Transmisión del partido

El Caesars Superdome de Nueva Orleans será el escenario del Super Bowl LIX este 9 de febrero, donde los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles disputarán el campeonato. Además del esperado partido, el espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Kendrick Lamar, quien este año ha sido galardonado con cinco premios Grammy.

El evento podrá verse en televisión abierta a través de Canal 5 y Canal 7, así como en Fox Sports y ESPN para televisión de paga. También estará disponible en streaming mediante ViX y NFL Game Pass, con contenido oficial en el canal de YouTube de la NFL.

El show de medio tiempo, que suele durar entre 12 y 15 minutos, comenzará alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y contará con la presencia de otras estrellas. Jon Batiste interpretará el himno nacional, mientras que Ledisi entonará "Lift Every Voice and Sing". Además, Troy Andrews y Lauren Daigle se encargarán de "America the Beautiful". Se ha confirmado también la participación de SZA, quien ha colaborado con Lamar en varias canciones y podría unirse a su presentación en el Super Bowl.

