho por un estudiante.

En tono irónico, consideró que los demócratas "deberían seguir con el argumento, no cambien": "Sin planes, ni energía, cuando el viento pare de soplar, se acabó la electricidad. Cariño ¿hay viento hoy? Me gustaría ver la televisión", dijo en tono burlón.

También criticó a su ex secretario de Justicia Jeff Sessions y al fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, sobre quien destacó que "nunca recibió un voto".

Asimismo, se quejó de que Sessions, que fue despedido por Trump en noviembre pasado, se inhibiera de esas pesquisas en marzo de 2017, lo que llevó a la designación de Mueller para llevarlas a cabo, después de que se revelara que había mantenido contactos con funcionarios rusos.

"¿Cómo tomas un trabajo y luego te recusas? Si se hubiera recusado ante del trabajo, yo le hubiera dicho 'gracias, Jeff, pero no te voy a tomar (para el trabajo)", señaló el presidente.

CUMBRE DE HANOI

Trump insiste que abandonó charlas con Kim por acuerdo "inaceptable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este sábado en que tuvo que marcharse de la cumbre de esta semana en Hanoi con el líder norcoreano Kim Jong-un porque el acuerdo que había sobre la mesa era "inaceptable".

"No me gustan estos pactos que hacen los políticos. Hicieron un acuerdo por hacerlo, pero yo quiero un acuerdo que funcione".

"Me tuve que marchar porque a veces tienes que irte -dijo Trump-. El acuerdo era inaceptable para mí. No me gustan estos pactos que hacen los políticos. Hicieron un acuerdo por hacerlo, pero yo quiero un acuerdo que funcione".

Aun así, aseguró que por lo menos Pyongyang no está llevando a cabo pruebas de su armamento nuclear.

El mandatario pronunció estas palabras durante el discurso que dio hoy en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que se desarrolla en National Harbor (Maryland), en las afueras de Washington.

"Corea del Norte tiene un futuro económico increíble y brillante si hacen un acuerdo, pero no tendrán ningún futuro económico si tienen armas nucleares", señaló Trump, quien destacó que "la relación (bilateral) parece que es muy fuerte".

MISIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN SIRIA

"Hoy o mañana", el "califato" del EI habrá terminado: Trump

El presidente aseguró este sábado que "hoy o mañana" el califato autoproclamado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) habrá desaparecido.

"Hoy o mañana tendremos el 100 % del califato"

"Hoy o mañana tendremos el 100 % del califato", declaró Trump, quien defendió su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria, anunciada en diciembre pasado.

"Íbamos a Siria por cuatro meses y acabamos cinco años", lamentó el mandatario, que criticó a su predecesor en el cargo, Barack Obama (2009-2017), por haberse embarcado en "guerras interminables".

Trump rememoró su viaje de enero pasado a Iraq, donde tuvo ocasión de reunirse con militares de EU desplegados en ese país y presumió de que él sí que les ha preguntado su opinión, a diferencia de "otros" que toman decisiones en Washington contrarios al repliegue de Siria.

"¿Cómo es posible que tardemos en tomar el 1 o el 2 por ciento de lo que queda de califato en dos años?", criticó Trump, en alusión a los detractores de una retirada inmediata de Siria.

Las palabras del presidente de EU coincidieron con el inicio ayer de una ofensiva lanzada por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza encabezada por milicias kurdas y respaldada por Washington, contra la ciudad de Al Baguz, el último reducto del EI en el país árabe.

