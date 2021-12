Tras cinco semanas a la baja, repunta precio del gas LP

Habitantes de Guadalajara padecen porque de nuevo subió el precio del gas LP. Además, reportan la tardanza en la entrega del producto y hasta cilindros en mal estado.

Tras cinco semanas consecutivas a la baja, a finales de este año volvió a repuntar el precio en la metrópoli a 21.38 pesos el kilo y 11.54 el litro, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Victoria Medina indica que sufren por los altos costos. “Ya no queremos ni usarlo porque no ajusta el dinero”.

En comparación con otras zonas del país, en Guadalajara cuesta más el litro. En el Valle de México está a 10.72 pesos.

Valeria Macías lamenta el incremento, porque describe que a veces no se cuenta con el dinero para pagar lo que se necesita en el hogar. “Tienes que surtir 100 litros y, a veces, no se tiene el dinero”.

Otra problemática detectada es que tardan en surtir el producto o que los cilindros están en mal estado. Jazmín del Río afirma que tardaron 18 horas en llevar el producto.

Óscar Manjarrez menciona que le dejaron un nuevo cilindro hace un mes. “Y el pasado viernes solicité que me lo volvieran a surtir, pero me dijeron que ya no se lo podían llevar porque estaba picado, que necesitaba comprar uno nuevo. El colmo es que ellos me dejaron ese cilindro. Es una estrategia de la empresa para que seamos los usuarios quienes tengamos que cambiarles los cilindros en mal estado”.

Angie Jiménez agrega que “traen cilindros en mal estado. El que me habían dejado tuvo una fuga y venía picado, así que se lo llevaron. Han pasado más de tres semanas y no me han traído nada y no dan la cara”.

El kilo del gas LP no debe superar los 21.38 pesos en la metrópoli

El precio máximo vigente del gas LP en la región 84 que comprende 12 municipios de Jalisco, entre éstos, los de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se ubica en 21.38 pesos el kilo y 11.54 pesos el litro, en la semana del 26 de diciembre pasado al 1 de enero de 2022.

Lo anterior, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que determina los precios máximos vigentes del país dividido en 145 regiones, lo que significa que una misma región puede albergar municipios de dos Estados. En el caso de los municipios de Jalisco están desglosados en 15 regiones y cada una tiene un precio, el cual puede ser igual, mayor o menor que otra zona clasificada.

La región 84 incluye los municipios de El Arenal, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

En la comparativa estatal, los precios más bajos se ubican en la región 63, en donde se ubica Ojuelos, con un tope de 21.37 pesos el kilo y 11.54 el litro. Mientras que el costo máximo es de 23.83 pesos el kilo y 12.87 pesos el litro, el cual se estableció en 57 de los 125 municipios.

Lo anterior significa que en cuatro de cada 10 demarcaciones, el precio es más alto que en la ciudad tapatía.

La Comisión utiliza las 145 regiones de precios que se ajustan a los municipios vigentes, establecidas por la Secretaría de Economía, las cuales fueron utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2016 en la fijación de precios máximos al usuario final.

Estas regiones podrían ser modificadas con base en los cambios que se observen en el mercado de gas LP como resultado del monitoreo que realice la CRE, principalmente los cambios en las ventas al usuario final, atendiendo en especial al sector residencial.

Las gaseras y distribuidoras continúan abusando de los consumidores. EL INFORMADOR/A. Camacho

TABLA

Precios del gas doméstico en ZMG Precios Por kilogramo (Incluye IVA) Por litro (Incluye IVA) Del 26 de diciembre de 2021al 1 de enero de 2022 21.38 11.54 Del 19 al 25 de diciembre de 2021 20.83 11.25 Del 12 al 18 de diciembre de 2021 21.46 11.59 Del 5 al 11 de diciembre de 2021 21.86 11.80 Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 22.49 12.14 Del 21 al 27 de noviembre de 2021 24.31 13.13

Fuente: Comisión Reguladora de Energía.

TELÓN DE FONDO

Baja consumo

Debido a los altos costos, en agosto pasado, Lorena acumulaba dos meses sin surtir gas LP. Explicó que en su familia no habían juntado los más de 800 pesos que le cobraban por llenar el tanque estacionario en esas fechas.

La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Inegi estima que, antes de la pandemia, 79% de las viviendas en México utilizaba gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos o el calentamiento del agua, en promedio (el resto usaba leña, carbón o estufas eléctricas). Pero la crisis económica, el desempleo y el alza en los precios de los combustibles detonarán un menor consumo del gas.

Surit Berenice Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), alertó que el gas LP seguía subiendo en sentido contrario a la evolución del precio del mercado mundial.

Por lo pronto, desde el pasado 1 de agosto inició el esquema de regulación de los precios máximos del gas licuado o domiciliario. Esto significa que ninguna distribuidora podrá vender por arriba de los costos que establezca semanalmente la Comisión Reguladora de Energía, pero lo mismo se prometió en enero de 2017. Y los aumentos están incontrolables.

En julio pasado, ante el incremento en los precios del gas LP, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Gas Bienestar, empresa del Estado que ofrecerá “costos razonables” y tendrá como principal objetivo acabar con los incrementos injustificados del combustible registrados en los últimos años.

Sin embargo, la empresa estatal opera ya en la Ciudad de México y se convirtió en la distribuidora con los precios más altos en la alcaldía de Iztapalapa, por encima del precio de los otros competidores.

En la última semana del año, los precios del gas LP aumentaron y frenaron la tendencia a la baja. EL INFORMADOR/A. Camacho

Rompen la buena racha en precios

En la primera quincena de diciembre, el precio del gas LP doméstico bajó a nivel nacional, con una variación quincenal de -9.63%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En el caso de la ZMG, la tendencia a la baja se registraba desde la semana del 14 al 20 de noviembre pasado, cuando el precio fue de 24.69 pesos el kilogramo y 13.33 el litro. Desde entonces y, hasta el 25 de diciembre, la tendencia fue a la baja.

En noviembre pasado, la inflación fue de 7.37% en el país, más del doble de la que se registró un año atrás (3.33%) y mayor que la registrada el mes pasado, según el INPC.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), se trata de la inflación más elevada de los últimos 20 años. Y en la ciudad fue peor. “La última vez que hubo una inflación cercana a 7% fue en abril de 2001, cuando se registró un incremento de los precios de 7.11%. Guadalajara presenta un incremento en los precios de 7.41% a tasa anual, sumando 15 meses consecutivos y siendo mayor a la nacional”, subraya el organismo.

El índice toma como referencia la canasta de bienes y servicios, integrada por una muestra de alrededor de 120 mil productos y servicios específicos, agrupados en 299 genéricos, con lo cual se alcanza una cobertura de 91 ramas de actividad económica, correspondientes a los sectores agrícola, ganadero e industrial.

De acuerdo con la CRE, cada región tiene un precio máximo del gas licuado de petróleo en función de los costos de venta asociados a cada zona.

“Se fijarán precios máximos en función de los servicios asociados a la actividad de distribución de gas LP mediante planta; así como la modalidad de venta al usuario final”.

Por ello, los permisionarios deberán observar los precios máximos determinados, sin perjuicio del derecho que tienen de negociar precios menores con otros adquirentes y usuarios finales.

Para determinar los precios máximos, se consideran los parámetros de eficiencia y costos asociados a la planta; la rentabilidad asociada a la actividad de distribución de gas LP mediante planta, estimada con base en los análisis que realizó la Comisión; las contribuciones fiscales; eficiencia tecnológica, y características particulares de cada región.

En el análisis realizado hasta el 30 de noviembre de 2021, se indica que en Jalisco un total de nueve mil 403 localidades reportaron sus precios de gas LP.

Ese mes, el precio promedio máximo de venta del litro en la Entidad fue de 14.86 pesos, y el del kilo de 28.37 pesos, según datos de la Comisión.

CLAVES

Mejor que Monterrey... peor que Toluca y Tijuana

Ciudad. En la ZMG el precio máximo es de 21.38 pesos el kilo y 11.54 pesos el litro. Esto significa que del 26 de diciembre pasado al 1 de enero de 2022, un pedido de 30 kilos puede costar hasta 641.4 pesos y uno de 60 litros, 692.4 pesos.

Municipios. Los municipios incluidos en ese tope son El Arenal, Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Juanacatlán, El Salto, San Cristóbal de la Barranca, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo.

Comparativo. En comparación con otras zonas metropolitanas, la ciudad tapatía está a media tabla. Por ejemplo, en el Valle de México que incluye a la Ciudad de México y el Estado de México, el kilo está en 21.38 pesos y el litro en 10.72 pesos; es decir, que sale lo mismo el kilo que aquí, pero en la capital del país reportan más barato el litro.

Diferencias. En Toluca es más barato, ya que el kilo está a 20.17 pesos y el litro a 10.89 pesos. En Monterrey, Nuevo León, el producto es más caro, con un máximo de venta por litro hasta los 12.52, y un precio máximo de venta por kilogramo que subirá hasta los 23.18 pesos.

Región. Y en la región 1, donde se ubica Tijuana, el kilogramo sale a 20.33 pesos y el litro a 10.98 pesos. Lo mismo en Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali.

Mercado. El Gobierno de México explica que las principales referencias internacionales de precios de Gas LP en el país provienen del mercado en Estados Unidos, debido a los volúmenes de importación de alrededor de 62% para satisfacer la demanda nacional del combustible.

Usuario. Además, puntualiza que los precios al usuario final se ajustan más rápido en respuesta a un incremento en los costos que a una caída de los mismos. “Los incrementos en el precio de referencia internacional son proporcionales al incremento en el precio al usuario final y el ajuste es prácticamente inmediato, mientras que una caída en el precio de la referencia internacional provoca una caída proporcionalmente menor, con ajuste más lento sobre los precios al usuario”.

Los consumidores de gas LP en el país no se vieron beneficiados con la reforma energética. SUN/Archivo

GUÍA

Acuerdo

El Acuerdo 024/2021 publicado el pasado 29 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) refiere que los consumidores de gas LP en el país no se vieron beneficiados con la liberación de los precios, como consecuencia de la reforma energética.

El Gobierno federal concluyó que la liberación de los precios no ayudó a que hubiera más competidores, ya que en 2016 se tenían registrados mil 217 permisos de distribución de gas LP mediante planta, de los cuales, mil 106 se encontraban operando al 31 de diciembre de 2016. El resto de los permisos se encontraban en construcción, suspendidos o habían solicitado la terminación anticipada del permiso.

En contraste, en el periodo de enero de 2017 a junio de 2021, únicamente se otorgaron 73 nuevos permisos de distribución, y al cierre de junio de 2021 únicamente 37 se encuentran en operación, 30 en construcción y los seis restantes solicitaron la terminación anticipada en 2020.

También se comparó la variación mensual del precio promedio al usuario final frente al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 2016 a 2020. “En el que se identifica una mayor diferencia en el precio del gas que del INPC. Durante 2016, cuando el precio estaba regulado, la única variación que tuvo el precio de gas LP al usuario final fue de 9.98% en el mes de septiembre del mismo año respecto al mes inmediato anterior”.

Pero señalan que en el periodo no regulado, que comprende de 2017 a 2021, se observó una variación mayor en el precio comparado con el INPC.

Sigue #DebateInformador

¿Aumentó el precio del gas LP en el último mes?

Participa en Twitter en el debate del día @informador