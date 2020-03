Tapatías toman calles y exigen frenar violencia

Hartazgo. Los 10 casos de mujeres asesinadas al día en México fueron parte de las razones por las cuales miles de manifestantes marcharon ayer por las calles de Guadalajara para exigir acciones que combatan la violencia de género. EL INFORMADOR • E. Barrera MORADO Y VERDE. Alrededor de 80 mil mujeres tomaron las calles de la Ciudad de México y vistieron los colores feministas. NTX FRANCIA. Integrantes de ‘La Manif pour Tous’ (Protesta por todos) frente a la Cámara baja. EFE CHILE. Se estima que en ese país se movilizó más de un millón de mujeres. EFE ASISTENCIA. Al calcular entre dos y tres asistentes por metro cuadrado distribuidos sobre Avenida Chapultepec, de la glorieta hasta poco antes de la Calle Efraín González Luna, la cifra fue de entre 23 mil y 35 mil personas. DRONE TÚ VUELAS YO VOY

Las calles de Guadalajara se pintaron de púrpura: miles de mujeres exigieron un freno a la violencia contra ellas, pues entre 2018 y 2019 los feminicidios se duplicaron en Jalisco.

Los 10 casos diarios de asesinadas en México, entre ellos los de Abril, Ingrid y Fátima, fueron el motor para que se congregaran y alzaran la voz.

El contingente, encabezado por madres y familias víctimas de feminicidio y desaparición, salió de la Plaza Universidad, en el Centro tapatío, a las 18:00 horas. Se abrió paso con música y carteles con los rostros de sus hijas, a quienes quieren de vuelta y por quienes buscan justicia.

Otras marcharon con hijos en brazos y en carriolas; en silla de ruedas; hubo menores con letreros que rezaban “Ni una menos”, “No son muertas, son asesinadas” y “Yo sí te creo”. Este último en referencia al acoso que sufren.

Si bien hubo pintas en ventanas, paredes y escalones, la movilización transcurrió de manera pacífica.

Se presentaron incidentes menores, como la dispersión de un grupo que se asustó al ver que un hombre sacó algo de una mochila en Avenida Vallarta, y la detención de otro que agredió verbalmente a las asistentes a la altura de Chapultepec.

En la Glorieta de los Niños Héroes, algunas compartieron sus testimonios de lucha en la búsqueda de justicia por el asesinato de sus hijas, hermanas y madres.

“Hemos salido a gritar en una voz común para reconocernos en un espacio cívico que nos ha sido negado, para encontrar otra forma de relacionarnos políticamente”, dijo Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

Según Protección Civil Jalisco y organizadoras, en la Perla Tapatía participaron alrededor de 35 mil personas; en la Ciudad de México fueron más de 80 mil.

Una de las protestas más grandes ocurrió en Chile. También marcharon en Madrid y otras ciudades de Europa, a pesar de la preocupación por el brote del nuevo coronavirus. En París se rechazó el patriarcado. En Brasil, las movilizaciones tomaron un cariz político, ya que recriminaron los comentarios misóginos del presidente Jair Bolsonaro.

Vestidas de morado, verde y negro. Niñas, adolescentes y mujeres adultas asistieron a la marcha de ayer por el Día de la Mujer, pero también padres, hijos y hermanos preocupados porque cada día matan a 10 de ellas en México.

Salieron del Centro tapatío mencionando que buscan a su hija o a su madre desaparecidas, que piden justicia por el feminicidio de su familiar y demuestran el hartazgo por las agresiones sufridas. Otras gritan por primera vez el nombre del hombre que las violó. En total, fueron más de 35 mil asistentes.

La marcha de este 8 de marzo se volvió denuncia, catarsis, pero principalmente una oportunidad para la exigencia de soluciones.

Al frente van los familiares de víctimas de desaparición y familias de víctimas de feminicidios donde se puede ver a Don Manuel. Viste una camisa con el rostro de su hija Caro, asesinada hace tres años. “Me la drogaron y falleció”.

La marcha de este 8 de marzo se volvió denuncia, catarsis y una oportunidad para la exigencia de soluciones y políticas públicas que frenen la violencia contra las mujeres.

También caminan por Ana Lilia, María Guadalupe, Nayeli, Sandra, Lizeth y muchas más. Son familias que van con ojos llorosos mientras gritan “las queremos de vuelta y con vida”.

Detrás de ellas, viene el contingente de mujeres con carriolas, el grupo de mujeres separatistas y finalmente el contingente mixto.

Ana, madre de dos pequeñas, platica que tras el feminicidio de Fátima las niñas comenzaron a realizarle preguntas. “Las traje para que vieran que se pueden apoyar y que sí es un hecho que se mata a las mujeres y que deben de aprender a protegerse”.

En el mismo río de gente, que llegó a la Glorieta de los Niños Héroes, va la señora Lupita que dice tiene más de 20 años marchando y que “nunca había visto una asistencia tan grande de mujeres”.

"El Estado no puede estar callado, necesitamos unirnos como sociedad y que se cree una política de Estado que proteja a la mujer. Es un momento catártico para la historia de la mujer y sus derechos en México"

-Ivette,

participante en la manifestación.

Miles de capitalinas se suman

Decenas de miles de mujeres marcharon también en la Ciudad de México ante el aumento de feminicidios en los últimos años.

“Estoy harta de ver noticias de feminicidios, de que la calle ya no sea segura. Estoy muy asustada por si un día mi familia ya no me encuentra”, explicó Fernanda, de 18 años, quien acudió a la marcha.

México registró casi mil feminicidios durante 2019, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Vengo a representar y a marchar por mis hermanas que ya no están. Me siento feliz de que hayamos despertado. Deben atender nuestras denuncias y abrir carpetas de investigación”, añadió Júpiter.

En la jornada hubo algunos altercados que provocaron siete heridos, entre ellos dos mujeres en el Zócalo, integrantes de la prensa que cubría el evento,quienes sufrieron quemaduras a causa de una bomba molotov lanzada, presuntamente y según un video viral, por una mujer. Además, hubo seis detenidos, 52 atenciones médicas y 13 traslados a hospitales.

También se produjeron destrozos en algunas dependencias gubernamentables y edificios del centro histórico, así como pintas en paredes y suelos de la zona. A pesar de esto, la marcha transcurrió con tranquilidad. Según cifras oficiales, esta fue la marcha del 8 de marzo más multitudinaria hasta la fecha con 80 mil personas .

LESIONADAS. En la Ciudad de México hubo dos heridas por una bomba molotov. AP

Víctimas de delitos

En los últimos cinco años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó el homicidio doloso de 12 mil 49 mujeres y otros tres mil 628 feminicidios. La muerte es la última fase de la violencia contra ellas, quienes inician su suplicio en su hogar.

De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), administrado por la Secretaría de Gobernación (Segob), entre 2007 y 2019 se identificaron a 406 mil 104 agresores, de los cuales 91% cometió sus ataques en el ámbito familiar.

El organismo detalla que los ataques sexuales, con 173 mil 776 casos, y los sicológicos, con 103 mil 170 reportes, son los más frecuentes en el país.

La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisa que durante 2018 ocurrieron 16 millones 667 mil 291 ilícitos contra la población femenina; no obstante, 15 millones 609 mil 239 casos no fueron investigados.

SIGUEN CASOS

Asesinan a tres jóvenes

En Salamanca, Nadia Verónica, una estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue asesinada a balazos. Además, se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en un lote baldío, de Torreón, Coahuila. En Veracruz, una adolescente de 16 años que estaba embarazada fue asesinada a tiros en Boca del Río.

Contemplan más feminicidios y aumentan recursos de ayuda

Caso. Vanesa Gaytán, asesinada frente a Casa Jalisco, fue uno de los 54 feminicidios reportados en 2019. ESPECIAL

I Estiman casi 150 beneficiarios potenciales del programa para hijos de víctimas de este delito

I Se aplican los protocolos para investigar asesinatos por razones de género: SISEMH

En las reglas de operación del programa “Apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, publicadas en el Periódico Oficial de Jalisco el 13 de febrero, la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH) contempla que este año puede arrojar un saldo de 67 homicidios por razones de género.

“Para el año 2020, se tiene una proyección de 67.5 feminicidios, por lo cual se calculan 148.5 beneficiarias y beneficiarios potenciales”, se señala en la publicación. El año pasado se registraron 54 feminicidios.

Sin embargo, la abogada Alejandra Cartagena López, especialista en derechos humanos, afirmó que las cifras oficiales dejan fuera decenas de casos que, aunque se investigan con el protocolo de feminicidio, no se reconocen como tal.

Expuso que el año pasado los colectivos feministas documentaron 252 casos y en el primer bimestre de 2020 ya contabilizan 36. Subrayó la necesidad de más peritos y ministerios públicos que trabajen con visión y perspectiva de género.

“Por eso, este 9 de marzo (hoy) no es un día de asueto, es una jornada de silencio para gritar que queremos vivir libres, no en un país donde cada cuatro minutos una chica es violada o donde hay 10 mujeres asesinadas al día”, declaró Cartagena.

Sobre la disparidad entre las cifras oficiales y las de activistas, la subsecretaria estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, María Elena García Trujillo, afirmó que el protocolo de investigación sí se cumple. Sobre la clasificación final del delito, argumentó que depende del criterio de los jueces.

“Estamos previendo que la aplicación del protocolo de feminicidio se fortalezca y sea más puntual, por eso se amplió la proyección de casos”, comentó.

PARA SABER

Destinaron 3.4 MDP en 2019

El Gobierno estatal creó en 2017 el programa de apoyo a los huérfanos del feminicidio y destinó una bolsa de un millón 401 mil pesos para dar apoyos bimestrales de tres mil pesos a 42 familias. Para 2018 se asignó un monto de 2.7 millones de pesos (MDP) para un total de 163 menores. El año pasado se asignaron 3.4 MDP a la atención de 201 víctimas indirectas de feminicidio.

EL DATO

Código Penal

En 2012, el feminicidio fue incluido en el Código Penal de Jalisco y se define como privación de la vida a una mujer por razones de género. Actualmente se sanciona con 25 años de cárcel; 35 en los casos donde la víctima es menor de edad.

PARA SABER

Feminicidios en Jalisco

2012 1 (Desde su tipificación

en noviembre) 2013 22 2014 37 2015 65 2016 49 2017 28 2018 26 2019 54 2020 5 (Hasta febrero)

Fuente: Fiscalía del Estado

Feminicidios en México

2015 411 2016 604 2017 741 2018 892 2019 980 2020 72

(Hasta enero)

Apoyo bimestral a huérfanos, estancado

A tres años de su creación, el programa de apoyo a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio ha ampliado su cobertura, pero el recurso entregado se mantiene en tres mil pesos bimestrales y atención psicológica para algunos casos.

En las reglas de operación del programa para este año, se calcula que el número de menores atendidos aumentará a 343. El año pasado fueron 201 apoyos.

María Elena García Trujillo, subsecretaria estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, explicó que antes de incrementar el monto económico que reciben las víctimas optaron por ampliar la cobertura.

La funcionaria explicó que el alza de beneficiarios se debe a que desde el año pasado todas las muertes violentas de mujeres se investigan con el protocolo de feminicidio y también a que el Comité Técnico del programa revisa casos de años anteriores donde el delito se tipificó mal, pero las víctimas indirectas cumplen con las características para ser consideradas beneficiarias.

“Creímos que la prioridad es amplificar el apoyo a más familias que en años anteriores no han tenido proceso reparatorio. Dependiendo del comportamiento del programa se podría adecuar el monto en el año, si hay menos feminicidios y hay remanente en el programa de apoyo se podrían generar condiciones para ampliar el monto”, comentó.

La activista Alejandra Cartagena López consideró que el programa se queda corto y lamentó que se haya optado sólo por calcular que habrá más víctimas y no por buscar darles una atención integral o por prevenir casos.

“Estamos en una situación grave de violencia donde el Estado cree que con tres mil pesos bimestrales puede subsanar y restituir los derechos de estos menores. Se debe reconocer que el Estado falló cuando la madre de ese menor fue asesinada, no le pueden restituir a su mamá, pero se puede aspirar a apoyar a que tengan un proyecto de vida transformador”, dijo.

Sobre la atención psicológica a los menores, la subsecretaria anunció que el próximo mes arrancará un programa piloto con un modelo terapéutico para hijas e hijos de víctimas del feminicidio, adecuado a las necesidades de los menores. Además, se buscarán becas de estudio para las víctimas quienes, al cumplir 18 años, dejan de recibir el apoyo.

Evolución del programa

2017.- 81 beneficiarios

2018.- 161 beneficiarios, 5 bajas, 81 renovaciones y 80 nuevos

2019.- 201 beneficiarios, 7 bajas, 156 renovaciones y 45 nuevos

