Tormentas y desbordamientos de ríos aumentan desastres naturales en Guadalajara

En julio pasado, una tormenta afectó 572 viviendas de Lomas de La Primavera, Arenales Tapatíos, El Briseño, Miramar y Campestre Los Pinos, en Zapopan. Protección Civil determinó que 78 quedaron inhabitables.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco informa por Transparencia que, de enero de 2011 al 10 de agosto de 2021, el Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) avaló 16 declaratorias de emergencia por catástrofes naturales en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Cuatro ocurrieron entre 2011 y 2016 y las 12 restantes fueron emitidas de 2018 a la fecha; es decir, en ese periodo crecieron tres veces los eventos catastróficos en la ciudad.

Las lluvias, tormentas e inundaciones provocaron daños en Guadalajara (en cuatro eventos diferentes), Tlajomulco (cuatro), Tlaquepaque (tres), Zapopan (tres), Ixtlahuacán (uno) y Juanacatlán (uno) en ese periodo.

Para acceder a los recursos se deben presentar, en máximo dos días hábiles después del evento, los formatos de la declaratoria de emergencia municipal, la solicitud de corroboración de procedencia de acciones por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador y el reporte de afectaciones que respaldan la declaratoria con el anexo fotográfico.

NUMERALIA

Desastres naturales entre 2011-2021 en Jalisco:

52 declaratorias de emergencia con recursos a damnificados.

16 emitidas para municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

124 millones 895 mil 130 pesos destinados para afectados por fenómenos naturales en Jalisco según la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.

991 apoyos para vivienda.

4mil 532 recursos para menaje.

487 apoyos para ambas.

En la metrópoli, habitantes de Zapopan han sido los más afectados por el presente temporal. XINHUA/A. Campos

En Zapopan, el mayor apoyo ante los desastres naturales

En más de 10 años se han destinado 124.8 millones de pesos a los jaliscienses que han sufrido afectaciones en sus viviendas o menajes, a través del Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden), con el objetivo de mitigar los efectos producidos por algún fenómeno natural.

Entre enero de 2011 y agosto de 2021 se documentan 52 eventos que han cumplido con los requisitos para acceder a los recursos económicos estatales, los cuales fueron entregados a seis mil 010 personas: cuatro mil 532 en el rubro de menaje y 991 para vivienda. Y 487 en ambas categorías, informa la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, en una solicitud de Transparencia.

Según los datos brindados, la declaratoria de emergencia metropolitana en la que más dinero se otorgó fue en la ocurrida los pasados 24 y 25 de julio en Zapopan, tras el desbordamiento del Arroyo Seco.

Van 16 millones 118 mil pesos otorgados para el menaje de los afectados de las colonias Miramar, Lomas de La Primavera, Arenales Tapatíos, La Floresta del Colli, Colinas de La Primavera, Miramar Poniente, Carlos Rivera Aceves y El Briseño. Se dio a conocer que el fideicomiso del fondo entregaría el 80% y el municipio el 20% restante para el pago del menaje de las casas a quienes solicitaron el apoyo.

A nivel municipal, se trata de la segunda catástrofe más cuantiosa en más de 10 años en Jalisco, después de la ocurrida en 2020 en Cihuatlán, por el paso de la tormenta tropical “Hernán”, que requirió de 37.9 millones de pesos para apoyar a mil 415 familias.

En el desastre de San Gabriel, tras el desbordamiento del río Salsipuedes, se apoyaron a los habitantes con 5.3 millones de pesos.

Otro evento importante fue la granizada de junio de 2019 en el Oriente de la metrópoli, que afectó a 457 hogares. En esta tragedia se repartieron 1.2 millones de pesos a habitantes de Guadalajara, y 3.9 millones para ciudadanos de Tlaquepaque.

Salvador Villaseñor, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, indicó que la tormenta del pasado 26 de julio dejó 508 viviendas afectadas. Sin embargo, hay otras 217 que no fueron evaluadas porque la gente no estaba en sus casas, por lo que emitirán nuevos apoyos.

Por su parte, el Gobierno de Tlajomulco informó que han apoyado a 702 familias por tres eventos, “luego de una inversión de 36.1 millones para las obras de mitigación contra inundaciones”.

No informan sobre las declaratorias rechazadas

Hace dos años, a través de un acuerdo legislativo, se propuso la evaluación de daños por el paso del huracán “Willa”, el cual afectó a municipios de la Costa de Jalisco. La petición era agilizar la declaratoria del desastre, que permitiera la entrega inmediata de recursos financieros, así como apoyos a los ejidatarios.

Al respecto, la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco contestó que las reglas de operación del Foeden establecían que el titular de la Dirección de Protección Civil Municipal debía precisar los daños por la ocurrencia de un fenómeno natural y las acciones requeridas, dentro de los dos días hábiles siguientes al evento.

Sin embargo, enfatizó que el Ayuntamiento de Tomatlán no presentó la documentación necesaria en tiempo y forma para acceder a los recursos. Y “el fideicomiso en referencia no atiende las afectaciones en agricultura y ganadería, así como tampoco considera la rehabilitación de infraestructura cuyos daños no sean inherentes al fenómeno natural ocurrido”.

Aunque la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y la Coordinación Estratégica de Desarrollo Social de Jalisco ofrecieron datos sobre recursos otorgados y habitantes apoyados por cada evento, la Unidad Estatal de Protección Civil no precisó el número de declaratorias de emergencia que habían sido rechazadas, ni tampoco los motivos.

A través de su Unidad de Transparencia, se le hizo el requerimiento el 2 de agosto de 2021, pero 23 días después no remitieron la información, por lo que incumplieron con los 10 días hábiles para dar respuesta, como lo ordena la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

Autoridades estatales y municipales entregaron más de 16.1 millones de pesos a los afectados por el desbordamiento del arroyo Seco. SUN/Archivo

TELÓN DE FONDO

Formalizan la desaparición del fondo federal

El pasado 27 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que puntualiza que ya no asumirá compromisos adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción. Y con los recursos a los que se refiere el Artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “se podrán cubrir las obligaciones que se tengan pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del fideicomiso”.

También puntualiza que, a partir de ahora, la Secretaría de Seguridad conducirá y ejecutará en el ámbito federal las políticas y programas de protección civil en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre.

Anteriormente, tras la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, la Entidad federativa enviaba su solicitud de emergencia a la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien remitía la comprobación del fenómeno a la Comisión Nacional del Agua, al Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Comisión Nacional Forestal.

Después, Protección Civil emitía la declaratoria de emergencia y la Entidad mandaba su solicitud de insumos de tipo consumibles, duraderos o de servicios. La misma dependencia autorizaba la compra de los insumos.

Relacionan afectaciones con incendios y acciones humanas

A principios de julio pasado, la organización Anillo Primavera publicó un mapa que indicaba que 27.4% de las laderas del bosque La Primavera tienen grados altos de inestabilidad, como consecuencia de los incendios recientes y presentan poca capacidad de retención de agua.

Y 15 días después de la publicación, en colonias ubicadas en zonas aledañas al Área Natural Protegida padecieron daños por el desbordamiento del arroyo Seco.

“Las afectaciones de los incendios no terminan cuando son apagados, después de vivir uno de los peores años registrados en relación con los incendios en el bosque La Primavera, se presentan severas inundaciones en zonas aledañas”, comunicó la organización después de los eventos ocurridos.

En 2019, investigadores de la Universidad de Guadalajara informaron que eventos como las avalanchas de lodo en San Gabriel y Tlajomulco tuvieron que ver con acciones en materia forestal o el cambio climático.

Guadalupe Garibay Chávez dijo que la presión humana sobre el medioambiente se manifiesta en la contaminación del aire y el agua, las pérdidas de humedales y los bosques, la erosión o la pérdida de la biodiversidad, que terminan causando estragos sobre el territorio.

Indicó que uno de los eventos que combinaron varios tipos de manifestaciones de cambios globales fue el ocurrido el 2 de junio de 2019 en San Gabriel, donde se conjuntó la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad de servicios del ecosistema y una fuerte lluvia.

La académica enfatizó que se tiene idea de que la peligrosidad es solamente consecuencia de la actividad natural, pero ésta se construye a partir de la acción humana.

En la última década, suman 52 desastres naturales en Jalisco. EFE/F. Guasco

PUNTEO

Impacto ambiental, la causa

Salvador Villaseñor, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, recordó que en la actual administración han tenido tres desastres: el evento del 30 de agosto de 2018, con 92 viviendas y 159 comercios afectados; el 5 de agosto de 2019, con 115 viviendas dañadas; así como la catástrofe del pasado 26 de julio, con 508 viviendas afectadas, aunque la cifra aumentará.

Actualizó que a la fecha han erogado 16 millones 118 mil pesos en apoyos, de los cuales 80% son del Foeden y 20% son recursos municipales.

Además, el municipio entregó apoyo emergente para la renta de casas a 66 personas, a quienes les dio cuatro mil pesos. Y otros 73 cheques para pequeños y medianos comercios.

Sobre los motivos por los cuáles han aumentado los eventos, indicó: “En los análisis técnicos de las áreas de Protección Civil y Medio Ambiente, son por cuestiones de impacto global. Muchas zonas están al lado del bosque La Primavera, del cerro del Colli. Los incendios causan impacto, así como diferentes cuestiones que ocasionan los deslaves. Es por el impacto ambiental, la basura, etcétera. En Zapopan ha llovido fuerte, pero en ciertos polígonos es por el cambio climático, las erosiones, las cuestiones diversas que vivimos al día”.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina del apoyo del Gobierno ante las afectaciones por las tormentas?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.