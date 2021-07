México no se despeinó luego que el delantero André-Pierre Gignac, quien juega en México con Tigres, convirtió un penal para el descuento de Francia a los 69.

España se atasca ante Egipto y comienza en Tokio 2020 con empate

AFP





La Selección de futbol de España no pudo arrancar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con victoria, incapaz de marcar un gol ante Egipto (0-0). Ambas selecciones, que no estuvieron en Río 2016, firmaron tablas en el Sapporo Domo para sumar un punto en el Grupo C.





España llegó a estos Juegos como candidata a unas medallas que se le resisten desde la plata de Sídney 2000, donde rozó un oro que ya conquistó en Barcelona 1992. Ese favoritismo no pudo traducirlo con goles ante Egipto, que frenó a los hombres de Luis de la Fuente sin sufrir en exceso defensivamente.