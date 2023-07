De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público, que se dieron a conocer ayer, este servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) pasó de tener una calificación de 5.6 en 2018 a 8 en este año.

Sin embargo, entre los datos presentados por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), la Secretaría de Transporte (Setran) y la Coordinación General de Gestión del Territorio del Gobierno estatal, se destacó que pese a estos indicadores generales, el Macrobús bajó de 8.19 a 7.06 en el periodo referido.

Las personas abordadas reclamaron porque el sistema es poco confortable. También por los problemas de ventilación que tienen sus espacios.

Por ejemplo, el 15 de julio, Moisés Rodríguez se inconformó en redes porque llevaba más de 20 minutos esperando la llegada de un camión del Macrobús.

El 13 de julio, Iván González escribió al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y a la Setran que las estaciones del Macrobús son “calurosas en serio en verano, lentas de transitar y ruidosas”. Ese mismo día, Ivette Mendoza pidió a las autoridades revisar qué sucedía con la frecuencia de paso.

“Tenemos esperando más de 20 minutos en Periférico Norte y calzada Independencia”, resaltó otro usuario.

La titular del Imeplan, Patricia Martínez Barba, explicó que el cuestionario en general se aplicó a dos mil 502 pasajeros, del 23 de enero al 5 de febrero pasados.

Aumentan los tiempos de espera para abordar

Pese a que la calificación general del sistema del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara creció, al pasar de 5.6 en 2018 a 8 en 2023, el tiempo promedio que los usuarios deben esperar para abordar una unidad aumentó.

Según la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público, mientras en 2018 las personas debían esperar alrededor de 10 minutos con 54 segundos por un camión, el tiempo subió a 11 minutos con 54 segundos en promedio (aunque hay personas que deben esperar el doble).

Al respecto, el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, dijo que, con el objetivo de disminuir los tiempos de espera, crecerán las flotas de las unidades, sumando un total de 234 camiones en las rutas que lo requieran, mismas que estarán entrando en diciembre de este año en zonas “de mayor incorporación” de municipios, como Tlaquepaque, Zapopan y El Salto.

La encuesta también reveló el incremento en el tiempo promedio de los viajes de los usuarios, que aumentó casi 10 minutos. Mientras que en 2018 hacían trayectos de 38 minutos con 48 segundos, actualmente hacen 47 minutos con 18 segundos, en promedio.

Ante ello, la titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Patricia Martínez Barba, y el Ejecutivo del Estado coincidieron en que el incremento en los traslados puede deberse a la ampliación de rutas que ahora tiene el sistema.

“Creció el 25% del territorio que cubrimos con el transporte público, ya llegamos más lejos, y pues era evidente que iba a tardar más el tiempo de traslados. Si venía alguien de Zapotlanejo, que antes era una ruta suburbana y ahora es una ruta urbana, es también parte de lo que impacta en los traslados”, justificó el gobernador de Jalisco.

Sin embargo, a lo anterior también puede sumarse el hecho de que la velocidad promedio en la ciudad ha disminuido a consecuencia del tráfico y la carga vehicular.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Infraestructura Vial de la Secretaría de Transporte (Setran), al 2018 se tenía una velocidad promedio en la ciudad de 23.5 kilómetros por hora; sin embargo, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) estimó que a julio del año pasado la velocidad promedio era de 22 kilómetros por hora.

Los usuarios del transporte público esperan alrededor de 11 minutos y 54 segundos para abordar un autobús. EL INFORMADOR/A. Navarro

A PARTIR DE OCTUBRE

Crecerá la flota del Macrobús

Tras publicarse los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público, en la que el Macrobús obtuvo un 7.06 en la más reciente evaluación, el titular de la Secretaría de Transporte (Setran), Diego Monraz, prevé la incorporación de nuevas unidades para prestar este servicio a los pasajeros.

“Uno de los puntos que nos están pidiendo es mejorar la capacidad de las unidades y el confort durante el viaje, pero también es importante revisar cómo está la infraestructura. En este BRT se van a incorporar 11 unidades articuladas de 18 metros, que sería un crecimiento del 22% de la flota en noviembre de este año. Ya están pedidas las unidades, ya están fabricándose”, dijo.

De las 11 unidades articuladas, siete estarían llegando en noviembre próximo, mientras que las otras cuatro se sumarían en marzo de 2024. Otras 15 unidades duales se sumarán a partir de octubre, según lo informado ayer en rueda de prensa.

A ello, añadió, se sumará un programa de “mantenimiento mayor” que supone la erogación de 10.6 millones de pesos para la rehabilitación de las estaciones del Macrobús, que incluyen la pintura de la estructura de las estaciones y pisos, y mantenimiento correctivo y preventivo de las puertas automáticas.

PROMEDIO DE 300 MIL VIAJES DIARIOS

Usuarios prefieren el Peribús sobre los antiguos camiones

De acuerdo con la última Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público, las personas que utilizan el Peribús prefieren este servicio en comparación con el que ofrecían las rutas de camión que corrían por el Periférico.

Esto según las calificaciones dadas a este nuevo sistema de transporte que opera oficialmente desde enero de 2022 como parte de las mejoras impulsadas al transporte público, y el cual tiene al día de hoy un promedio de 300 mil viajes diarios, según cifras de la Secretaría de Transportes (Setran) .

Según la encuesta, realizada por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), la Setran y la Coordinación General de Gestión del Territorio, mientras que los usuarios de los camiones que corrían por el Periférico les dieron una calificación de 5.6 en el ejercicio aplicado en el 2018, al servicio del Peribús le dieron una calificación de 8.3.

Entre los puntos que destacaron de este sistema de transporte se encontraron la calidad de las terminales y estaciones, iluminación, seguridad personal y calidad de los asientos, con calificaciones cercanas a los nueve puntos.

El punto de seguridad respecto del chofer alcanzó un total de 9 puntos. Sin embargo, la menor calificación que se le dio a este sistema de transporte fue el de confort por cantidad de usuarios, con 6.8, menor que los 7.5 puntos dados a los camiones del antiguo sistema de transporte.

PERIBÚS

Trabajan para garantizar aforos adecuados

El secretario de Transporte, Diego Monraz, aseguró que se ha trabajado para garantizar los aforos adecuados en las unidades, y aseguró que si existen sobrecupos en algunas horas del día, se debe en gran medida a los retrasos por el tráfico de las rutas alimentadoras del Peribús. Sin embargo, aseveró que también se trabaja en ello.

Añadió que no descartan que en un futuro pueda darse una ampliación respecto del número de unidades que brindan este servicio, tal como se hará en los próximos meses al Macrobús (de la calzada Independencia).

Las personas que viajan en camión señalan la falta de capacitación de los choferes. EL INFORMADOR/A. Navarro

Viajar “a las carreras”, lo que más molesta

Que los conductores del transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara vayan siempre “a las carreras”, pasándose los altos o sin detenerse para que aborden quienes esperan por su servicio, es uno de los puntos que más molestan a los usuarios, de acuerdo con un sondeo realizado por este medio.

Un ejemplo de ello es Mayte Parra, quien todos los días toma el camión para ir a su trabajo y de vuelta a casa. Consideró que si bien las unidades se ven más limpias y muchas de las rutas renovaron sus autobuses, lo que persiste es el mal manejo de los conductores, principalmente por las prisas.

“Pienso que les hace falta otra capacitación en cuestión de manejo, porque muchas veces van muy rápido y arriba nos andamos cayendo, deberían tener un poco más de conciencia con la gente adulta mayor”, expresó

Leticia Hernández es otra de las usuarias que coincidió en que ha visto que las unidades son más nuevas, sin embargo, los conductores no han mejorado sus prácticas en cuando al manejo de las velocidades.

“Lo que sí no me agrada es que los choferes van de prisa o con el tiempo medido, y a veces no te dan la parada o no te bajan donde se los pides, les falta mejorar todavía eso”, dijo la mujer, que señaló también deben mejorar la atención a los usuarios, sobre todo con las personas mayores, a quienes se les dificulta usar la tarjeta de Mi Movilidad, además de que no todas las unidades tienen máquinas para recargarlas.

“Lo que más me molesta a mí es que no quieran dar la parada porque siempre andan a prisa, se supone que el Gobierno iba a hacer mejoras en las condiciones laborales de los choferes para que no anduvieran con prisas o ganándose el pasaje, pero no ha cambiado. Yo tardo hasta 30 minutos esperando la 186 en las mañanas, y si no me da la parada el camión ya estuvo que llegué tarde, pienso que deberían poner más atención a eso otra vez”, dijo por su parte Martín Flores.

Susana Medina, otra de las usuarias, dijo haber visto que la unidad que ella toma mejoró su frecuencia de paso; sin embargo, la velocidad y la falta de precaución es la falla que persiste en los conductores. “Nos llevamos sustos cuando van así y cuando dan sus frenones fuertes, pero pues no nos queda otra, tenemos que tomar el camión para movernos. Ojalá que los capacitaran o que no los estén presionando, porque eso también les genera estrés y luego la llevamos nosotros”, dijo la mujer.

En la Línea 1 se podrá conocer en tiempo real la frecuencia y tiempo de paso de los trenes. EL INFORMADOR/C. Zepeda

INVERSIÓN DE 690 MILLONES DE PESOS

Automatización de la Línea 1, primer paso de renovación del Tren Ligero

De acuerdo con el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Juan Carlos Holguín, se determinó que el percance ocurrido el pasado 3 de junio por un “descarrilamiento” de una unidad de la Línea 1 del Tren Ligero, debido a un “error humano”, ocurrió porque la persona encargada de los cambios de vía y de las señalizaciones hizo una modificación a destiempo, ocasionando que el tren se saliera de su ruta habitual sin que el conductor lo esperara.

Ante este hecho, recordó Holguín Aguirre, es que se ha destinado una inversión de 690 millones de pesos para automatizar todas las unidades de esta línea del Tren Ligero en busca de evitar este tipo de errores, misma que se prevé quede lista y en funcionamiento en septiembre del próximo año.

Con ello se estará dando un paso para ver una renovación tecnológica dentro de las estaciones, como, por ejemplo, conocer en tiempo real la frecuencia y tiempo de paso de los trenes, tal como ocurre en la Línea 3.

“Es un tema aparte, pero vamos a tratar de mejorar ese sistema porque ya nos va a dar (la automatización) el tiempo real de frecuencia. Ahorita tenemos 11 cruces a nivel con semáforos que no están sincronizados con el sistema, y a veces tenemos que frenarlo porque no está coordinado. Con la coordinación de semáforo ahora sí tendremos los tiempos de frecuencia, ya sea en hora pico o valle”, detalló el director del Siteur.

LÍNEA 4

Avance general del 30% en la construcción

Las autoridades estatales informaron ayer que el avance general de las obras de la Línea 4 del Tren Ligero lleva un desarrollo del 30%. Actualmente se trabaja en la construcción de las estaciones, y de acuerdo con las autoridades, se comenzó con la producción de los trenes que compondrán el nuevo sistema.