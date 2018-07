Tras reforma, tendrá Jalisco 31 alcaldesas

Gracias al principio de paridad horizontal, 31 mujeres serán alcaldesas a partir del próximo 1 de octubre en Jalisco tras la elección del pasado domingo. La cifra es inédita porque desde el año 2003 a la fecha, apenas 29 lograron ser presidentas municipales en la Entidad.

Entre los municipios más pequeños que serán gobernados por una mujer destacan Santa María del Oro, San Cristóbal de la Barranca, San Martín de Bolaños, Chimaltitán, Mixtlán, Atenguillo, Guachinango y Mexticacán. En contraste, los más poblados serán San Pedro Tlaquepaque, Tepatitlán, Arandas, El Grullo, Magdalena, Villa Hidalgo y Tapalpa.

Por primera vez, los partidos se vieron obligados a que el 50% de sus candidaturas a las alcaldías fuera para mujeres para dar cumplimiento a la paridad horizontal, que se contempló en la reforma electoral aprobada el año pasado en el Congreso de Jalisco, con el objetivo de que más candidatas puedan ser alcaldesas.

En suma, las 31 presidentas municipales gobernarán a un millón 148 mil habitantes en la Entidad. De acuerdo con la distribución política, las mujeres impulsadas por la coalición Por México al Frente (MC, PAN y PRD) encabezarán 13 municipios en los que habitan 869 mil 173 personas; las postuladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) harán lo suyo en siete demarcaciones (60 mil 882 habitantes); las del Partido Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, sin coalición, se quedaron con seis y cuatro municipios, respectivamente. Y la representante de la coalición de Juntos Haremos Historia (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social) obtuvo una alcaldía.

En las presentes administraciones municipales (2015-2018), sólo cinco mujeres encabezan un Ayuntamiento, por lo que la cifra creció seis veces para el siguiente periodo 2018-2021.

Por otra parte, en el Congreso del Estado siete (de 20 distritos) estarán representados por una mujer por el principio de mayoría relativa: Berenice Rivera (Distrito 9), Irma de Anda (18), Elizabeth Alcaraz (19), Mirza Flores (6), Priscila Franco (14), Esther López (7) y Patricia Meza (distrito 16). Aún faltan las que entrarán por la vía plurinominal.

En riesgo de impugnación, 19 presidencias municipales

Por lo menos en 19 presidencias municipales podrían solicitarse los recuentos de votos por la mínima diferencia entre los dos primeros lugares, además por los votos nulos registrados. EL INFORMADOR/Archivo

Los candidatos perdedores de municipios como Autlán, Chapala, Jalostotitlán, Mixtlán, Teuchitlán, Tuxpan y Villa Hidalgo podrían solicitar el recuento de votos por la cerrada elección.

Cuando la diferencia entre el virtual ganador de una elección y el segundo lugar es menor a un punto porcentual procede el recuento de votos, de acuerdo con legislación estatal. Y en esta situación están siete de los 125 municipios jaliscienses tras los comicios del pasado domingo. Aunque las impugnaciones podrían ampliarse hasta en 19 presidencias municipales.

En Autlán de Navarro se documenta la elección más cerrada. Nicolás Ayala, de la coalición Por México al Frente (MC, PAN y PRD), está por arriba de Miguel Ángel Iñiguez, de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y Encuentro Social), por solamente dos sufragios, según el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que cerró con un avance del 79% de las actas computadas.

En Villa Hidalgo, el Partido Nueva Alianza está a 12 votos de arrebatarle la elección a Por México al Frente.

A los siete municipios se suman otros 12 en los que la diferencia de votos entre el virtual ganador y el segundo lugar es igual o menor a los votos nulos emitidos: Ayotlán, Cañadas de Obregón, Cabo Corrientes, Chimaltitán, Cocula, Guachinango, La Barca, Mascota, Tamazula, Tecolotlán, Yahualica y Tepatitlán.

En total, son 19 municipios en los que los partidos políticos podrían solicitar el recuento de la elección, aunque podrían sumarse más si se registran otras causales de impugnación.

Ramiro Hernández, presidente estatal del PRI, no descarta solicitar el recuento de votos en cuatro municipios, aunque evitó dar los nombres: “Son tres o cuatro municipios donde hay diferencias de 10 o seis votos, pero no vamos ni a ganar ni a perder por votos que no tengan la legitimidad debida, buscaremos que se apliquen estrictamente los criterios legales y que se dé el triunfo a quien legalmente lo haya obtenido”.

Será este miércoles cuando inicien los cómputos municipales y distritales, lo que llevará a los partidos a presentar sus recursos.

Se solicitó entrevista con los dirigentes de las demás fuerzas políticas, pero ninguna respondió.

Por otra parte, Alberto Maldonado, candidato a la presidencia de San Pedro Tlaquepaque por la alianza Juntos Haremos Historia, fijó su postura en torno a las “múltiples irregularidades” en las que se vio envuelto el proceso electoral. Con actas de escrutinio y cómputo “alteradas, ilegibles otras, sin firmar por parte de los secretarios, mal llenadas, con datos que no concuerdan, entre otros tantos elementos”, informó que pretende dar la batalla por la defensa del voto. “Siento la responsabilidad de que la defensa del voto sea exhaustiva, así me lo han pedido no sólo simpatizantes sino los propios ciudadanos; pero, se actuará con responsabilidad. No hay nada hasta ahora para nadie, reconozco que los resultados nos han sido adversos, pero también que el proceso se vio rebasado por las autoridades y que se vio envuelto en muchas irregularidades”.

Recordó que Tlaquepaque fue de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara que más votos le generaron a Andrés Manuel López Obrador.

Conflictos por votos nulos

Municipios en los que se podría solicitar el recuento de votos porque la diferencia entre el primero y segundo lugar es igual o menor a los voto snulos emitidos:

Ayotlán, Cañadas de Obregón, Cabo Corrientes, Chimaltitán, Cocula, Guachinango, La Barca, _Mascota, Tamazula, Tecolotlán, Yahualica y Tepatitlán.

En Jalisco se han repetido elecciones en cinco municipios:

• Juchitlán, en el año de 1998.

• Tamazula, en 2004.

• Tuxcueca, en 2007.

• Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca, en 2009.

Expectativa

De acuerdo con Guillermo Alcaraz Cross, titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el recuento de votos podría realizarse sólo en cinco municipios, una vez que concluyan los cómputos. Sin embargo, todo dependerá de los candidatos y partidos políticos inconformes.

La elección de 2012

En las elecciones de 2012 se presentaron 196 juicios de inconformidad y 400 recursos de apelación entre candidatos y partidos políticos en Jalisco.

El Tribunal Electoral del Estado tiene hasta el 10 de septiembre para resolver las impugnaciones presentadas en las elecciones a munícipes.

Las nuevas administraciones municipales entran en funciones el 1 de octubre siguiente.

En el distrito 11, Arturo Lemus (Juntos Haremos Historia) aventaja a Jonadab Martínez (MC) por sólo 185 votos. SUN/Archivo

En 5 de 20 distritos podría haber recuento de votos

Los candidatos perdedores de los distritos 3, 5, 6, 11 y 14 también podrían solicitar el recuento de votos en Jalisco, de acuerdo con un análisis realizado por este medio, en el que se detectó que sólo en el Distrito 11 la diferencia entre el ganador y el segundo lugar es menor a un punto porcentual.

En los otros distritos mencionados, la diferencia entre el primer y segundo lugares es igual o menor que el total de votos nulos emitidos, por lo que también existen posibilidades de extender el recuento.

En el caso del Distrito 11, Arturo Lemus, de la coalición Juntos Haremos Historia, está por arriba del emecista Jonadab Martínez, por 185 votos (30.3 contra 30.1% de la votación), según el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que cerró el lunes con un avance de 79% de las actas computadas.

Otro ejemplo ocurre en el Distrito 3, en donde el panista Jorge González obtuvo 30% de las preferencias del electorado, contra 26.5% que alcanzó la aspirante Mara Robles, por Movimiento Ciudadano. La diferencia porcentual es de 3.5, pero los votos nulos representan 5.2% del total de la votación emitida.

Guillermo Alcaraz Cross, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, recuerda que el PREP no registró 22% de las actas, por lo que los cómputos municipales y distritales que se realizarán a partir de hoy podrían modificar los resultados en algunos municipios del interior o distritos.

Puso el ejemplo del Distrito 7: “No se encuentra en un supuesto de recuento, pero con lo que suceda podría estrecharse más el marcador y llevar al recuento”, mientras que refirió que el Distrito 11 se encuentra ante un escenario real de recuento de votos.

Como parte del cómputo que arranca hoy, el presidente explicó que, por primera vez, el Instituto llevará a cabo el recuento de casillas, previo al recuento total solicitado por algún candidato o partido político perdedor.

Después de los cómputos, “si se mantiene el escenario de recuento total, tenemos que recontar residualmente las casillas que no fueron previamente recontadas… vamos a identificar las casillas que presenten el mismo supuesto que el recuento total (cuando la diferencia entre el virtual ganador y el segundo lugar sea menor a un punto porcentual o al total de votos nulos)”.

Para que el recuento sea procedente debe ser solicitado por el candidato que se encuentra en el segundo lugar o la agrupación política que lo respalda, “no es en automático, tiene que ser del interés del segundo lugar, si se sostiene el escenario de recuento tenemos que procesarlo, esperando que el segundo lugar pida un recuento”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Deben revisar financiamiento y tiempos”

Jesús Ibarra (académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO)

Los principales temas que se deberán debatir en la próxima reforma electoral, son el financiamiento a partidos políticos y el tiempo de duración de campañas, considera el académico del ITESO, Jesús Ibarra.

Aunque hace falta conocer los resultados finales de la elección, adelanta que seguramente el costo de cada voto será mayor, por lo que se deberán hacer modificaciones para bajarlo. “Esa parte del dinero no está regulada, no podemos tener elecciones tan caras”.

Tal y como se señala en el reporte de “Dinero bajo la mesa”, elaborado por Mexicanos contra la Corrupción e Integralia, sobre las irregularidades que se presentan en el fondeo de campañas, el académico señala que se deberán tomar en cuenta las recomendaciones para que en las próximas elecciones se prohíba el dinero en efectivo y, que en la fiscalización de los gastos realizados por los candidatos, participe también el SAT y el Sistema Anticorrupción.

Otro de los temas para analizar son los tiempos que duran las campañas, pues considera que son demasiados largas, lo que genera un agotamiento entre los ciudadanos. Además, podrían generarse ahorros al reducirse los tiempos de promoción.

Se deberá analizar también, dice, el formato de los debates, para que sólo en el último participen los dos o tres punteros.

Para respetar el tema de la equidad, comenta que sólo en los primeros debates se debería tomar en cuenta a todos los abanderados.

A pesar de que en las últimas reformas se rechazó el uso de la urna electrónica, acentúa que es un tema que también debe ser considerado en los próximos cambios electorales para reducir los tiempos en el cómputo de las elecciones. Añade que con estas urnas tampoco se tendrían los retrasos que se presentaron en la apertura de casillas y evitaría errores en el conteo.

Logran reelección en 23 Ayuntamientos en Jalisco

María Elena Limón y Pablo Lemus forman parte del grupo de alcaldes que gobernarán otro periodo. EL INFORMADOR/Archivo

De los 29 alcaldes de 125 municipios en Jalisco que buscaron reelegirse en el pasado proceso electoral, 23 pasaron la prueba en las urnas y lograron postularse por tres años más, hasta el cierre del PREP. Esto, luego de que la reforma electoral federal de 2014 eliminara la prohibición de la reelección inmediata a nivel municipal y legislativo, que prevalecía desde 1933.

A nivel local, se aprobó que los alcaldes pudieran repetir en el cargo por un periodo más (seis años en total) y los diputados hasta por cuatro (12 años) a partir del proceso 2018.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara repetirán en el cargo los alcaldes Pablo Lemus Navarro, en Zapopan; Héctor Álvarez Contreras, en Zapotlanejo; ambos por Movimiento Ciudadano; María Elena Limón García, en Tlaquepaque, con la coalición Por México al Frente, y el PRI solamente retuvo Ixtlahuacán de los Membrillos, con la reelección de Eduardo Cervantes Aguilar.

En ciudades medias también lograron reelegirse algunos candidatos emecistas, como en Puerto Vallarta y Ocotlán. También se suman otras demarcaciones pequeñas: Magdanela, San Ignacio Cerro Gordo, Yahualica, Cabo Corrientes, Tizapán, Tolimán, Tuxcacuesco, Unión de San Antonio, Tuxpán y Villa Guerrero, entre otros.

Por partidos, el que más munícipes reelectos consiguió es el Partido Revolucionario Institucional, con 10 candidaturas; seguido por Movimiento Ciudadano, con seis; el Partido Acción Nacional, con cuatro; la coalición Juntos Haremos Historia, con dos; mientras que el Partido Nueva Alianza apenas logró repetir a un aspirante.

Tanto en el tricolor como en el partido naranja, la lista de alcaldes que buscaban asegurar su puesto fue mayor. Sin embargo, el tema de la paridad horizontal en las candidaturas a las presidencias municipales obligó a los partidos a considerar el 50% de las candidaturas para mujeres y la otra mitad para hombres. Debido a que, en su mayoría, los alcaldes eran hombres, no podían repetir todos en el cargo.

Sólo una cuarta parte

A pesar de que, por primera vez desde 1933, Jalisco fue uno de los 19 Estados que pudo reelegir a sus legisladores y alcaldes, sólo 23% de los 125 presidentes municipales fueron registrados como candidatos para repetir en el cargo.

Congreso

Por otra parte, sólo dos diputados de un total de 39 que conforman el Congreso del Estado van a repetir en la próxima Legislatura: Irma de Anda Licea, en el Distrito 18, y Alejandro Hermosillo González, en el Distrito 8.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Hubo una sobrerregulación”

Armando Zacarías Castillo (jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCSH)

Para el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en este proceso electoral se tuvo una “sobrerregulación” que impedía la formulación de propuestas y actividades por parte de los partidos, medios de comunicación y organizaciones civiles, lo cual deberá analizarse en las próximas reformas.

Señala que la precampaña, intercampaña y campaña no arrojaron resultados satisfactorios para que los candidatos y los partidos dieran a conocer sus plataformas de trabajo. A esto se suman los topes de campaña que en los últimos meses provocaron un descontento social que, advierte, se mantendrá en las próximas elecciones si los legisladores no hacen cambios estructurales.

Otro de los puntos criticables es la complejidad de las candidaturas independientes, en donde también se tuvieron muchas reglas que no permitían a los aspirantes lograr las firmas requeridas. “Eran prácticamente inalcanzables para éstos”. Además, el financiamiento es muy desigual con respecto a los recursos que obtienen los partidos.

Sobre la jornada electoral, remarca, una de las principales fallas señaladas fueron las casillas especiales. A pesar de que en algunas Entidades sobraron boletas, en la mayoría se agotaron y no permitieron que la población en tránsito emitiera su voto. “Es un importante elemento de revisión”.

Agrega que se deberán analizar también las fallas del voto extranjero, ya que se evidenció una falta de coordinación para garantizar la emisión del voto desde otros países.

