Tras descuido de Villa Fantasía, Zapopan llevará a cabo mejoras

Carina Michel, vecina de Colinas de Atemajac, no acudía desde hace más de un año al parque de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Villa Fantasía porque ya no hay vigilante y comenzó a sentirse insegura. El pasado 7 de enero regresó con su hijo y un sobrino. Comentó que las cosas no han cambiado, y éste no luce como un sitio recién recuperado.

“El juego del agua ya no sirve. Y luego las redes también las rompieron”, dijo tras señalar unos juegos rehabilitados en 2018.

José Luis Barajas, vecino de la Seattle, comentó que desde hace meses dejó de llevar a sus nietos a ese lugar. “Había mucha convivencia familiar y ahora ya no; está todo abandonado”.

Hace más de dos años, el Ayuntamiento de Zapopan entregó la primera etapa del rescate de ese parque, que consistió en la remodelación del área de niños, pero está pendiente concluir los hábitats de animales.

Yamile Lofte Galán, directora de Protección Animal, aseguró que se harán mejoras y esperan terminar este año el espacio de conservación de fauna silvestre.

Debido a que sólo se puede acceder al parque, indicó que el alcalde “quiere que esté abierto al público sin ningún costo”.

Con relación a la seguridad, destacó que buscan que les autoricen la presencia de un vigilante.

Los vecinos de colonias como Colinas de Atemajac y Seattle han dejado de llevar a sus familias al parque Villa Fantasía, que se ubica en Zapopan. EL INFORMADOR/Y. Velázquez

Zapopan proyecta concluir este año el rescate de Villa Fantasía

En las últimas dos gestiones, el Ayuntamiento de Zapopan ha invertido 51.6 millones de pesos en obras de rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Villa Fantasía, y se proyecta que en este año se pueda concluir el plan de rescate integral de ese espacio.

La primera etapa, que consistió en la recuperación del parque para niños, se entregó en 2018 (la zona de recreación) con inversión de 23.4 millones.

El área destinada para la protección de los animales que son llevados a la UMA se encuentra aún en fase de construcción, informó Yamile Lofte Galán, directora de Protección Animal en Zapopan.

Precisó que hasta el momento se tienen siete hábitats rehabilitados, en los cuales se alberga a especies como monos araña, cocodrilos, entre otros.

“Hay otros dos hábitats que van al 60% de su rehabilitación, que son para felinos mayores y tenemos la clínica que también está al 85 por ciento”, informó.

Recordó que ahora el municipio se encarga de la recuperación de los animales silvestres que son decomisados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y por la Fiscalía del Estado, “o que nos hablan para recuperarlos de zona habitacional. Los que podemos, se rehabilitan y los que son de la zona, los reinsertamos nuevamente a su hábitat natural”.

La funcionaria puntualizó que actualmente el parque se maneja en dos partes: el espacio para los niños y el centro de conservación de la vida silvestre que se mantiene restringido al público.

El acceso a esta última área se dará una vez que concluya su rehabilitación, que podría ser en este año si se consiguen recursos de unos fondos que se están gestionando.

“El acceso sería controlado porque serían visitas nada más de grupos de 20 a 30 personas, por lo mismo que son animales que están en rehabilitación, que pueden ser susceptibles a enfermedades. Muchos hábitats quedarían totalmente cerrados a la vista al público, porque hay animales que necesitamos que tengan cero contacto con humanos para poderlos reinsertar a la naturaleza”.

En septiembre de 2018, cuando se entregó la primera etapa de la recuperación integral de la UMA, el alcalde Pablo Lemus subrayó: “es muy importante que ustedes gocen de este espacio público (…) Hay que tratar con mucha dignidad a todos nuestros animales. Lo que estamos haciendo hoy es darles un espacio digno, un espacio bonito donde vivan, pero también un espacio muy bonito para que ustedes jueguen”.

Hace más de dos años se informó que la inversión global del proyecto de rescate sería de 116.6 millones de pesos y las obras concluirían en la actual administración.

CLAVES

Estrategia de recuperación

Plan. La Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía forma parte del Plan Maestro Zapopan Central, en el que la unidad se define como un espacio para la convivencia, el equipamiento y tejido social del barrio, la promoción de la educación ambiental y el cuidado de la fauna silvestre nativa.

Fauna. Se destaca también que es un área para el resguardo de fauna silvestre donde se cuidan ejemplares que han sido decomisados, rescatados o donados.

Renovación. “Como parte de la Estrategia Territorial Zapopan 2030 y de un plan maestro denominado Zapopan Central, se identificó la necesidad de intervenir Villa Fantasía mediante un proyecto de renovación integral, por lo que en 2015, mediante una petición conjunta de ciudadanos y de la administración pública, se encomendó a PEZ (Proyectos Estratégicos Zapopan) el diseño para la reconversión del lugar”.

Diagnóstico. En la descripción del proyecto de intervención, se destaca que durante los procesos de diagnósticos técnico y participativo se hicieron notar las carencias y obsolescencia de las viejas instalaciones, así como de su operación.

Zonas. El manejo de la fauna del parque se divide en tres zonas: la primera actúa como un filtro de ingreso, con zonas de juego que estimulan el aprendizaje; la segunda, presenta animales en recuperación y residentes permanentes que no pueden ser reintroducidos a su hábitat de origen; en la última zona, de acceso controlado, se da abrigo y atención especializada a los animales que lo necesitan, según destaca el Ayuntamiento.

Obras. Durante la primera etapa de recuperación de la UMA se construyó un área lúdica, cafetería y espacios de hábitat para el mono araña y el cocodrilo, módulo de baños, terraza, andadores, entre otras.

Los visitantes del parque Villa Fantasía continúan sin poder acceder al área de animales, debido a que no han terminado las obras de rehabilitación. EL INFORMADOR/G. Gallo

TESTIMONIO

Piden más áreas familiares

Desde hace varios meses, José Luis Barajas, vecino de la colonia Seattle, en Zapopan, dejó de llevar a sus nietos a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Villa Fantasía. Dijo que anteriormente era un espacio para acudir en familia, pero actualmente está dividido por las obras pendientes del proyecto de rehabilitación.

“Está abandonado. Falta que el Ayuntamiento de Zapopan le invierta un dinero o una cantidad para remodelarlo y adaptarlo bien para los niños y familias. Anteriormente nos traíamos la comida y no sentábamos por ahí a comer (cuando operaba como zoológico). Había lugar para traerse la comida mientras los niños se divertían”.

Pese a esto, reconoció que los vecinos no se han organizado para reclamar o hacer peticiones directas al Ayuntamiento, “pues ya inclusive cortaron esta área (donde se alberga a los animales). Todo eso era parte del parque”.

Recordó que antes de la rehabilitación había unas mesas rústicas. “Y ahora dejaron eso, es algo de concreto, pero no es lo mismo, antes eran mesitas donde convivía uno con la familia”.

José Luis vive a 10 cuadras de ese espacio y visita con regularidad la zona. A veces saca a pasear a los nietos, pero sólo recorren el andador Aurelio Ortega. “Ya ni nos metemos aquí (al parque) porque no está muy bien adaptado”.

PARA SABER

Especies

LA UMA Villa Fantasía cuenta con 80 espacios para albergar a fauna silvestre. Actualmente se tienen 105 especies como aves, serpientes, reptiles, felinos (un jaguar y un lince), venados, coyotes, monos, entre otros.

Vía Transparencia, el Ayuntamiento de Zapopan informó que se cuenta también con tres animales exóticos: dos carneros de berbería y una pitón bola.

“Actualmente no hay ningún animal herido en Villa Fantasía, cabe mencionar que es una unidad de rescate de fauna silvestre y todo el tiempo acudimos a rescates. A estos animales se les da atención médica y posteriormente se reinsertan”, se respondió en el documento.

Desde 2019 se han trasladado a otras ubicaciones a 17 psitácidos, 10 iguanas y dos tortugas golfinas. “Los traslados son coordinados con Profepa y ellos determinan el lugar de reubicación”.

Bajan visitas al parque

“El juego del agua de allá, ya no sirve. Y luego las redes de allá, también las rompieron. De hecho, allá había redes también y ya no están, las quitaron”, comentó Carina Michel, vecina de la colonia Colinas de Atemajac, que el pasado 7 de enero acudió al parque Villa Fantasía con su hijo y su sobrino.

Dijo que tenía más de un año sin visitar el sitio porque “empezó a venir gente sin niños” y ya no había vigilancia.

Los menores señalaron, por ejemplo, que las redes que ya no estaban, las usaban “para hacerle como el Hombre Araña”.

Estos son algunos de los motivos por los que mucha gente dejó de acudir al lugar. De acuerdo con información otorgada vía Transparencia por el Ayuntamiento de Zapopan, en 2016, previo a las obras de rehabilitación, ingresaron 76 mil 672 personas, mientras que en 2019 se recibieron sólo a 27 mil 795.

Durante el 2020 (con corte a noviembre pasado), la afluencia continuó a la baja (siete mil 077 visitas), aunque el espacio estuvo cerrado por alrededor de cuatro meses debido al COVID-19.

Yamile Lofte Galán, directora de Protección Animal, reconoció que se tiene una menor afluencia. “Influyó muchísimo la rehabilitación de las calles aledañas al parque, porque realmente el acceso no era tan fácil como en otras épocas”.

Aunque a principios de este año el parque estaba abierto, fue cerrado tras el anuncio del nuevo botón de “emergencia” por COVID-19 (del 16 al 31 de enero).

Las familias que acuden al parque piden que no se deje de dar mantenimiento a las áreas. EL INFORMADOR/Y. Velázquez

CIUDADANOS

Destinan recursos del presupuesto participativo

En 2017, las autoridades municipales de Zapopan presentaron las obras que fueron elegidas por la ciudadanía para desarrollarse con recursos provenientes del Presupuesto Participativo de ese año. Se consideraron 120 millones de pesos para la rehabilitación de espacios deportivos, pavimentaciones, construcción de parques, entre otras obras.

Los principales cuatro proyectos elegidos fueron la pavimentación con concreto hidráulico de avenida Guadalajara (30 millones de pesos); rehabilitación de la unidad deportiva de avenida Santa Margarita (tres millones); pavimentación con concreto hidráulico de los carriles centrales de López Mateos, de avenida Copérnico a Moctezuma (45 millones de pesos); construcción del parque Villa Fantasía (tres millones).

De acuerdo con las autoridades municipales, para estos proyectos se destinó más del 15 por ciento de la recaudación del impuesto predial. El director de Participación Ciudadana en Zapopan, Iván Chávez, declaró que los criterios para elegir ese listado de obras era que cumplieran con la necesidad básica solicitada, la viabilidad técnica y el interés general con solidaridad.

