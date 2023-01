A pesar de las estrategias de las autoridades de Jalisco para ofrecer un mejor sistema de transporte público a la ciudadanía, ésta no percibe mejoras a partir de la implementación del modelo ruta-empresa. Y las cifras lo avalan.

El incremento de tiempos de espera, las pocas unidades en horas pico, los percances con muertes y personas lesionadas y robos son constantes todos los días.

“El tiempo de espera entre unidades aumentó, siguen jugando carreras los choferes y desaparecieron rutas. Vamos como sardinas en los camiones… o a veces no dan la parada por lo llenos”, lamentó César Muñiz, tras un sondeo hecho en redes sociales.

“La gran mayoría de cambios fueron para empeorar porque recortaron y quitaron rutas, los camiones tardan más en pasar y siguen usando la vieja y nueva numeración, lo que los hace confusos”, criticó Jhonny Lua.

Los robos en las unidades del transporte público colectivo crecieron el año pasado. Se registraron 138 en 2020 y 327 en 2022, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las muertes por percances en los cuales participó alguna unidad también se incrementaron. Hubo 25 en 2020 y 31 el año anterior. Y los accidentes pasaron de 155 a 165 en el mismo periodo.

De acuerdo con la encuesta “Moverse en GDL”, de “Jalisco Cómo Vamos”, mientras en 2011 el 63% de las personas que participaron en el ejercicio dijeron usar el transporte público como su principal medio para trasladarse, en la más reciente, correspondiente al 2021, esto disminuyó a 55 por ciento.

Todo ello, a pesar del alza en los subsidios que se les entregan a los transportistas como parte de las negociaciones para la implementación de la ruta-empresa. Por ejemplo, los 500 millones de pesos etiquetados para evitar que pidan un aumento al pasaje este año.

Este medio de comunicación observó ayer que choferes de unidades del transporte público del modelo ruta-empresa bajaron de forma incorrecta a los pasajeros en Periférico y Camino Real a Colima. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Sube el subsidio estatal para transporte público

Con los recursos destinados a las obras de la Línea 4 del Tren eléctrico a Tlajomulco y los subsidios a transportistas, el rubro de movilidad es de los que mayor crecimiento presupuestal tendrá según el proyecto de gasto planteado por el Gobierno estatal para este año. Y es que al fondo de apoyo para los usuarios del transporte le etiquetan 500 millones de pesos (mdp) para subsidiar una parte del costo de cada pasaje.

La creación de este fondo se incluyó dentro de la nueva Ley de Movilidad del Estado y aún está pendiente de que defina sus reglas de operación. Por lo pronto, cabe señalar que se estableció que el fondo tiene como objeto resarcir los incrementos en el costo de operación y funcionamiento de servicio del transporte público colectivo.

Renovación y modernización

Hay una bolsa de 309 millones para continuar con el programa de renovación de unidades del transporte público en Jalisco. El Gobierno estatal reporta que tiene 70% de avance en el cambio de unidades con mil 528 camiones nuevos. Por lo pronto, el año pasado completaron entrar 370 subsidios con montos de 253 mil 500 pesos.

También se da continuidad a la entrega de recursos para la operación del sistema de recaudo, incluyen 46.9 millones para el pago electrónico en Mi Macro Periférico, que es operado por dos concesionarios privados.

Además, está referida una partida en el presupuesto para inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo con un total de 390.5 millones de pesos.

En materia de ciclovías, hay 61 MDP, más otras acciones como parte de la rehabilitación de carriles laterales, banquetas e imagen urbana del Periférico, a lo que destinan 79 millones de pesos.

El mayor gasto en materia de movilidad y transporte es la obra de la Línea 4 con mil 324 millones para acciones del Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara.

Los recursos anteriormente mencionados son incluidos como parte del gasto que ejercerá el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Adicionalmente para la intervención de carriles laterales en Periférico y avenida Aldolf Horn hay 280 millones de pesos que serían ejercidos por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, agregan las autoridades.

Mayor presupuesto. El transporte en nuestro Estado buscará cumplir con la creciente demanda de los usuarios. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Accidentes y lesionados se incrementan

De acuerdo con estadísticas del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco (CEPAJ), mientras en 2021 hubo 144 percances, el año pasado se registraron 165, un incremento de casi el 15 por ciento.

En el caso de las personas que resultaron lesionadas por estos hechos, pasaron de 268 a 326, dando un aumento del 21.6 por ciento.

Uno de los casos más impactantes del 2022 fue cuando la tarde del 28 de marzo un camión de la ruta C112 Los Agaves impactó de lleno contra un camión que transportaba chatarra, sobre la carretera a Chapala a la altura de El Tapatío.

Por ese percance 35 personas resultaron lesionadas: cinco de ellas se reportaron entonces en estado grave; 14 en estado regular y 16 con lesiones leves. El caso abonó para que el mes de marzo se ubicara como el que más heridos hubo a causa de siniestros viales donde participaron unidades del transporte público, sumando 50 personas lesionadas para ese mes.

El 8 de septiembre pasado se registró otro caso peculiar, cuando una unidad de la ruta 622 impactó contra cuatro locales comerciales ubicados en el cruce de las calles Puerto Soto La Marina y Mesa del Norte, en la colonia San Marcos de Guadalajara.

Entonces, dos pasajeros que viajaban en la unidad de la ruta 622 resultaron con lesiones leves, mientras que el conductor se reportó ileso.

Siniestros del transporte 2019 2020 2021 2022 Percances 299 155 144 165 Muertes 30 25 23 31 Heridos 628 288 268 326

Fuente: CEPAJ

Cerró 2022 con récord de muertes

A pesar de las estrategias impulsadas por el actual gobierno estatal para disminuir las muertes por transporte público, incluyendo subsidios y capacitaciones, 2022 cerró como el año con más fallecimientos por esta causa en lo que va de la actual administración estatal, con un total de 31 muertes, según cifras del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco (CEPAJ).

Tan sólo de 2021 a 2022 se tuvo un incremento del 34.7%, luego de que 2021 cerrara con 23 víctimas mortales en las cuales participó alguna unidad del Transporte Público.

Los meses con más fallecimientos reportados fueron enero, marzo y abril, con cinco víctimas cada uno. Del total de fallecidos, la mayoría eran peatones, También se reportaron ocho motociclistas, cinco ciclistas, dos pasajeros y un conductor de otro vehículo.

En distintas ocasiones se ha cuestionado sobre este tema al secretario de Transporte (Setran), Diego Monraz, quien insiste que, aún con estas cifras, el número de víctimas es menor al registrado en la administración anterior, por ejemplo, en 2015, cuando se llegó a 56 fallecimientos ocasionados por el transporte público.

Lo cierto es que para este año, las cosas no han pintado mejor, y la tendencia apunta a que si no ven números parecidos al anterior, podría incluso quedar rebasado.

Transcurridos los primeros 19 días del año, 2023 sumó ya las dos primeras víctimas mortales del Transporte Público. El primer caso sucedió la tarde del pasado martes 18 de enero cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue lesionado de forma mortal por una unidad de la ruta 626 en la colonia Mariano Otero, en el municipio de Zapopan.

El caso más reciente ocurrió apenas un día después. Se trató de un joven de 22 años, quien murió el pasado 19 de enero cuando viajaba a bordo de su motocicleta sobre la Carretera libre a Zapotlanejo. Fue a la altura de Puerto Campeche cuando fue alcanzado por un camión de la ruta 275-B que lo impactó ocasionando su muerte. Luego del percance el conductor de la unidad se dio a la fuga sin hacerse responsable del acto cometido.

Enero, marzo y abril fueron los meses con más accidentes mortales en 2022. EL INFORMADOR/Archivo

LA VOZ DEL EXPERTO

Inadmisible tantas tragedias

Alma Chávez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Violencia Vial

Para Alma Chávez, presidenta de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial, el actual incremento de los decesos y lesionados es una muestra de que las acciones emprendidas por el Gobierno de Jalisco no están funcionando y que no ha mejorado la forma en que conducen los choferes, sin considerar que además el transporte público nunca había recibido tantos apoyos, por ejemplo, el recibido a través del fideicomiso de las fotoinfracciones. “Por eso es inadmisible que se estén registrando tantas tragedias”, lamentó.

Se dispara la inseguridad en los camiones

En lo que va de la actual administración estatal los robos se han incrementado en 136%, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras en 2019 no se registró una sola denuncia por este ilícito -al no figurar en la incidencia delictiva en lo particular-, el año pasado concluyó con un total de 327 carpetas de investigación, considerando solo aquellos casos que sí fueron denunciados ante la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Cabe señalar que el año que más carpetas indagatorias se iniciaron fue el 2021, con 364 denuncias presentadas por personas quienes sufrieron algún robo en alguna de las unidades del transporte público.